Innerstädtischer Verkehr «Grosse Chance fürs Herz der Stadt»: Gemeinderat und Stimmvolk Frauenfelds sollen über Rahmenkredit und Grundsatz für eine autofreie Innenstadt entscheiden Mitte Mai soll das Frauenfelder Stimmvolk über einen Kredit zur Aufwertung der Strassenräume der Innenstadt für 11,3 Millionen Franken, wofür der Bund für einen Teil des Geldes aufkommt. Als zweite Vorlage legt der Stadtrat die Grundsatzfrage für eine autofreie Innenstadt vor. Für Zweiteres braucht es aber noch die Zustimmung des Gemeinderates. 11.01.2022

Der Gesamtstadtrat während der Medienkonferenz im Grossen Bürgersaal: Stadtpräsident Anders Stokholm (Bildmitte) mit den Stadträten Barbara Dätwyler Weber, Andreas Elliker, Elsbeth Aepli Stettler und Fabrizio Hugentobler. Bild: PD

Was bisher geschah: März 2007: Das Stimmvolk lehnt das Projekt F21 mit einer kleinräumigen Umfahrung des Stadtzentrums ab.

Das Stimmvolk lehnt das Projekt F21 mit einer kleinräumigen Umfahrung des Stadtzentrums ab. März 2014: Stadt und Kanton informieren, dass der Bund den Bau eines Entlastungstunnels vom Messenriet bis Aumühle in einem Richtungsentscheid herabstuft und sich vor 2035 nicht finanziell an den Kosten beteiligt.

Stadt und Kanton informieren, dass der Bund den Bau eines Entlastungstunnels vom Messenriet bis Aumühle in einem Richtungsentscheid herabstuft und sich vor 2035 nicht finanziell an den Kosten beteiligt. November 2017: Stadt und Kanton legen nach einer Machbarkeitsstudie sieben Varianten für eine kleinräumige Stadtentlastung vor, inklusive der von der Stadt favorisierten Variante 20 mit einem Tunnel vom Marktplatz bis zum Schweizerhofkreisel

Stadt und Kanton legen nach einer Machbarkeitsstudie sieben Varianten für eine kleinräumige Stadtentlastung vor, inklusive der von der Stadt favorisierten Variante 20 mit einem Tunnel vom Marktplatz bis zum Schweizerhofkreisel Oktober 2018: Die öffentliche Vernehmlassung zeigt, dass die Bevölkerung zwar hinter einer Stadtentlastung steht, allerdings der favorisierte Variante 20 kritisch gegenübersteht – vor allem wegen der hohen Kosten. Deshalb rückt unter anderem auf Forderung von Chrampfe & Hirne (CH) nebst der Variante 20 auch «Null Plus» mit flankierenden Massnahmen in den Fokus.

Die öffentliche Vernehmlassung zeigt, dass die Bevölkerung zwar hinter einer Stadtentlastung steht, allerdings der favorisierte Variante 20 kritisch gegenübersteht – vor allem wegen der hohen Kosten. Deshalb rückt unter anderem auf Forderung von Chrampfe & Hirne (CH) nebst der Variante 20 auch «Null Plus» mit flankierenden Massnahmen in den Fokus. Januar 2019: Der Gemeinderat hat den Projektierungskredit über 600'000 Franken für die Stadtentlastung bewilligt.

Der Gemeinderat hat den Projektierungskredit über 600'000 Franken für die Stadtentlastung bewilligt. November 2019: Die Agglomeration Frauenfeld bewirbt sich mit einem neuen Konzept um Bundesgelder. Die Stadt kündigt die Volksabstimmung für flankierende Massnahmen an.

Die Agglomeration Frauenfeld bewirbt sich mit einem neuen Konzept um Bundesgelder. Die Stadt kündigt die Volksabstimmung für flankierende Massnahmen an. März 2021: Die Abstimmung zur Klärung der verkehrlichen Infrastrukturprojekte kommt doch erst 2022 vors Volk. An den einzelnen Projekten im präsentierten Gesamtbild 2040 der Agglomeration Frauenfeld ändert die Verzögerung jedoch nichts.

