Interview «Gehe politisch bewusst einen anderen Weg»: Warum es Marc Hoksbergen im zweiten Anlauf in den Steckborner Stadtrat schaffen will Nebst dem neuen Stadtpräsidenten wählen die Stimmberechtigten von Steckborn am 26. September auch zwei neue Stadtratsmitglieder. Marc Hoksbergen ist einer von drei Kandidaten. Der 55-jährige Kundenberater über seine politische Unerfahrenheit, warum er sich trotzdem einsetzen und sich übergeordnete Gedanken machen will. Samuel Koch Jetzt kommentieren 13.09.2021, 16.05 Uhr

Marc Hoksbergen sitzt auf der Mauer am Adolf-Deucher-Quai und blickt auf den Untersee.

Bild: Ralph Ribi

Herr Hoksbergen, lüften Sie das Geheimnis?

Marc Hoksbergen: Welches?

Wer hinter der anonymen Gruppe Zukunft in Steckborn (ZiS) steckt?

Ich weiss es nicht, wie so viele in Steckborn, obwohl ich oft darauf angesprochen werde. Meine Frau (Anm. d. Red: Petra) macht in einem Auftragsverhältnis die Website für ZiS. Wir haben aber vereinbart, dass wir nicht darüber sprechen. Mehr gibt es nicht zu sagen.

Viele sagen auch, dass Sie sofort gewählt wären, würden Sie das familieninterne Geheimnis preisgeben?

Echt? Schade, wenn es nur daran scheitern sollte und Kompetenz irrelevant wird. Nochmals: Ich weiss nicht, wer dahinter steckt. Das Thema ist bei uns eigentlich gar kein Thema. Ich orientiere mich nicht rückwärts, sondern richte meinen Blick nach vorne.

Sie sind ein politischer Spätzünder, der es im zweiten Anlauf in den Stadtrat schaffen will. Wie machen Sie die fehlende Erfahrung wett?

Jeder muss Erfahrungen machen und Neues kennen lernen. Niemand kommt rein und kennt sich von Anfang an aus. Während 30 Jahren stand bei mir das Geschäft im Fokus. Jetzt haben sich die Prioritäten verändert, weshalb ich mich politisch aktiver einsetzen will. Unsere Tochter ist erst kürzlich von zu Hause ausgezogen, weshalb ich jetzt auch mehr Zeit habe als früher.

Was tun Sie anders als noch im Wahlkampf 2020?

Damals kannte man mich zu wenig. Heute ist das anders, viele kennen mich und grüssen mich hie und da im Städtchen. Ich bin dieses Mal fokussierter, konkreter in den Themen. Dieses Mal ist die Wahrscheinlichkeit grösser. (lacht)

Ihre Frau Petra ist CVP-Mitglied. Sie aber kandidieren als Parteiloser.

Ich gehe politisch bewusst einen anderen Weg als meine Frau, obwohl ich mich politisch zwischen CVP und FDP einordnen würde. In Parteien gibt es aber gewisse Zwänge. Da fällt es mir je nach Thema schwer, diese Linien zu verfolgen.

Was hebt Sie von den anderen Kandidaten Ljufti Lokmani und Stephan Marty ab?

Ich bin absolut unabhängig, ohne Bindungen und starte ohne Erwartungen. Das ist mein grosser Vorteil.

Trifft das auf die anderen nicht zu?

Mag schon sein. Aber ich verfolge ein übergeordnetes Ziel. Wo will Steckborn in den nächsten zehn Jahren hin? Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir mit unserer Perle am Untersee langfristig umgehen wollen. Ein Steg ist toll, aber warum? Diese übergeordneten und visionären Gedanken zu Themen wie dem Tourismus fehlen mir. Zudem sollten wir die heutigen Verstrickungen von Funktionen in Stadtrat, Ortsparteien und Kommissionen überdenken. Das heisst übrigens nicht, dass wir jetzt das Tagesgeschäft vernachlässigen.

Was steht dort in Ihrem Fokus?

Nebst den aktuell brennenden Projekten wie dem Sportplatz oder Steg braucht es einen langfristigen Finanzplan. Steckborn soll ohne Steuerfusserhöhung bezahlbar bleiben.

Erzählen Sie uns etwas Persönliches über Sie, das nicht viele wissen?

Mir fehlt meine Tochter. Ich bin eitel und arbeite nicht gerne im Garten. Dafür bin ich der Einkäufer der Familie und bügle meine Hemden selbst. (lacht)

Wie würden Sie sich sonst noch selber beschreiben?

Ich bin spontan, lebensfroh und nicht nachdenklich.