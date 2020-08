In der Schweiz ist sie stark gefährdet,

doch in Bischofszell fühlt sie sich wohl:

die Mopsfledermaus Eine Studie zeigt, dass in Bischofszell deutlich mehr Fledermäuse leben als bisher angenommen. Dieser Umstand kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Fledermausarten leiden. Am meisten zu schaffen macht ihnen die Lichtverschmutzung. Enrico Kampmann 16.08.2020, 05.00 Uhr

Illustration einer Mopsfledermaus aus «Brehms Tierleben, kleine Edition», 1927. Bild: Alamy Stock-Fotos

Die Sonne ist noch nicht lange untergegangen. Im Zwielicht der Abenddämmerung setzen die Mopsfledermäuse zum nächtlichen Jagdflug an und flattern aus ihrem Versteck hervor. Darauf haben Marius und Franziska Heeb gewartet. Die beiden kantonal beauftragten Fledermausschützer aus Bischofszell sitzen auf der Lauer und versuchen die kleinen, pelzigen Säugetiere beim Ausfliegen zu zählen.

Laut der Roten Liste der Fledermäuse des Bundesamtes für Umwelt BAFU ist die Mopsfledermaus in der Schweiz stark gefährdet. Im Mai 2019 hat der Fledermausschutz Thurgau unter der Leitung der Heebs eine Studie lanciert. Marius Heeb sagt:

«Wir wollten wissen, wie genau sich die Mopsfledermäuse bewegen, wann sie in welchem Quartier sind.»

Die Studie sei noch nicht abgeschlossen, deswegen könne er noch keine genauen Angaben zum Verhalten der Mopsfledermäuse machen. Aber eines sei sicher: «Es sind deutlich mehr als gedacht. An einem Abend haben wir bis zu 94 Tiere gezählt.»

Dies sei eine sehr hohe Zahl, sagt Heeb. «Mopsfledermäuse sind sehr selten. Gesamtschweizerisch gibt es nur zwei bis drei weitere Orte, wo die Art anzutreffen ist.» Bischofszell sei definitiv einer der raren Hotspots im Land.

Im Zweiwochen-Zyklus zählt Heeb mit seiner Frau und einer Gruppe von Helfern aus der Region die Bestände in den Quartieren. Kein einfaches Unterfangen.

«Mopsfledermäuse schlafen in Gruppen von etwa zehn bis zwanzig Tieren in verschiedenen Quartieren in einer Region. Alle paar Tage ziehen sie dann in ein neues Quartier weiter.»

Im Kanton Thurgau gäbe es 18 bekannte Mopsfledermausquartiere, 17 davon befänden sich in der Region Bischofszell. Die meisten hinter Fensterläden.

Es ist wichtig zu wissen, wo sich die Tiere aufhalten

«Bei den Zählungen haben wir uns jeweils alle Quartiere an einem Tag vorgenommen. Das heisst wir haben über den Tag hinweg geschaut, welche Quartiere belegt sind. Diese haben wir dann in der Abenddämmerung überwacht und die Tiere gezählt, wenn sie ausgeflogen sind.»

Sieben Zählungen seien bereits gemacht worden, bis Oktober werde noch weitergezählt. «Es ist wichtig zu wissen, wo sich die Fledermäuse aufhalten und wo sie jagen. So können wir uns mit Förstern und Gemeinden kurzschliessen, um die Lebensräume besser zu schützen.»

Warum sich die Mopsfledermaus ausgerechnet in Bischofszell so wohl fühlt, kann Heeb auch nicht genau sagen. Aber die Mopsfledermaus jage am liebsten den Waldrändern entlang.

«Im Thurgau haben wir sehr strukturierte Wälder, mit vielen Einbuchtungen und Wölbungen. Proportional zur Fläche hat man daher sehr viel Waldrand und das scheint ihnen zu gefallen.»

Dennoch stehe es keineswegs gut um die pelzigen Fledertiere. Den Grund dafür sieht er in erster Linie in der Lichtverschmutzung. «Jedes Jahr haben wir zwei bis drei Prozent hellere Nächte aufgrund von zunehmender Strassen- und Gebäudebeleuchtung. Licht ist das grosse Problem der Fledermäuse.»

15 von 30 Fledermausarten stehen auf der Roten Liste

In der Schweiz gibt es 30 Fledermausarten. Laut Angaben des BAFU stehen davon 15 auf der Roten Liste und sind daher «verletzlich» bis «vom Aussterben bedroht». Sieben weitere Arten sind «potenziell gefährdet» und nur vieren geht es relativ gut.

Schnell fliegenden Arten mache das künstliche Licht weniger aus, sagt Fledermausexperte Heeb.

«Die Zwergfledermaus zum Beispiel kann gut an hellen Orten jagen.»

Strassenlaternen zögen durch ihr Licht viele Insekten an, die als Beute dienen. Die Zwergfledermaus sei dabei zu flink für Eulen und andere nachtaktive Raubvögel.

Langsamer fliegende Arten wie die Mopsfledermaus, die eine Spannweite von bis zu 29 Zentimetern hat, wagen sich hingegen nicht in die Lichtkegel der Laternen. Heeb erklärt: «Sie sind dort sehr leichte Beute für nächtliche Räuber.»

