Innovation Hier ist das Kabel überflüssig: Die Frauenfelder Firma Wattlet verkauft Portemonnaies, die Handys kabellos mit neuer Energie versorgen können Leerer Handyakku soll damit passé sein: Lundrim Hyseni aus Frauenfeld und sein Kollege Mehmed Krasniqi haben ein Portemonnaie entwickelt, das eine Powerbank beinhaltet. Sophie Ade 25.01.2021, 04.40 Uhr

Lundrim Hyseni aus Frauenfeld mit seinem «Wattlet», das sein Handy durch eine Berührung aufladen kann. Bild: Andrea Stalder

Handy, Portemonnaie und Schlüssel. Ohne geht fast niemand aus dem Haus. Diese Überlegung haben sich auch der Frauenfelder Lundrim Hyseni und Mehmed Krasniqi aus Kirchberg (SG) gemacht, als sie sich überlegt haben, wie man unterwegs leeren Handyakku wieder aufladen kann. Ihr Resümee: Weder Powerbank noch Ladekabel sind praktisch für unterwegs. «Die logische Schlussfolgerung daraus war dann, dass wir die Möglichkeit zum Aufladen des Handys mit etwas kombinieren, was man sowieso dabei hat», erzählt Lundrim Hyseni von dem Novemberabend, als er und sein Kollege beschlossen haben, «Wattlet» zu gründen.

Unter diesem Namen verkaufen die zwei 28-Jährigen Portemonnaies, die von aussen her unscheinbar wirken, doch deren inneren Wert es in sich hat. Hinter dem veganen Leder, aus welchem das Portemonnaie besteht, ist ein Akku eingebaut, der das Handy mit neuer Energie versorgen kann.

Wenn das Handy also auf dem Portemonnaie liegt, braucht es nur noch eine Berührung mit dem Finger auf die Innenseite des Geldbeutels, und das Handy beginnt zu laden. Hyseni, der als Softwareentwickler arbeitet, erklärt:

«Natürlich muss der Akku selbst zu Hause aufgeladen werden, jedoch spart man sich die ganzen Kabel und die externe Powerbank.»

Realisierung innerhalb von zwei Monaten

Bis die zwei Firmengründer ihr Produkt selbst in der Hand halten konnten, vergingen knapp zwei Monate. Hyseni erklärt: «Dadurch, dass wir alles in so einem kurzen Zeitraum schaffen wollten, haben uns diverse Probleme eingeholt, die wir trotz sorgfältiger Planung nicht vorhergesehen haben.»

Durch eine integrierte Powerbank in der Innenseite des Portemonnaies kann das «Wattlet» das Handy kabellos aufladen. Bild: Andrea Stalder

Damit meint er die rechtlichen Abklärungen bei der Gründung einer eigenen Marke und die Bestimmungen für einen Onlineshop. Denn zu kaufen gibt es das «Wattlet» derzeit nur im Internet, was die Nachfrage aber nicht beeinträchtigt, wie Hyseni sagt: «Obwohl unser Produkt wegen einer Lieferverzögerung erst im April an unsere Käufer versendet werden kann, trafen in der ersten Woche bereits zahlreiche Vorbestellungen ein.»

Nicht zuletzt, weil sie auf regionale Werbemittel gesetzt hätten. Sie hätten vielen Freunden davon erzählt und Instagram-Accounts von der Region Frauenfeld angeschrieben. Den Thurgauer Hauptort als Ausgangspunkt für ein kleines Unternehmen sieht Hyseni dabei nicht als Nachteil. Im Gegenteil:

«Wir erlebten Frauenfeld als sehr hilfsbereit und unterstützend bei regionalen Projekten, was bei einer Grossstadt wie Zürich weniger wahrscheinlich wäre.»

Auf grössere Hindernisse sind sie bei der Herstellung ihres Produktes nicht gestossen. «Wobei wir ziemlich lange an dem Logo gefeilt haben, da uns einfach nichts richtig zufriedenstellte», erzählt Hyseni. Nach zwei Wochen konnten sie sich schliesslich doch einigen. Nun ist auf dem Portemonnaie, welches aktuell in Braun und Schwarz erhältlich ist, ein Vogel eingeprägt. «Der Vogel symbolisiert für uns Freiheit und Unabhängigkeit. Genau das, was wir auch mit dem ‹Wattlet› ermöglichen wollen: Frei von einem Kabel oder einer Powerbank zu sein», sagt Hyseni.

Weniger symbolisch, dafür eher logisch orientiert, ist ihr Name. Die Kombination der Einheit Watt und dem englischen Wort für Portemonnaie, also Wallet, führte zu «Wattlet».

Im Innern des «Wattlets» ist auf der linken Seite der Sensor angebracht, der durch eine Berührung den Ladevorgang startet. Auf der rechten Seite ist das Logo der Firma eingeprägt. Bild: Andrea Stalder

Die beiden Firmengründer sind selbst in Besitz ihres Produktes, welches für knapp 70 Franken erhältlich ist. Alles andere wäre auch seltsam, wie Hyseni meint, denn der Idee für «Wattlet» liegen auch ihre Bedürfnisse zugrunde. Zwar gibt es bereits andere Anbieter, die ein ähnliches Produkt verkaufen, doch sind diese nicht in der Lage, das Handy ohne Kabel aufzuladen und weniger alltagstauglich, wie Hyseni meint.

An den Moment, als der erste Prototyp vor den Firmengründern lag, kann sich Hyseni noch gut erinnern. «Ich war total angespannt und fragte mich, ob es all die Ansprüche erfüllen würde.» Das tat es auch, wie Hyseni meint, denn nachdem er es in den Händen hielt, war er vollends begeistert.

Erweiterung des Sortiments in Planung

Doch auch wenn Hyseni und Krasniqi zufrieden mit der ersten Ausführung ihres Produktes sind, streben sie nach einer grösseren Auswahl. Hyseni sagt:

«Mit verschiedenen Farben und Formen wollen wir noch mehr Variation reinbringen.»

Damit sollen noch mehr Leute angesprochen werden, auch wenn sicherlich nicht jeder Verwendung dafür findet. «Allerdings sind wir überzeugt, dass sich viele Pendler davon angesprochen fühlen», meint Hyseni, der für «Wattlet» auch gerne seine Freizeit opfert.

Wenn die Nachfrage weiterhin so gross bleibt, können sich die zwei auch vorstellen, «Wattlet» zu ihrem Hauptberuf zu machen. «Sich mit der eigenen Marke selbstständig zu machen, wäre natürlich ein Traum», meint Hyseni.

Als Geschäftspartner können sich die beiden laut Hyseni gut ergänzen. Während sich Krasniqi um das Kaufmännische kümmert, übernimmt Hyseni den Onlineshop. «Wir sind ein bisschen wie ein Ehepaar, das oft gleicher Meinung ist, doch auch Kritik am anderen üben darf», meint Hyseni und packt lachend sein «Wattlet» in die Manteltasche.