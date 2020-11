«Initiative bringt nicht den Weltfrieden»: Thurgauer Nein-Komitee spricht sich gegen Kriegsgeschäfte-Vorlage aus Radikal, schädlich, unnötig und gefährlich: Für das überparteiliche Komitee gegen die Initiative «Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» ist die Vorlage gegen Finanzplatz, Wirtschaft und Sozialwerke gerichtet. Kurt Peter 08.11.2020, 16.30 Uhr

Isabelle Altwegg, Andreas Riguzzi, Gabriel Macedo, Stefan Geiges und Christina Pagnoncini vom überparteilichen Nein-Komitee. Bild: Kurt Peter

In den Räumlichkeiten der Riguzzi AG in Felben empfingen die Vertreter des überparteilichen Nein-Komitees die Medien. Die am 29.November zur Abstimmung stehende Initiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten», so machte es Gabriel Macedo (FDP) von Anfang an deutlich, «schwächt unsere einheimischen Unternehmen und setzt Vorsorgeinstitute sowie unsere Nationalbank massiv unter Druck.»