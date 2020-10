In Fischingen wird der Strom teurer - dafür das Wasser günstiger Fünf Energie-Körperschaften schliessen sich zu Energie Fischingen zusammen. Urs Nobel 20.10.2020, 16.35 Uhr

E&W Dussnang: Eines der fünf Werke, die sich vereinen. (Bild: Roman Scherrer)

Eigentlich ist es schon beschlossene Sache, dass mit Energie Fischingen eine neue Genossenschaft gegründet und aus fünf Anbietern eine wird. Betroffen sind die Gemeinde Fischingen (Wasserversorgung Berggebiet), Wasserversorgung Fischingen, e&w Dussnang, Elektra Fischingen und Elektra Au. Als Rechtsform wurde die Genossenschaft gewählt, weil diese aus Sicht der beteiligten Werke, die grösste Akzeptanz als privatrechtliche Gesellschaft bildet, das Beibehalten des Selbsthilfegedankens fördert und nicht gewinnorientiert ist.

Die Gründung der Genossenschaft ist bereits vollzogen, die Verwaltung mit einigen neuen Köpfen bestimmt und die Statuten genehmigt. Die Aufnahme der operativen Tätigkeit der Energie Fischingen ist auf den 1. Januar 2021 festgelegt. Der Versorgungsauftrag ist für das ganze Versorgungsgebiet der bisherigen Energieanbieter gewährleistet. Wie Roman Kaiser aus Dussnang von e&w Dussnang anlässlich der Infoveranstaltung am Montag vor rund 30 Interessierten bekannt geben musste, wird der Strom für die Nutzer jedoch etwas teurer, das Wasser hingegen leicht günstiger. Auf einen Nenner gebracht wird die Energienutzung g leicht teurer. Das teuerste Element dabei ist die Netznutzung, also der Transport via Netz zum Endverbraucher. «Hier haben wir keinen Spielraum, die Kosten zu beeinflussen», so Kaiser.

Die Gründungsversammlung der Genossenschaft fand coronabedingt ohne Mitglieder bereits am 7. September statt. Dies war notwendig, um gemeinsam starten zu können. Roman Kaiser wurde als Präsident gewählt, die Verwaltung und Kontrollstelle wurde bestimmt. Vizepräsident wird Roland Wanner, Aktuar Marco Zuber. Matthias Düring, Peter Hess, Marco Lingg, Hanspeter Lutz und Joel Schneiter ergänzen die Verwaltung.

Nach dem Informationsteil wurde im Rahmen der Fragerunde kaum Kritik am neuen Energiegebilde laut. Dies lässt den Schluss zu, dass im kommenden Frühjahr, wenn die Nutzerinnen und Nutzer der bisherigen Energielieferanten die offizielle Zustimmung zur neuen Genossenschaft geben müssen, dieser keine Steine in den Weg legen werden und im Gegensatz zu einem ersten Versuch eines gemeinsamen Weges, die neue Situation akzeptieren werden.