Internationale Studie - Besser als viele Heime in Österreich: Das Alterszentrum Park in Frauenfeld liegt beim Einsparen von Grossküchenabfall im Mittelfeld

Im Alterszentrum Park gibt es heute vier verschiedene Portionengrössen (Viertelportion, halbe Portion, Dreiviertelportion und ganze Portion). Bei der Studie sind es im Schnitt nur zwei Portionengrössen. Das AZP bietet drei Hauptgerichte am Zmittag an, im Studienschnitt sind es 4,4 Hauptgerichte. In Sachen Portionen pro Monat liegt das AZP mit 11'600 leicht unter dem Schnitt (13'400). Regenerierte Speisen (Cook & Chill) gibt es im AZP nicht, im Studienschnitt werden hingegen 22 Prozent der Speisen aufgewärmt. (ma)