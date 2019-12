In der Schneebar Hörhausen feiernd das alte Jahr ausklingen lassen und das neue einläuten

Traditionell startet die Schneebar Hörhausen in der Deponie Aspi am Stephanstag, 26. Dezember, mit der Ischwemmete und Musik von DJ Urs. Am 27. Dezember sorgt DJ Piccolo an der 90er-Party für Stimmung. Erstmals Livemusik gibt’s am 28. Dezember mit den Lokalmatadoren Seerugge Feger. Danach versucht DJ Greenhorn, die Nacht zum Tag zu machen. Am Oldieabend am 29. Dezember treten die Noise Brothers auf, ehe DJ Crew ans Mischpult tritt. Am 30. Dezember geben die Fäschtbänkler Gas, bevor DJ Greenhorn seinen zweiten Auftritt erlebt. Zur Silvesterparty am 31. Dezember legt DJ Chris White auf und zur Ussufete am 1. Januar DJane Corinne Wacker. Die Schneebar ist ab 20 Uhr und bis am nächsten Morgen um 4 Uhr geöffnet. Jeder Eintritt kostet fünf Franken, bei Abenden mit Livebands zehn Franken. Einlass gibt’s ab 18 Jahren. (sko) www.schneebar-hörhausen.ch