Innenstadtaufwertung «Wenn solche Angebote kommen, muss man sie prüfen»: Stadt Frauenfeld kauft drei Altstadthäuser, darunter ein Restaurant Massnahme gegen Laden- und Beizenleerstände: Die Stadt Frauenfeld hat per 1. Februar die Liegenschaften an der Freie-Strasse 15, 17 und 19 käuflich erworben. Das Restaurantlokal, wo früher die «Cittadella» war, steht schon länger leer. Mit einem neuen Gastronomiekonzept will man zur Innenstadtaufwertung beitragen. Details sind aber noch nicht bekannt. Mathias Frei Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Per 1. Februar hat die Stadt Frauenfeld die Liegenschaften in der Altstadt an der Freie-Strasse 15, 17 und 19 erworben. Bild: Ralph Ribi

Das wäre mal eine berufliche Neuorientierung. Vom Mitglied des Frauenfelder Stadtrats zur Gastronomin respektive zum Gastronomen. Stadtrat Andreas Elliker, Departementsvorsteher Bau und Verkehr, meint, er könne nichts sagen zu etwaigen Zukunftsplänen der anderen Stadtratsmitglieder. Er selber werde die «Cittadella» aber nicht übernehmen. Spass beiseite. Die Stadt Frauenfeld hat per 1. Februar die Altstadtliegenschaften an der Freie-Strasse 15, 17 und 19 erworben. Der Gastrobetrieb ist an der Nummer 15 daheim.

Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags: Stadtrat Andreas Elliker, Stadtschreiberin Bettina Beck und Stadtpräsident Anders Stokholm. Bild: PD

«Der Kauf wird über das Landkreditkonto finanziert.»

So heisst es in einer kurzen Mitteilung des Amts für Hochbau und Stadtplanung. Die Stadt Frauenfeld setze sich seit Jahren für die Belebung der Innenstadt ein. Mit dem Kauf der drei Liegenschaften werde dies aktiv angegangen. Weiter liest man: «Die bestehenden Wohnungen sowie die gewerbliche Nutzung bleiben erhalten. Mit einem neuen Gastronomiekonzept soll zudem die Attraktivität der Altstadt weiter gefördert werden.»

Entschlackungskur für das Landkreditkonto In Zusammenhang mit der neu erarbeiteten städtischen Liegenschaftenstrategie entstand Handlungsbedarf betreffend Führung des Landkreditkontos (LKK). So heisst es in einer Mitteilung des Amts für Hochbau und Stadtplanung. «Bei verschiedenen Liegenschaften wurde eine Überführung ins ordentliche Finanzvermögen beziehungsweise ins Verwaltungsvermögen als zweckmässig beurteilt.» Bereits im vergangenen Dezember sei der Übertrag von sechs Liegenschaften mit einem Objektwert von unter 500’000 Franken ins ordentliche Finanzvermögen erfolgt. Vier öffentliche Bauten, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, wurden vom Landkreditkonto ins Verwaltungsvermögen transferiert. Das LKK, wie man es heute kennt, gibt es seit Inkrafttreten des städtischen Reglements über die Bodenpolitik im Jahr 1981. Der Rahmenkredit betrug 20 Millionen Franken. Auf 2006 bewilligten der Gemeinderat und hernach das Frauenfelder Stimmvolk eine Erhöhung des Rahmenkredits auf 25 Millionen. Die abschliessende Kompetenz für Käufe, Verkäufe oder Tauschgeschäfte liegt im Rahmen des 25-Millionen-Rahmens beim Stadtrat. Der Anlagewert des LKK liegt gemäss Rechnung 2020 bei 16,93 Millionen Franken, der Buchwert bei 37,18 Millionen. (ma/red)

Früher Apotheke, danach lange ein Ristorante

Neueröffnung des Ristorante Cittadella im Herbst 2017. Im Bild Roman Sturzenegger, ORS-Programmleiter des Integrationskonzepts Gastro-ABC. Bild: Thi My Lien Nguyen