Die vielen Strassenlaternen ziehen eine hohe Anzahl von Insekten an. So fehle den langsam fliegenden Fledermäusen in ihren Jagdgebieten ausreichend Nahrung, so Heeb.

«Deswegen leiden 26 von 30 Fledermausarten in der Schweiz teils sehr stark.»

Die durch den zunehmenden Einsatz von Pestiziden ausgelöste Dezimierung der Beuteinsekten trage zudem auch bedeutend zum Rückgang des Bestandes der Fledermäuse in der Schweiz bei. Lösungen gäbe es dabei zu genüge. Allem voran sogenannte intelligente Strassenbeleuchtung, wie sie bereits in mehreren Thurgauer Gemeinden verwendet wird.

Lukas Schuler, Präsident von Dark-Sky Switzerland Bild: PD

Lukas Schuler ist seit 2013 ehrenamtlicher Präsident von Dark-Sky Switzerland und ist dort für die Ressorts Wissenschaft und Analysen zuständig. Dark-Sky Switzerland ist unabhängiges Mitglied der «International Dark-Sky Association» (IDA) und nimmt sich in der Schweiz des Problems der Lichtverschmutzung an.

Was ist Lichtverschmutzung?

Lukas Schuler: Lichtverschmutzung ist die durch exzessive Beleuchtung erzeugte künstliche Aufhellung des Nachthimmels und die dadurch verursachte negative Auswirkung auf Mensch und Natur. Es handelt sich um eine anerkannte Form von Umweltverschmutzung wie etwa Luft- oder Gewässerverschmutzung.

Was sind diese negativen Auswirkungen?

Lichtverschmutzung kann sehr störende Effekte auf Ökosysteme haben. Sie bringt die Wachstumszyklen von Pflanzen sowie Lebensrhythmen von nachtaktiven Tieren durcheinander. Zudem ist heute bekannt, dass Lichtverschmutzung erheblich zum Insektensterben beiträgt. Eine weitere Auswirkung ist das Verschwinden der Sterne am Nachthimmel, was für viele einen grossen kulturellen Verlust darstellt. Ausserdem trägt sie zur zunehmenden Schlaflosigkeit der Menschen bei.

Fangen wir mit den Insekten an.

Es sind eine Vielzahl von Faktoren, die zum Insektensterben beitragen. Lebensraumverlust und Pestizide spielen dabei eine sehr entscheidende Rolle. Doch die Lichtverschmutzung wurde lange ignoriert, obwohl wir heute wissen, dass sie massgeblich dazu beiträgt.

Wie genau?

Nachtaktive Insekten werden durch künstliches Licht von ihrem natürlichen Lebensraum weggelockt und so von ihrem normalen Lebensablauf abgehalten. Anstatt Nahrung zu suchen, sich zu paaren oder Eier zu legen, verbrennen sie in den Lampen oder sterben an Übermüdung. Eine einzige Strassenlampe kann Insekten aus einem Umkreis von bis zu 700 Metern anziehen. Man schätzt, dass in einer normalen Sommernacht durchschnittlich 150 Insekten pro Lampe zugrunde gehen. Wenn man das auf die ganze Schweiz hochrechnet sind das eine ganze Menge Insekten.

Von wie vielen Insekten reden wir?

Letztes Jahr wurde eine Studie veröffentlicht, bei der auch Schweizer Wissenschaftler massgeblich beteiligt waren. Auf den untersuchten Gebieten waren im Verlauf von nur zehn Jahren – zwischen 2008 und 2017 – ein Drittel aller Insektenarten verschwunden. Die Insekten-Biomasse in den Wäldern nahm währendessen um 41 Prozent ab. In den Wiesen war der Rückgang mit 67 Prozent sogar noch deutlich grösser. Es gibt unzählige Studien aus der ganzen Welt zum Thema. Die Resultate ähneln sich alle.

Inwiefern betrifft Lichtverschmutzung auch uns Menschen?

Während wir schlafen schüttet unser Körper das Schlafhormon Melatonin aus, welches einem erholsamen Schlaf dient. Diese Ausschüttung findet allerdings nur statt, wenn es dunkel genug ist. Wenn man konstant in einem zu hellen Raum schläft, kann es sein, dass der Körper zu wenig Melatonin produziert und das ist auf Dauer sehr ungesund. Es gibt Studien die belegen, dass man anfälliger wird für Krebs und andere Krankheiten.

Welche Lichtquellen verschmutzen am meisten?

Die öffentliche Hand hat klar die grösste Fläche, insbesondere in Form von Strassenbeleuchtung. Würde das Gemeindelicht abgestellt, wenn es nicht genutzt wird, würde die Lichtverschmutzung bereits drastisch zurückgehen. Doch an den allermeisten Orten brennen die Lampen die ganze Nacht. Für niemanden. Und auch im Städtischen Raum gibt es sehr viel private Beleuchtung, insbesondere für Werbezwecke. Oft werden diese weit über den zulässigen Normen betrieben. Zudem schaut sich nach einer gewissen Uhrzeit sowieso kaum noch jemand die Leuchtreklamen an. Trotzdem werden sie nicht abgestellt. Den Menschen fehlt noch das Bewusstsein.