Thurgauer SVP gesteht bei Covid-Parolenfassung Fehler ein

Interne Kritik SVP Thurgau liess Covid-Initiative an Delegiertenversammlung von Massnahmen-Skeptiker Lei vorstellen – rückblickend bereut Präsident Zbinden diesen Entscheid Das Covid-Gesetz warf bereits vor der Delegiertenversammlung der SVP im Parteivorstand Wellen. Trotz Kontroversen und Emotionen stellte Massnahmenskeptiker Hermann Lei auch die Pro-Argumente vor – und erntete Gelächter. Das würde er nicht mehr so organisieren, sagt Zbinden. Silvan Meile

An der Delegiertenversammlung in Uttwil fasste die Thurgauer SVP die Nein-Parole zum Covid-Gesetz.

Bild: Ralph Ribi

Unter dem Titel «Ich marschiere nicht mehr mit» übt der Egnacher alt Kantonsrat Hansjörg Häberli Kritik an seiner ehemaligen Partei. Die SVP sei «verwüstet» worden. Alles und jedes werde bekämpft, «Andersdenkende zu Feinden gestempelt». Der Thurgauer SVP-Parteipräsident Ruedi Zbinden sagt, die Vorwürfe würden sich für ihn hauptsächlich um die Stadt-Land-Thematik der nationalen Partei drehen. Dass der Mythos der gemässigten Thurgauer SVP längst bröckelt, sieht er hingegen nicht. «Die Werte und der gegenseitige Respekt werden in der SVP hochgehalten.»

Beim Thema Covid ist seine Kantonalpartei derzeit auf Kurs der nationalen SVP. Die kritische Haltung zu den Coronamassnahmen des Bundes beschert auch den Thurgauern seit Monaten Neumitglieder. Gleichzeitig ist es für andere ein Grund, sich von der SVP abzuwenden. «Wir haben auch Mitglieder, die deswegen leider austreten», sagt Zbinden. Die Bilanz sei aber positiv.

«Wir haben mehr Zuwachs als Abgänge.»

Zahlen nennt er keine. «Es sind nicht Scharen.»

Das Covid-Gesetz warf schon im Parteivorstand Wellen

An der Delegiertenversammlung zur Parolenfassung zeigte die Partei vergangene Woche Nerven, wollte den Ball offenbar flach halten. «Das war meine 41. Versammlung als Präsident der SVP Thurgau», sagt Zbinden, der seit 2013 an der Spitze der Kantonalpartei amtet. Bereits im Vorfeld warf das Thema parteiintern Wellen.

«Wir beschlossen im Kantonsvorstand eine Stimmfreigabe, das haben wir sonst selten bis nie gemacht.»

Und noch nie in seiner Amtszeit habe der Kantonalvorstand so lange über eine Parole diskutiert.

Der Parteipräsident würde es nicht mehr so machen

Trotz aller Kontroversen und Emotionen entschied sich die Parteileitung, das Thema vor der Versammlung nur vom bekannten Massnahmen-Skeptiker Hermann Lei vorstellen zu lassen. «Im Nachhinein muss man sagen, wir hätten dieses Thema wohl besser kontradiktorisch abgehandelt», sagt Zbinden. Er habe nicht mit diesen Reaktionen gerechnet. «Einige stören sich daran», sagt Zbinden. «Aber wir haben letztlich demokratisch diskutiert und abgestimmt.»

Für ihn sei klar: Am Abstimmungsresultat der Delegierten hätte sich kaum was geändert. Schliesslich haben 47 Delegierte für ein Ja gestimmt, bei 90 Nein. Auch wenn sich einige SVP-Mitglieder störten, Zbinden sieht es nicht als Spaltung seiner Partei. Nicht nur in der SVP gebe es beim Thema Corona gegensätzliche Haltungen, sondern in der ganzen Gesellschaft, sogar in einzelnen Familien.