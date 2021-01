Innovativ und flexibel «Ich hoffe, dass ich lebend aus dieser Misere herauskomme»: Frauenfelder Gastro kämpft sich durch die Krise Gastronomen in der Stadt Frauenfeld lassen sich von der pandemiebedingten Zwangsschliessung nicht unterkriegen und halten sich mit Take-away-Angeboten über Wasser. Claudia Koch 11.01.2021, 05.00 Uhr

So hatte sich Leonidas Fotiadis, genannt Leo der Grieche, seine Eröffnungsfeier der «Taverna Bar – Der Grieche» in Frauenfeld nicht vorgestellt. Eigentlich war für den 18. Dezember eine Eröffnungsfeier geplant. Wegen der angeordneten Schliessung der Restaurants vier Tage später, konnte er aber noch keinen einzigen Tag offen haben.

Somit blieb dem erfahrenen Gastronomen, der in Deutschland vier Restaurants betrieb und wegen der Pandemie schliessen musste, nichts anderes übrig, als sofort auf Take-away umzustellen. Ein unglücklicher Fotiadis sagt:

«Das ist alles andere als einfach, wenn man überhaupt nicht bekannt ist.»

Schnell musste eine Website her, um sich wenigstens online zu präsentieren. Auch Flyer sind gedruckt und werden verteilt. Fotiadis sagt dazu: «Es ist jeder Tag ein Kampf um mehr Bekanntheit.» So bietet er griechische Speisen an, die gut transportiert und zu Hause genossen werden können. «Ich möchte auch beim Take-away mein Bestes geben, damit die Gäste ein weiteres Mal kommen», so Fotiadis, der auf eine baldige Öffnung hofft.

Lieferservice als Ergänzung im Kampf ums Überleben

Gäste zu bewirten sei ihre Stärke, sagt Haydar Aycicek vom Restaurant Gartenlaube La Pergola. Deshalb leiden er und seine Angestellten, die er vorübergehend von acht auf fünf reduziert hat, unter der momentanen Situation.

Auch wenn Pizza ein typisches Take-away-Produkt ist und «La Pergola» über einen Lieferservice verfügt. Das Geschäft läuft nur zu rund 30 Prozent. Zu wenig, wie Aycicek betont. Er hofft, dass er «lebend» aus dieser Misere herauskommt. Bis der Bundesrat wieder grünes Licht gibt, verfolgt Aycicek folgenden Plan: Take-away und Lieferservice. «Und beten.»

Für Stefan Mühlemann, Geschäftsleiter des Brauhauses Sternen, ist die zweite Welle weitaus schlimmer als die erste. Mühlemann sagt:

«Jetzt geht es an die Liquidität. Dass die Gastronomie seit Monaten so leiden muss, ist für mich nicht nachvollziehbar.»

Auch im Brauhaus sind einige ausgewählte Gerichte, als Take-away zu haben, von Montag bis Freitag, mittags wie abends. «Das Wochenende rentiert nicht», musste Mühlemann ernüchtert feststellen. Entsprechend ist das Personal im Restaurant wie auch in der Brauerei reduziert. Trotzdem ist es ihm ein Anliegen, den Gästen mit dem Take-away zu signalisieren: «Wir sind noch da.» Auch möchte er den Kontakt zu seinen Mitarbeitenden aufrechterhalten, um sie mental zu unterstützen.

Vorbestellungen reduzieren die Wartezeiten

Einer, der sich mit Take-away bestens auskennt, ist Christoph Michel vom «Scharfen Eck». In der Tat hat Michel sein Angebot um sogenannte Wochenhits ergänzt, die nur während der Coronakrise erhältlich sind. Diese kann man mindestens eine halbe Stunde vor Abholung online vorbestellen. «Ab kommenden Mittwoch können diese Menus im Restaurant abgeholt werden», sagt Michel zu dieser weiteren Neuerung. Somit müssen diese Kunden nicht an der üblichen Ausgabe anstehen und warten.

Während sich das Take-away-Angebot ab April verdoppelt hat, herrscht im geschlossenen Restaurant Ernüchterung. Michel gibt wie die anderen Beizer die Hoffnung nicht auf, dass diese doch noch angemessen entschädigt werden. Ansonsten sei Innovation und Flexibilität gefragt. Das Beste aus der Situation zu machen, lautet sein Motto. Michel sagt: «Andere Länder sind viel schlechter dran als wir in der Schweiz.»