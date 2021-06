Frauenfelder Künstlerin Carole Isler illustriert für Tonhalle Wil

Interkantonale Auftragsarbeit Frauenfelder Kunst für die Tonhalle Wil: Carole Isler hat das neue Programm des Kulturhauses illustriert Vierzehn Aquarellbilder, eines zu jeder Vorstellung der altehrwürdigen Wiler Tonhalle. Das ist das Werk der über Frauenfeld hinaus bekannten Künstlerin Carole Isler für das Programmheft zur Saison 2021/22 in Form eines Blocks in Postkartenformat. Dabei musste sich die Malerin intensiv mit den Stücken und den Darstellern auseinandersetzen. Dieter Langhart 15.06.2021, 11.30 Uhr

Carole Isler in der Tonhalle Wil vor ihren gerahmten Illustrationen. Bild: Dieter Langhart

Sie ist keine Unbekannte in Wils ehrwürdiger Tonhalle, die Frauenfelder Künstlerin Carole Isler. Gross prangt ein fast blutrotes Triptychon über dem Eingang; das Bild «Lampenfieber» hatte sie zur Saisoneröffnung 2019 gemalt. Diesmal hat sie aquarelliert für die vierzehn Vorstellungen – und das Programmheft kommt für einmal nicht gross daher, sondern im handlichen Postkartenformat und zu einem Block geklebt, samt Deckblatt und Rücken mit Motiven der Tonhalle und einem Selbstbildnis der Künstlerin.

Im Foyer hängen zudem Poster mit Vergrösserungen der Motive. Gestaltet hat alles der Tonhalle-Grafiker Fulvio Musso, und quasi Vernissage war vergangene Woche an der Spielplanpräsentation.

Carole Isler mit allen Tonhalle-Illustrationen auf einem Haufen. Bild: Dieter Langhart

Wie Freundschaft versinnbildlichen, damit nicht Liebe daraus wird

Die Idee zu dieser ungewohnten Form für das Spielzeitprogramm hatte Tonhalle-Gesamtleiterin Florence Leonetti. Sie fragte Carole Isler an, Carole Isler sagte zu.

«Ich hatte zuerst Bammel – wie immer.»

Florence Leonetti, Tonhalle-Gesamtleiterin. Bild: PD

Das sagt Carole Isler. Wie sollte sie ihren Zeitaufwand berechnen? Sie schickte Leonetti erste Entwürfe, die kamen an. Die Leitung gab grünes Licht, die Künstlerin konnte loslegen. Eine Herausforderung für sie war es, Motive für jede der Vorstellungen zu finden, denn im Programm sind alle Sparten vertreten: Konzert, Oper, Schauspiel, Show, Liederabend oder Kindermusical. Wie also zum Beispiel «Freundschaft» versinnbildlichen, damit sie nicht in Liebe kippt?

«Ich musste mich mit den Stücken und den Darstellern auseinandersetzen.»

Carole Isler arbeitet mehrheitlich mit Objekten und Menschen – jüngstes und auffälliges Beispiel ist die Porträtserie der Thurgauer Regierung, vor einigen Jahren war sie mit «Ärzte ohne Grenzen» in Griechenland und malte die Ungewissheit und Angst in den Gesichtern. Für die Umsetzung der Tonhalle-Produktionen hatte Isler freie Hand; einzige Bedingung war die Betonung der Vertikalen und der Horizontalen und ein gewisser Weissanteil. Den nutzt die Künstlerin primär als freien und unregelmässigen Rahmen um die Motive, die darum leicht und luftig wirken.

Carole Isler mit der Illustration zu den «Berlin Comedian Harmonists». Bild: Dieter Langhart

Bei den «Berlin Comedian Harmonists» ist es ein Frack, der über einer Klaviertastatur mit Kaktus schwebt, eine Wolke aus Farben verbindet alles. Bei Heinrich von Kleists «Zerbrochenem Krug» steht ein blauer Steinkrug auf dem Richterhammer, und aus dem Loch im Gefäss stieben noch die Scherben und das Tonpulver. Für die Kriminalkomödie «8 Frauen» schreitet eine schlanke Frau über den Rücken einer Messerschneide, und für die Freundschaft hat Carole Isler ein Seil und eine Muschel gewählt, als seien der Mann und die Frau daran, einen Berg zu erklimmen.