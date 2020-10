Inklusive Durchbruch der historischen Stadtmauer als «Knackpunkt»: Steckborner Stadtrat lässt Bevölkerung beim Schützengraben mitreden Das Projekt Schützengraben in der historischen Altstadt von Steckborn nimmt langsam aber sicher Konturen an. Jetzt gibt der Stadtrat der Bevölkerung ein offenes Ohr. Samuel Koch 02.10.2020, 16.40 Uhr

Die Visualisierung zeigt die geplante Überbauung des Siegerprojekts Continuitas. Bild: PD/Architekturbüro Baumschlager Eberle

Der Fortschritt in der jüngsten Stadtentwicklung in Steckborn trägt einen neuen Namen. Nach einem Konzeptwettbewerb für das Areal Schützenwiese am östlichen Rand der historischen Altstadt hat sich das Projekt Continuitas des St.Galler Architekturbüros Baumschlager Eberle als Sieger herauskristallisiert. Auf der letzten grünen Wiese in der Altstadt hat die BFW Liegenschaften AG als Privateigentümerin zusammen mit der Stadt einen Gestaltungsplan entwickelt, den Letztere nun genehmigt und dem Departement für Bau und Umwelt zur Vorprüfung geschickt hat.