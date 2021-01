Internet Krisengeschüttelte Gastronomen gesellen sich auf der Plattform «Die Region Frauenfeld liefert» zu den Detaillisten Gastronomen können sich auf dem digitalen Gemeinschaftswerk der Stadt Frauenfeld, der IG Fit, des Gewerbevereins der Region Frauenfeld sowie der Regio Frauenfeld ebenfalls eintragen. 14.01.2021, 11.30 Uhr

Ein frisch zubereitetes Take-away-Menu. Bild: Donato Caspari

(red) Die Restaurants in Frauenfeld und Umgebung bleiben noch einige Zeit geschlossen. Viele Gastronominnen und Gastronomen haben deshalb kurzerhand ein Take-away-Angebot – teilweise mit Lieferdienst – geschaffen, um ihre Gäste trotzdem weiterhin bedienen zu können. Auf der digitalen Plattform «Die Region Frauenfeld liefert» können sich Kundinnen und Kunden unter der Kategorie «Essen und Trinken» bequem eine Übersicht über die Gastronomiebetriebe in Frauenfeld und der Umgebung verschaffen, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Frauenfeld, der IG Fit, des Gewerbevereins der Region Frauenfeld sowie der Regio Frauenfeld.