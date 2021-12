Coronapandemie im Thurgau: Triage könnte Wirklichkeit werden

Interview Ärztlicher Direktor des Kantonsspitals Frauenfeld warnt: «Wenn wir nicht mehr verlegen können, könnte im Thurgau die Triage Wirklichkeit werden» «Nur durch sofortige schärfere Massnahmen und eine höhere Impfquote kann die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten und das Entstehen einer Triagesituation vermieden werden», warnen die Chefärzte der Thurgauer Spitäler. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Covid-19 Patienten kann es auch für andere Patienten zu einer Einschränkung der Gesundheitsversorgung kommen. Hans Suter Jetzt kommentieren 14.12.2021, 17.39 Uhr

Stefan Duewell, Ärztlicher Direktor des Kantonsspital Frauenfeld Bild: Donato Caspari

Die Zahlen sind erschreckend. Nahezu alle Covid-19-Patienten auf den Intensivpflegestationen (IPS) der beiden Thurgauer Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen sind ungeimpft. Zudem benötigt ein Covid-Patient Ressourcen, «die sonst etwa zehn Patienten zur Verfügung stehen würden», sagt Stefan Duewell, Ärztlicher Direktor am Kantonsspital Frauenfeld.

Das liegt vor allem daran, dass die durchschnittliche Liegedauer von Covid-Patienten zwei bis vier Wochen statt der üblichen zwei bis vier Tage beträgt. Er warnt deshalb: «Aus Sicht der Thurgauer Chefärzte ist fraglich, ob die aktuell getroffenen Coronamassnahmen genügen, allen Patienten, die intensivpflegebedürftig sind, einen Platz anbieten zu können.»

Stefan Duewell, Sie fordern sofortige schärfere Massnahmen. Welche sind das konkret?

Die Situation gestaltet sich derzeit sehr unvorteilhaft. Seit zwei, drei Wochen, so der Eindruck, wird die Verantwortung wie im Pingpong zwischen dem Bund und den Kantonen hin- und hergespielt. Was wir dringend brauchen, sind konkrete, landesweit geltende Regeln wie zum Beispiel eine umfassende Maskenpflicht, Homeoffice, 2G, bei grösseren Veranstaltungen 2G+ sowie durchgehendes Testen und Maskenpflicht an den Schulen. Und zwar flächendeckend einheitlich, sonst haben wir nur einen Flickenteppich, der wieder neue Coronahotspots befördert. Zurzeit bekommt man leider den Eindruck, dass sich jeder vor unpopulären Massnahmen drückt.

Zwischen Leben und Tod: Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Bild: Reto Martin (4.2.2020)

Wie akut ist die aktuelle Situation in den IPS?

Die Lage kann sich stündlich ändern, es ist deshalb immer eine Momentaufnahme. Aktuell ist knapp die Hälfte der 22 IPS-Plätze in den Kantonsspitälern Münsterlingen und Frauenfeld mit Covid-Patienten belegt. Zwei bis drei IPS-Betten versuchen wir für Notfälle wie Herzinfarkt- oder Hirnschlag-Patienten freizuhalten. Die restlichen IPS-Betten sind mit Normalaufenthaltern belegt; das sind Patienten, die nach einem medizinischen Vorfall oder Eingriff zwei bis vier Tage auf der IPS überwacht werden müssen.

Das reicht, oder müssen Patienten ausgelagert werden?

Zwei Herzinfarkte und die IPS ist voll. Das kann sehr schnell gehen. Wir sind mehrfach an der Kapazitätsgrenze gewesen und mussten verschiedentlich Patienten in andere Spitäler verlagern, zum Beispiel nach Basel oder Chur. Doch es wird immer schwieriger, weil die IPS-Betten auch in anderen Kantonen knapp werden. Vielmehr häufen sich die Anfragen um Rücknahme von Patienten. Wenn wir einen Platz freihaben, machen wir das natürlich. Doch bis dieser Patient zurück ist, haben wir möglicherweise bereits wieder zwei Normalaufenthalter.

Wie viele der Covid-Patienten auf der IPS sind ungeimpft?

Es sind nahezu alle ungeimpft.

In einer Medienmitteilung schreiben Sie, das Personal sei nach vier Covid-Wellen nicht mehr für die Schaffung von Ad-hoc-Betten vorhanden. Was heisst das?

Ich kann das aus dem Stegreif zwar nicht in Zahlen nennen. Aber es ist sichtbar und spürbar, dass vermehrt Angestellte ihren Beruf aufgegeben oder ihr Pensum reduziert haben. Dies, um sich grössere Ruhepausen zu gönnen, weil die Belastung zu gross geworden ist. Ad hoc weitere Betten bereitzustellen wie am Anfang der Pandemie, ist heute kaum mehr möglich.

