Corona beschert Pflegheimen Imageschaden - kaum noch Neueintritte

Interview Chef der Berlinger Terz-Stiftung: «Es wird sich zeigen, dass die Massnahmen gegen die Pandemie in den Pflegeheimen zu rigoros waren» Die Abschottung der Heime führte zu einem Imageproblem einer ganzen Branche. Für René Künzli von der Terz-Stiftung ist klar: Die behördlich angeordneten Massnahmen fallen nun auf die Heime zurück, in Form ausbleibender Neueintritte. Silvan Meile 30.06.2021, 05.10 Uhr

René Künzli, Präsident der Terz-Stiftung in Berlingen. Bild: Reto Martin

Pflegeheime verzeichnen deutlich weniger Neueintritte, weisen eine Unterbelegung aus. Ist die Branche durch Corona in der Krise?

René Künzli: Die Branche ist in der Krise, weil die Massnahmen gegen Corona in den Heimen so rigoros umgesetzt wurden. Die Freiheitsrechte der alten Menschen wurden massiv eingeschränkt. Das hat zur Folge, dass jene älteren Menschen, die im Normalfall den Schritt in ein Heim nun beabsichtigen würden, jetzt zuwarten, bis sich die Lage beruhigt hat und nicht noch eine vierte Welle kommt.

Viele Menschen sind in den Heimen an Corona gestorben. Haben Sie nicht auch Verständnis für eine gewisse Zurückhaltung?

Natürlich verstehe ich das. Anderseits sind viele zwar mit Corona gestorben, aber eben auch, weil sie sich aufgegeben haben. Heimleiter erzählen mir von Personen, die aufgrund des gesundheitlichen Zustands noch nicht hätten gehen müssen. Aber sie gaben sich auf, hatten keinen Kontakt mehr mit ihren Angehörigen. Das führte zu seelischen Kollateralschäden.

Handelten die Behörden nicht richtig, indem sie die Heime abriegelten?

Sie dachten, es sei das Richtige, und handelten ja nicht bösartig. Aber es wird sich zeigen, dass die Massnahmen zu rigoros waren. Medizinethiker fordern nun eine Untersuchung, um in einer ähnlichen Situation nicht mehr die gleichen Fehler zu machen. Viele Betroffene sagten: «Wenn es Zeit ist für mich, dann ist das so. Aber ich will mich nicht einschliessen und von meinen Angehörigen abschotten lassen.» Das fällt jetzt den Heimen mit fehlenden Neueintritten auf die Füsse, obwohl sie unverschuldet in diese Lage kamen.

Später ermöglichten Heime mit aufwendigen Schutzkonzepten das, was möglich ist. Andere blieben eher abgeschottet. Stehen jene nun besser da, die damals viel Aufwand betrieben?

Es gab unterschiedliche Handhabungen. Einige Heime versuchten früh, einen Mittelweg zu finden. Ja, diese stehen jetzt besser da.

Heime brauchen eine hohe Auslastung, um wirtschaftlich sein zu können, kämpfen derzeit aber mit Unterbelegung. Welche Herausforderungen stehen auf finanzieller Sicht an?

Vom Dachverband Curaviva gibt es Angaben, dass schweizweit alle Heime rund vier Prozent schlechter abschneiden als budgetiert. Es gibt aber einzelne Institutionen, die haben zehn bis zwanzig Prozent Unterbelegung. Um ihre Fixkosten etwas minimieren zu können, entlassen deshalb Heime Mitarbeitende. Falls es wieder anzieht, müssen sie später mit teuren Mitteln wieder neue Mitarbeitende finden, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Das ist im Moment ein Teufelskreis. Die Leitungen und Mitarbeitenden in den Altersinstitutionen tun mir sehr leid. Sie haben während Corona Überdurchschnittliches geleistet und kommen jetzt in finanzielle Bedrängnisse.

Braucht es für Extremfälle staatliche Hilfe?

Angemessen wäre, dass der Staat jenen Heimen mit Überbrückungskrediten hilft, die nicht von der öffentlichen Hand getragen sind.

Hat diese Krise auch aufgezeigt, dass Heime neue Richtungen einschlagen müssen?

Heime haben sich schon immer verändert und sich den neuen Erfordernissen angepasst, sie werden das auch in Zukunft tun. Man geht davon aus, dass es mehr altersgerechte Wohnungen braucht mit einer stationären Pflege in unmittelbarer Nähe. Die älteren Menschen müssen so lange wie möglich ihre Selbstbestimmung und Selbstständigkeit so weit wie möglich bewahren können. Wenn jemand in ein Heim eintritt und von einem Tag auf den anderen alles organisiert und gemacht bekommt wie in einem Hotel, nimmt man ihnen Beschäftigung weg, die sie noch selber erledigen könnten. Auch ältere Menschen brauchen noch Aufgaben, die ihr Selbstwertgefühl stärken und Sinn vermitteln. Fehlt das, besteht die Gefahr, dass die Menschen in depressive Probleme geraten.

Mehr Wert auf Selbstständigkeit ist eine Stossrichtung, die die Heime verfolgen müssen?

Die Heime bemühen sich sehr stark in diesem Bereich. Sie versuchen, den Bewohnenden Beschäftigungen zu ermöglichen, diese sind jedoch sehr eingeschränkt. Die Arbeitsabläufe sind standardisiert und unterstehen strengen Qualitäts- und Hygienevorschriften. Das verunmöglicht es praktisch, die Bewohnenden in tägliche Arbeiten im Heim einzubeziehen. Man muss darüber nachdenken, wie in solchen Kollektivhaushalten die Bewohnenden, wenn sie noch können und wollen, in die Arbeitsprozesse eingebunden werden können. Der Gesetzgeber müsste allerdings zuerst die Voraussetzungen dazu schaffen.

Löst diese Idee das klassische Pflegeheim ab?

Ich bin der Meinung, dass es immer zentrale Altersinstitutionen brauchen wird. Die Spitex wird die Arbeit der Heime nie vollständig ersetzen können, gerade bei Menschen mit einer hohen Pflegeintensität oder mit einer demenziellen Erkrankung. Ältere Menschen sollen auch wie bis anhin in ein Heim gehen können, um die pflegenden Angehörigen oder die Spitex für eine bestimmte Zeit zu entlasten. Aus meiner Sicht ist es problematisch, wenn die Politik von «ambulant vor stationär» spricht. Besser wäre «ambulant und stationär», die Systeme sind gleichwertig und müssen dialogisch zusammenwirken. Wir brauchen die Vielfalt und die Flexibilität innerhalb der Systeme.