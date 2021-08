Schlattinger Geisslibach soll neue Uferzone bekommen

Der Gewässerraum am Geisslibach in Schlattingen wird neu definiert. Am Mittwoch informierte das Planungsbüro BHA-Team aus Frauenfeld über die Pläne. 34 Gäste kamen in die «Gmeindschüür Schlattingen».

Dieter Ritter 19.08.2021, 16.30 Uhr