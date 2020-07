«In unserer Gesellschaft hilft man sich viel zu wenig»: Steckborner Detailhändlerin erhält Ehrung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga Bundesrätliche Ehrung als «Heldin des Alltags»: Dzemile Fetaji aus Steckborn erhält am 1. August auf dem Rütli eine Auszeichnung von Simonetta Sommaruga für ihre Leistungen während der Coronakrise. Judith Meyer 27.07.2020, 18.30 Uhr

Eine Touristin fotografiert die Rütliwiese über dem Vierwaldstättersee. Bild: Roger Gruetter

Frau Fetaji, dank der Einladung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft wird Ihnen am Nationalfeiertag eine besondere Ehre zuteil. Was war Ihre Reaktion darauf?

Dzemile Fetaji: Ich war den Tränen nahe. Die Zeit während des Lockdowns war nicht leicht.

Ich arbeitete viel, funktionierte einfach, kämpfte danach mit gesundheitlichen Einschränkungen und fühlte mich ausgelaugt.

Dzemile Fetaji, Alltagsheldin aus Steckborn. Bild: PD

Als ich den Brief mit der Nachricht zur Ehrung in den Händen hielt, glaubte ich es kaum. Nach der strengen Zeit ist das eine grosse Befriedigung.

Können Sie uns einen Eindruck von Ihrem damaligen Alltag vermitteln?

Die Zeit lief wie in einem Film ohne Ende, das war schlimm. Ich gab all meine Kraft, einerseits zu Hause, andererseits bei der Arbeit. Mein Arbeitgeber im Detailhandel rief morgens an, dann musste ich nur für wenige Stunden spontan aushelfen. Wir hatten so viel Wareneingang, den wir als Personal kaum noch bewältigen konnten. Meine Familie musste ich dabei vernachlässigen. Und bei der Arbeit fühlte ich mich dann oft wie in einer anderen Welt.

Gab es auch besonders eindrucksvolle Erlebnisse?

Als ich am zweiten Tag nach dem Lockdown den Laden verliess und die Gestelle leergekauft waren, rührte mich das zu Tränen. Die Kunden hatten teils aussergewöhnliche Wünsche, die mich etwas befremdeten.

In dieser Zeit, in der es vielen Menschen in der Schweiz und auf der Welt ums Überleben ging, gab es Kunden, die nach Südseefrüchten oder speziellem Toilettenpapier verlangten.

Wir sind einfach zu verwöhnt. Die Menschen waren nur noch gestresst, der Arbeitsalltag war hektisch.

Und schöne Erinnerungen?

Schönes habe ich bei der Arbeit leider nicht mehr erlebt. Hingegen machten mir zu Hause meine Kinder grosse Freude. Ich bin noch heute stolz auf sie, weil sie sich alleine durch das Homeschooling gekämpft haben. Die Arbeit bei der «Perspektive Thurgau» gab mir ebenfalls viel. Aber auch dort gab es sehr ergreifende Momente, in denen ich Schicksalsschläge der Frauen und ihrer Familien mitbekommen habe.

Warum haben Sie sich eingesetzt?

Irgendwie fühlte ich mich in dieser Krise den Menschen gegenüber verpflichtet.

Gingen Sie damals über Ihre Kräfte?

Ja, eindeutig. Warum genau, weiss ich nicht. Aber ich wollte mich nicht aus der Verantwortung stehlen und möglichst vielen Menschen helfen.

Sie engagieren sich stark für die Integration von Migranten. Was bindet Sie emotional an dieses Thema?

Ich bin hier in Steckborn aufgewachsen. Dann lebte ich als Erwachsene zwölf Jahre in Nordmazedonien und erfuhr, wie es ist, fremd zu sein in der eigenen Heimat. Als ich dann wieder in die Schweiz zurückkam, half mir meine Familie beim Wiedereinstieg. In unserer Gesellschaft hilft man sich gegenseitig viel zu wenig.

Mein Einsatz gilt den Menschen, die ihre Heimat verlassen und hierherkommen.

Sie sollen sich hier zurechtfinden können, das ist die Grundlage für eine erfolgreiche Integration.

Sie leben zwischen zwei Kulturen. Was geben Sie Ihren Kindern mit?

Mittlerweile kann ich mit den Unterschieden umgehen. Es gibt in beiden Kulturen Vor- und Nachteile. Als ich im Ausland war, vermisste ich die Schweiz sehr und kehrte regelmässig für Besuche zurück. Die Schweiz ist meine Heimat, und ich schätze es sehr, hier zu leben.

Wie wichtig ist nun diese Ehrung für Sie?

Sehr wichtig, sie ist etwas Einmaliges, stellvertretend für alles, was ich gemacht habe. Ich bin auch dankbar dafür. Auch in meiner nordmazedonischen Heimat und den Menschen, die von dort weggegangen sind, um hier zu leben, erlebe ich zurzeit ein wachsendes Interesse an meiner Person und meiner politischen Arbeit für Migranten.

Für wen wollen sie ein Vorbild sein?

Für meine Kinder, für Migranten in der Schweiz und für alle Menschen, die es schätzen, nachhaltiger zu leben.

Verraten Sie uns Ihre Pläne für die Zukunft?

Die Schweiz ermöglicht Migranten, sich zu entfalten, sich frei zu fühlen, und bringt den Menschen viel Toleranz entgegen. Ich möchte mich deshalb weiterhin politisch engagieren, um die Integration voranzutreiben. Wir sind alle nur Besucher auf dieser Welt, also eine Art Migranten auf Zeit. Sie gehört niemandem. Das sollte man nie vergessen.