In Hüttwilen geht der Abfall in Zukunft unter den Boden: 70 Prozent Ja zum Unterflur-Entsorgungskonzept Politisch Hüttwilen bewilligt einen Kredit über 82'000 Franken für die flächendeckende Umstellung auf Unterflurcontainer. Mathias Frei 17.05.2020, 16.18 Uhr

Unterflurcontainer wie in Frauenfeld gibt es bald auch in der Gemeinde Hüttwilen. (Bild: Donato Caspari)

Im Seebachtal entsorgt die Bevölkerung ihren Abfalls spätestens ab Frühling 2021 in Unterflurcontainer. Bei einer Stimmbeteiligung von 30 Prozent befürworteten am Sonntag 247 Stimmberechtigte im Rahmen einer Urnenabstimmung einen Kredit über 82'000 Franken. Das entspricht einem Ja-Anteil von 69 Prozent. Das Kreditbegehren setzt sich aus 80'000 Franken zusammen für die Erstellung von acht Unterflurcontainern (vier in Hüttwilen, drei in Nussbaumen und einer in Uerschhausen) sowie einem Betrag über 2000 Franken für einen Landerwerb in Nussbaumen. Zudem kann der Abfall auch in 800-Liter-Container entsorgt werden.