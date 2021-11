Sehbehinderter Ettenhauser nutzt innobative Sehhilfe aus Israel

Innovation Diese neue Technologie erleichtert ihm den Alltag: Sehbehinderter Ettenhauser nutzt Kamera an seiner Brille Seit Geburt muss sich Matthias Müller im Alltag mit einer starken Einschränkung seines Sehvermögens zurechtfinden. Dank der OrCam MyEye 2, einer innovativen Sehhilfe, kann der Ettenhauser auf eine zusätzliche Erleichterung zählen. Kurt Lichtensteiger Jetzt kommentieren 11.11.2021, 16.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mittels Magnet hält die Kamera OrCam MyEye 2 an Matthias Müllers Sonnenbrille. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Beim selbstständigen Einkaufen das gewünschte Produkt in die Hände nehmen und die Zutaten und Nährwerte lesen: bisher ein Ding der Unmöglichkeit», sagt Matthias Müller. Der 27-jährige Ettenhauser ist schweizweit einer der ersten Benutzer der innovativen Sehhilfe des israelischen Technologieunternehmens OrCam.

«Auch die Farbbestimmung beim Lesen sowie die Orientierung in unbekannten Gegenden, so etwa das Lesen von Strassenschildern, sind kein riesiges Problem mehr», freut sich Müller. «Seit einem Monat kann mich die OrCam MyEye 2 unterstützen und damit mein Dasein möglichst autonom und selbstständig gestalten lassen.»



Werbevideo des Herstellers OrCam. Video: Youtube

Äusserlich gesehen hat sich allerdings nicht viel verändert: Wie seit je und eh ist Matthias Müller wegen der grossen Lichtempfindlichkeit seit Geburt mit einer getönten Brille unterwegs, ob bei Regen oder Sonnenschein. Indessen mit einem kleinen Unterschied: Am Bügel seiner Sonnenbrille kann er eine kleine Kamera magnetisch befestigen. Dieses visuelle Lesegerät unterstützt ihn beim Lesen und kann unter anderem auch Bargeld oder Geldnoten erkennen. Eine willkommene Hilfe bei der Bewältigung des Alltags.

Vom Realschüler zum Akademiker

Matthias Müller ist auch Fussballer und Präsident der Bürgermusik Ettenhausen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Dessen Herausforderungen hat Müller seit seiner Geburt vorbildlich gemeistert. Mit der «Achromatopsie», einem Genfehler, musste er umzugehen lernen. Die totale Farbenblindheit – nur Schwarz-Weiss und Grautöne sind erkennbar – und eine Sehbeeinträchtigung, nämlich reduziert auf 10 Prozent, waren kein leichtes Los. Doch Müller sagt:

«Meine Familie sowie meine Freunde sind eine grosse Stütze.»

Trotz der Beeinträchtigung machte er nach dem Besuch der örtlichen Realschule eine Lehre als Konstrukteur, absolvierte die BMS in Frauenfeld und danach einen dreimonatigen Sprachaufenthalt in London. Darauf folgte ein vierjähriges Vollzeitstudium an der ZHAW mit dem Abschluss als «Bachelor of Science». Bei Siemens Mobility in Wallisellen sammelte er praktische Erfahrungen, bevor er als Maschinenbauingenieur, genannt «Lifecycle-Specialist», bei der Flawiler Firma Büchi Labortechnik eine Anstellung fand, die er dort seit zwei Jahren mit grosser Begeisterung ausübt.

Ein Leben mit Strahlkraft

Diese Zeitung berichtete vor rund zwei Jahren über den besonderen Werdegang des Studenten, der damals noch in Guntershausen bei seinen Eltern wohnte, in der Zwischenzeit aber als WG-Partner nach Ettenhausen umgesiedelt ist. Wie der 1,82 Meter grosse und sympathische Mann trotz des Handicaps sein Leben meistert, erregte mediales Aufsehen. Dergestalt, dass darüber eine zweiseitige Reportage im «Sonntagsblick» erschien, ein bekanntes Fussballmagazin darüber berichtete und selbst die Fifa mit einem Interview auf ihrer Website aufwartete.

In der Freizeit kickt Matthias Müller nach wie vor in der zweiten Mannschaft des SC Aadorf, spielt neben Fussball bei der Bürgermusik Ettenhausen Flügelhorn und ist nicht nur deren Aktivmitglied, sondern gleichzeitig auch seit sechs Jahren Vereinspräsident.

Ein fast ganz normales Leben also. Nur auf das selbstständige Autofahren muss er verzichten – und beim Velofahren äusserste Vorsicht walten lassen. «Diese Einschränkungen nehme ich in Kauf, ansonsten kann ich mich beileibe nicht beklagen, zumal mir jetzt noch ein erfreuliches Hilfsmittel zur Verfügung steht», frohlockt der Ettenhauser.