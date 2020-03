In Frauenfeld sind auf den Schularealen ab sofort Sportanlagen und Pausenplätze gesperrt Der Erlass der Schulbehörden der Primar- und der Sekundarschulgemeinde gilt bis auf Weiteres. 20.03.2020, 16.55 Uhr

Beschilderung an einem Gebäude der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld. (Bild: Donato Caspari)

(red) Die Behörden der Primar- und der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld haben ein Nutzungsverbot für die Schulhausplätze erlassen, das per sofort in Kraft tritt. Wenn Kinder mit dem Corona-Virus infiziert sind, zeigen sie meist keine Symptome. Trotzdem können sie ansteckend sein. Der Unterricht an den Volksschulen wird aus diesem Grund mindestens bis 19. April ausgesetzt.