Die Abstimmung zur Klärung der verkehrlichen Infrastrukturprojekte kommt doch erst 2022 vors Volk. An den einzelnen Projekten im präsentierten Gesamtbild 2040 der Agglomeration Frauenfeld ändert die Verzögerung jedoch nichts. Januar 2022: Der Stadtrat informiert über die Botschaft «Aufwertung Strassenräume Innenstadt und Grundsatzfrage ‹Altstadt autofrei?›», worüber Gemeinderat und Volk befinden sollen.

Sein oder Nichtsein. Diese Gretchenfragen legt der Stadtrat in andere Hände. Zunächst der Gemeinderat und voraussichtlich Mitte Mai das Stimmvolk sollen einerseits über den Kredit von 11,3 Millionen Franken für die Aufwertung der Strassenräume der Innenstadt und andererseits über die Grundsatzfrage einer autofreien Altstadt entscheiden. An der Medienkonferenz mit dem Titel «Stadtentwicklung: Frauenfeld weiterbringen!» vom Dienstagvormittag sagte Stadtpräsident Anders Stokholm:

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Michel Canonica

«Die Stadt ist heute schon ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum. Und wir wollen es auch in Zukunft bleiben.»

Dafür will der Stadtrat sowohl das Stadtparlament als auch die Bevölkerung befragen, ob er eine autofreie Altstadt will. «Sie ist das Herz und die Visitenkarte unserer Stadt», sagte Vizestadtpräsidentin Elsbeth Aepli-Stettler. Es gebe unterschiedlichste Meinungen darüber, wie es in der Altstadt nebst der Begegnungszone in der Zürcherstrasse auszusehen habe. Deshalb müsse jetzt ein Grundsatzentscheid her, ehe im Detail einzelne Massnahmen geprüft und umgesetzt werden könnten. «Die ganze Bevölkerung geht in die Altstadt, nicht nur der Stadt- und der Gemeinderat», sagte Aepli-Stettler.

Elsbeth Aepli-Stettler, Vizestadtpräsidentin. Bild: Reto Martin

3 Millionen soll der Bund beisteuern

Immer wieder habe der Stadtrat für seine Pflästerlipolitik Kritik einstecken müssen, betont Stadtrat Andreas Elliker als Vorsteher des Departements Bau und Verkehr. Jetzt gehe es darum, gesamthaft zwei Grundsatzentscheide zu fällen. Nebst der Frage nach der autofreien Altstadt befindet sich in der 41 Seiten umfassenden Botschaft an den Gemeinderat der Rahmenkredit zur Aufwertung der Strassenräume der Innenstadt, die sich über die Altstadt, den Rathausplatz, die Vorstadt, Promenade, die Ring- und zu Teilen die Rheinstrasse erstreckt, wobei der Gemeinderat diesbezüglich abschliessend darüber entscheidet, ob es eine Volksabstimmung geben soll.

Blick ins Schlüsselgebiet Innenstadt, mit den einzelnen Perimetern und wann dafür Massnahmen umgesetzt werden könnten. Bild: PD

Mit dem Rahmenkredit von 11,3 Millionen Franken sollen Massnahmen aus den Agglomerationsprogrammen 1 und 2 umgesetzt werden. Welche das sind, sagt der Stadtrat noch nicht. Klar ist, dass sie bis 2027 umgesetzt werden, damit sich der Bund mit 3 Millionen Franken an den Kosten beteiligt. Elliker sagte:

«Wir wollen nicht für nichts Planungsgelder ausgeben. Sobald der Grundsatzentscheid vorliegt, schauen wir im Detail, in was das Geld fliessen soll.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Andrea Stalder

Jetzt hätten Gemeinderat und Stimmvolk die Möglichkeit, beim Thema innenstädtischer Verkehr nach der öffentlichen Mitwirkung zum Gesamtbild 2040 mitzureden. Deshalb hofft er ebenso wie der gesamte Stadtrat auf ein politisches Signal, in welche Richtung es zukünftig gehen soll.

Mehr folgt ...

Illustration einer verkehrsfreien Altstadt. Bild: PD/Matthias Gnehm