Infrastruktur Gesamtschau statt «Pflästerlipolitik»: Diessenhofen gibt Vorprojekt für Sanierung der Rhybadi aus den 1940ern in Auftrag Die Rhybadi Rodenbrunnen in Diessenhofen soll ganzheitlich saniert werden. Dafür hat die Stadt jetzt in ein Vorprojekt investiert, das aufzeigen soll, wie die Badi dereinst erneuert werden soll. Thomas Brack 28.12.2021, 04.10 Uhr

Die Badi Rodenbrunnen liegt direkt am Rhein. Bild: Thomas Brack

Einsam und winterlich still steht sie da, die beliebte Rhybadi in Diessenhofen. «Immer wieder zeigen sich Probleme in der Infrastruktur», sagt Stadtpräsident Markus Birk. Das verwundert nicht, denn die Badi hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Sie wurde Ende der 1940er-Jahre eröffnet und ist im Bäderführer des Schweizer Heimatschutzes als eines der schönsten Bäder der Schweiz aufgeführt.