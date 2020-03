In Wängi steht das Siegerprojekt fest Die Schulgemeinde Wängi soll einen Neubau sowie eine Erweiterung des Schulhauses Imbach II erhalten. Urs Nobel 08.03.2020, 17.30 Uhr

Die Architekten Nino und Mario Soppelsa erklären Schulpräsident Jörg Kobler anhand des Modells Details des Projekts. (Bild: Urs Nobel)

In der Volksschulgemeinde Wängi wird auf die nächsten Jahre hin mit konstanten Schülerzahlen gerechnet. Am Schulstandort Wängi hingegen steigen die Zahlen kontinuierlich, was zu zusätzlichen Klassenzügen geführt hat und neuen Raumbedarf nach sich zieht. Mehr und zusätzlicher Raumbedarf benötigt es auch wegen neuer Unterrichtsformen und Fächer. Aus diesen Gründen hat die Schulbehörde 2017 eine interne Projektgruppe zusammengestellt, um sich dieser Problematik anzunehmen.