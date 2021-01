Informationsreglement «Gegen Schönwetterkommunikation und Bevormundung der Bevölkerung»: Gemeinderat Frauenfeld drückt entgegen dem Wunsch des Stadtrates aufs Gaspedal Der Plan des Stadtrates ist gescheitert, bei der Motion zum Informationsreglement zuerst aufs kantonale Öffentlichkeitsgesetz zu warten. Eine Spezialkommission muss jetzt innert sechs Monaten einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Samuel Koch 21.01.2021, 16.45 Uhr

Ein Gemeinderat studiert während der Budgetsitzung die Unterlagen. Bild: Reto Martin (Frauenfeld, 9. Dezember 2020)

In geduldigem Warten will sich der Gemeinderat nicht üben. Entgegen dem Antrag des Stadtrates hat er an seiner Sitzung vom Mittwochabend die Motion «Schaffung eines Reglements betreffend Information der Öffentlichkeit über städtische Belange» für erheblich erklärt. Damit stützt er die Forderung der Gemeinderäte Roland Wetli und Peter Hausammann (beide CH) sowie 21 Mitunterzeichnenden nach einem Informationsreglement.

Roland Wetli, Gemeinderat CH und Motionär. Bild: PD

«Wir sind dem Goodwill des Stadtrates ausgeliefert, ob er informiert oder nicht», sagte Wetli eingangs der rund zwei Stunden dauernden Sitzung im Bürgersaal mit 39 anwesenden Ratsmitgliedern. Der Stadtrat nehme sich das Recht heraus, Studien und Planungen vorzuenthalten. Wetli sagte:

«Diese Auffassung verträgt sich nicht mit unserem verfassungsrechtlichen und demokratischen Grundverständnis.»

Peter Hausammann, Gemeinderat CH und Motionär. Bild: PD

Dieses gehe von einer Gesellschaft mündiger und aufgeklärter Bürgerinnen und Bürger aus. Mit dem Informationsreglement könnte die Stadt einen Beitrag leisten «gegen die Bevormundung der Bevölkerung».

Eine gute und eine schlechte Nachricht

Die Beantwortung des Stadtrates enthalte eine gute und eine schlechte Nachricht, sagte Wetli. Die gute sei, dass sich der Stadtrat grundsätzlich für die Schaffung eines Informationsreglements ausspreche. Als schlechte Nachricht bezeichnete er hingegen, dass der Stadtrat damit abwarten will, bis das kantonale Öffentlichkeitsgesetz vorliegt, dessen Entwurf der Thurgauer Regierungsrat im Dezember in die Vernehmlassung geschickt hatte und Anfang 2022 über die Ziellinie kommen könnte. Wetli sagte: «Das Abwarten bedeutet eine Verzögerung von mehreren Jahren.»

Beda Stähelin, Gemeinderat CVP. Bild: PD

Gemeinderat Beda Stähelin pflichtete den Motionären zwar insofern bei, dass die Regelungen im kantonalen Entwurf «Raum für ein städtisches Informationsreglement lassen». «Es ist aber noch nicht der richtige Zeitpunkt», sagte Stähelin, denn ein Leerlaufrisiko sei ebenso wenig sinnvoll wie ein ungefilterter Informationsfluss.

Andres Storrer, Gemeinderat SVP. Bild: PD

Mit einem erheblichen Aufwand, «der nicht betrieben werden sollte», argumentierte Andres Storrer für die Fraktion SVP/EDU, in der sich jedoch ein paar unschlüssige Wackelkandidaten befanden. Als «nicht zwingend nötig» erachtete die FDP-Fraktion ein Informationsreglement. Gemeinderat Sandro Erné schlug in dieselbe Kerbe wie sein Vorredner Storrer, wonach solche Reglemente Verwaltungs- und Bürokratieaufwand förderten. Erné ergänzte:

Sandro Erné, Gemeinderat FDP. Bild: PD

«Das Futter für politische Wiederkäuer in allen Parteien wird so aufgestockt und Entscheide werden am Ende noch länger hinausgezögert als nötig.»

Stefan Geiges, Gemeinderat CVP. Bild: PD

Warten aufs kantonale Gesetz sei sinnvoll und einfach nur logisch. Zudem habe der Stadtrat im vergangenen Herbst gerade erst sein Kommunikationskonzept in Kraft gesetzt. Und CVP-Gemeinderat Stefan Geiges sprach sich für einen Wissensvorsprung des Stadtrates aus. Er sagte: «Ich gehe davon aus, dass uns der Stadtrat informiert, wenn wir etwas wissen sollten.»

Schönwetterkommunikation des Stadtrates

Stefan Leuthold, Gemeinderat GLP. Bild: PD

Da waren die Befürworter entschieden anderer Meinung und erwähnten «das Beispiel über die fehlende Kommunikation zur Freistellung von alt Stadtschreiber Ralph Limoncelli». Zudem habe Gemeinderat Roman Fischer (Grüne) mit seinem Vorstoss aufgezeigt, dass viele Studien wie etwa der Masterplan Langdorf nicht veröffentlicht wurden, «obwohl sie zweifellos von allgemeinem Interesse sind», sagte Wetli. Für Stefan Leuthold (Fraktion CH/Grüne GLP) sieht das «nach einer willkürlichen, wenig systematischen Informationspraxis aus». Es gebe keinen Grund, zu warten, daran etwas zu ändern.

Ralf Frei, Gemeinderat SP. Bild: PD

Gemeinderat Ralf Frei (Fraktion SP) zerpflückte das Kommunikationskonzept. Damit würden gerne Gegebenheiten kommuniziert, «die eine erfreuliche Botschaft transportieren, während andere aus meiner Sicht auch mal vergessen gehen». Frei sprach von einer Schönwetterkommunikation des Stadtrates. Deshalb tue ein Informationsreglement dringend Not, «in dem festgehalten ist, was wann aktiv an die Öffentlichkeit gehört».

Stokholm: «Transparenz ist nicht immer nur löblich.»

Dem Vorwurf der Schönwetterkommunikation konnte Stadtpräsident Anders Stokholm nichts abgewinnen. Er erwähnte das Beispiel Wärme Frauenfeld AG und sagte:

Anders Stokholm, Stadtpräsident, FDP. Bild: Donato Caspari

«Wir haben uns öffentlich entschuldigt und auch heisse Kartoffeln angepackt.»

Der Stadtrat wehre sich mit dem Antrag auf Nichterheblicherklärung nicht per se gegen ein Informationsreglement. Stokholm warnte vor zu hohen Erwartungen und sagte: «Transparenz ist nicht immer nur löblich.» Die Freistellung Limoncellis stehe exemplarisch für ein Thema, das dem Persönlichkeitsschutz unterstehe, zu welchem die Stadt zurückhaltender kommuniziere als in anderen Fällen. Und bezüglich informeller Planung ergänzte er: «Wir wollen nicht kommunizieren, solange keine Entscheide gefällt werden. Sobald wir das tun, machen wir aber die Bücher auf.»

Schliesslich machten bei der Beschlussfassung drei Stimmen den Unterschied über erheblich und nicht erheblich. Mit einer knappen Mehrheit von 21 Ja- gegenüber 18 Nein-Stimmen stimmte der Gemeinderat Ersterem zu. Obwohl Stadtpräsident Stokholm sein Interesse gegenüber einer eigenen Ausarbeitung offenbarte, wies der Gemeinderat die Motion einer Spezialkommission mit sieben Ratsmitgliedern zu. Sie hat nun sechs Monate Zeit, das Gesetz vorzubereiten, das dann wiederum im Gemeinderat traktandiert wird. Über die Einsetzung der Spezialkommission und deren Zusammensetzung entscheidet der Rat laut Gemeinderatspräsident Elio Bohner an einer seiner nächsten Sitzungen.