Wie geht es dem Personal?

Viele Mitarbeitende sind erschöpft. Man muss sich bewusst sein, dass es sich hier um medizinische Fachleute handelt, die immer das Maximum leisten wollen. Sie haben permanent im Kopf: Ich muss, ich will, ich soll. Dies zehrt an den Kräften – auf allen Ebenen. Es betrifft alle: Pflegefachpersonen, Ärzte, Hilfspersonal.

Ausgerechnet jetzt stehen die Feiertage bevor. Wie sieht die Personalplanung über Weihnachten/Neujahr aus?

Wir haben prinzipiell einen 7x24-Stunden-Betrieb, auch ohne Covid. Die aktuelle Situation führt nun aber dazu, dass teilweise auf Ferien und Freitage verzichtet werden muss.

Wie wird das von den Betroffenen aufgenommen?

Es gibt ein breites Spektrum an individuellen Einstellungen. Wer in einem dieser Berufe arbeitet, der weiss, dass man bei vielem zurückstehen muss.

Ein Erlass des Regierungsrats vom vergangenen Freitag berechtigt die Kantonsspitäler, im Bedarfsfall Personal von anderen Kliniken anzufordern. Ist das bereits der Fall? Wie weit ist das fachlich überhaupt möglich?

Wir sind sehr froh um den Entscheid des Regierungsrats. Wir werden ihn in Anspruch nehmen müssen. Es wurden bereits Kontakte aufgenommen, und es wurde auch Bereitschaft zugesichert. Aber wir dürfen wohl nur in Ausnahmefällen ausgebildetes IPS-Fachpersonal erwarten.

Wie reagieren Ärzteschaft und Personal auf die hohe Anzahl Ungeimpfter auf der IPS?

Es ist eine gewisse Frustration spürbar. Aber es ist allen klar: Jeder Patient bekommt die maximale Behandlung. Auch wenn sich das Personal bewusst ist, dass vieles unnötig ist, weil es sich durch das Impfen hätte verhindern lassen.

Sie sorgen sich mittlerweile auch um die Versorgung von Nicht-Covid-Patienten. Wie muss man sich das vorstellen?

Wir müssen den sogenannten elektiven Betrieb wieder reduzieren. Das heisst: Behandlungen, die nicht akut notwendig sind, müssen zu Gunsten von Covid-Patienten verschoben werden. Doch auch hier stehen Einzelschicksale dahinter. Auch wenn ihr Leiden nicht akut lebensgefährlich ist: Es sind Menschen, die leiden, die Beschwerden haben, die Schmerzen haben. Sie müssen diese jetzt eine noch längere Zeit aushalten.

Obwohl diese sogenannten Normalaufenthalter die IPS im Durchschnitt nur zwei bis vier Tage beanspruchen, haben sie also das Nachsehen?

Es gibt dadurch auch einen gewissen Selektionseffekt. Durch längere Liegedauer hat es weniger Platz für andere Patienten. Das darf eigentlich nicht passieren. Wer einen Herzinfarkt oder Hirnschlag erlitten hat, muss überwacht werden können. Doch je stärker die IPS durch Covid-Patienten belegt ist, desto schwieriger wird es, zeitnah zu reagieren. Wie bereits angedeutet, halten wir in Frauenfeld und Münsterlingen zusammen zwei bis drei IPS-Betten frei für Notfälle. Und zurzeit können wir noch Patienten verlegen, doch das wird immer schwieriger.

Was geschieht, wenn Verlegungen nicht mehr möglich sind?

Wenn wir nicht mehr verlegen können, könnte das schreckliche Wort «Triage» Wirklichkeit werden. Das darf eigentlich nicht passieren.

Eine Triage darf in der Schweiz ausschliesslich nach medizinischen Kriterien erfolgen und nicht nach solchen weltanschaulicher, religiöser oder politischer Natur. Letztlich sind es aber Menschen, die quasi über Leben und Tod entscheiden müssen.

Das ist so und würde bei uns auch so umgesetzt. Für den Fall, dass eine Triage unausweichlich erfolgen muss, gibt es klare Regeln von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften.

Was wünschen Sie sich? Was fordern Sie?

Wünschen würde ich mir, dass sich alle impfen lassen. Und ich fordere strengere und einheitliche Massnahmen. Sie kommen, aber leider spät. Das ist schade.