An der Freie-Strasse 15 befindet sich das Restaurant Cittadella. Bis in die 1970er-Jahre war ebendort eine Apotheke untergebracht. Daraus wurde im Rahmen der «Pizza-Welle» (Zitat Angelus Hux, «Frauenfelder Gaststätten damals») ein italienisches Speiselokal, das lange Zeit unter verschiedenen Pächtern gut lief. 2002 erwarb ein Frauenfelder Geschäftsmann die Liegenschaft. Im Herbst 2017 installierte die Zürcher Sozialfirma ORS ein Gastronomie-Integrationsprojekt für Asylsuchende in der «Cittadella». Diesem Projekt war aber kein Erfolg beschieden. Nach dem Corona-Lockdown im Frühling 2020 öffnete das Restaurant nicht mehr. Im Dezember 2020 ging unter dem Namen «Taverna Bar – der Grieche» ein nächstes Restaurant in den Räumlichkeiten auf und musste kurz darauf im nächsten Lockdown wieder schliessen. Die griechische Küche verschwand so schnell wieder von der Frauenfelder Gastro-Landkarte, wie sie aufgetaucht war. Seither steht das Lokal leer.

«Treffpunkt Stokholm» Anfang 2015: An der Freie-Strasse 19 in Frauenfeld hat Stapikandidat Anders Stokholm mit Hilfe von Kristiane Vietze und Daniel Sidler ein Wahllokal eingerichtet. Bild: Reto Martin

Die Räumlichkeiten an der Freie-Strasse 17 waren lange als Teppichhandlung und später als Büro für Dienstleistungsunternehmen genutzt. Zuletzt war ein Brautmodegeschäft untergebracht. Aktuell ist die Fläche nicht vermietet. An der Freie-Strasse 19 war früher ein Damenmodegeschäft daheim. Mittlerweile kann man sich ebendort die Haare und den Bart stutzen lassen. An die Freie-Strasse 19 hat Stadtpräsident Anders Stokholm gute Erinnerungen. Für seinen Stadtpräsidiumswahlkampf 2015 mietete er das Ladenlokal und richtete ein Wahllokal ein. Stadtratskandidat Johannes Eiholzer tat es ihm 2019 gleich, aber nebenan in der Hausnummer 17.

Alles anzeigen

Kaufpreis und Vorbesitzer sind nicht öffentlich

Stadtrat Elliker möchte keine Angaben zur Verkaufspartei und dem Kaufpreis machen, da auf Wunsch des Vorbesitzers Stillschweigen vereinbart wurde. Der Kaufpreis wird somit erst mit der Rechnung 2022 im Spätfrühling 2023 bei den Zu- und Abgängen des Landkreditkontos öffentlich. Schelte hat er keine zu erwarten vom Gemeinderat, forderte doch dieser in jüngerer Vergangenheit immer wieder, aktiver in der Boden- und Liegenschaftenpolitik zu agieren. Zu Ladenleerständen und Bodenpolitik gab es auch regelmässig parlamentarische Vorstösse. Elliker sagt:

Stadtrat Andreas Elliker, Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

«Die drei Liegenschaften sind spannend, um die Ausrichtung der Altstadt zu lenken.»

Man müsse Liegenschaften besitzen, um mit ihnen planen zu können. Und: «Wenn solche Angebote kommen, muss man sie prüfen.» Es sei dem Stadtrat ein grosses Anliegen, mit guter Gastronomie zur Aufwertung der Innenstadt beizutragen, sagt Elliker. Zum erwähnten Gastronomiekonzept kann er noch keine detaillierten Angaben machen. Klar ist: Alle Mietverträge, ob für die Erdgeschossnutzungen oder die Wohnungen in den Obergeschossen, laufen weiter. Wer sich für das Restaurant an der Nummer 15 oder das Ladenlokal an der 17 interessiert, kann sich an den städtischen Liegenschaftenverwalter Christoph Anneler wenden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen