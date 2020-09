In Berlin für die innere Ordnung: Zu Besuch bei der Frauenfelder Künstlerin Carole Isler im Atelierstipendium Irgendwo zwischen «Die Fleisch», David Bowie und Humboldthain- Noch bis Anfang Oktober weilt die Frauenfelder Malerin in der deutschen Hauptstadt. Zu Besuch in der Hitze. Mathias Frei, Berlin 01.09.2020, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Das ist wie Heimkommen.» Dabei ist Carole Isler zum ersten Mal in Berlin. Es ist Mitte August und heiss, zu Besuch bei der Frauenfelder Künstlerin in Mitte. Ein paar Tage später schreibt sie:

«Gestern hat der Vorverkauf für das Deutsche Theater und das Berliner Ensemble begonnen. Konnte mir gleich Karten kaufen.»

Zum Teil seien die Aufführungen bereits ausverkauft. Isler will sich mit Berlins Theatern auseinandersetzen. Aber die Pandemie ist ein Problem. In der Sommerpause kommt wirklich niemand in die Theater. In normalen Sommern wäre das wohl anders gewesen. Aber jetzt kommt sie erst ab Ende August in die Theater, als normale Besucherin. Isler weilt seit Anfang Juli im selbstorganisierten Atelieraufenthalt in Berlin. Bis Anfang Oktober bleibt sie, feiert ihren runden Geburtstag am Tag der Deutschen Einheit.

Alles anzeigen

Berlin-Mitte hat seine belebten Strassen und seine ruhigen. Die Ackerstrasse gehört zu zweiteren. Eine schmucke Kirche, ein Back-Shop, ein Ableger der Technischen Universität Berlin. Isler lebt und arbeitet in einem Künstlerhaus. Fritz Balthus, Kurator und Dozent, hat ihr sein Atelier vermietet. Balthus kennt die Stadtgalerie Baliere in Frauenfeld, die nun Isler kuratiert. Eine Studentin Balthus’ hat einst in der Baliere ausgestellt, aber noch vor Islers Zeit.

Malerin, Illustratorin und Kuratorin Die Frauenfelderin Carole Isler (* 1990) arbeitet als freie Kunstmalerin, Illustratorin und Kuratorin. Nach dem Künstlerischen Vorkurs hat sie an der Hochschule Luzern für Design und Kunst den Bachelor in Kunst und Vermittlung erlangt. Sie hat an diversen Gruppenausstellungen teilgenommen und drei Soloausstellungen bestritten. Isler hat schon mehrmals für «Médecins Sans Frontières» Menschen porträtiert und illustriert Bücher. 2014/15 war sie Frauenfelder «Artist in Residence» der Schweizer Städtekonferenz Kultur in Buenos Aires. Seit 2018 wirkt sie als Kuratorin der Stadtgalerie Baliere. (ma) www.caroleisler.ch

Wenn die Leute einfach aus dem Bild laufen

Carole Islers Skizzenbuch. (Bild: Mathias Frei)

Isler ist eine ruhige Person. Jetzt wirkt sie energiegeladen. Berlin, um die Batterien aufzuladen, um den Kopf zu lüften, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, auf die künstlerische Arbeit. «Das Skizzenbuch habe ich immer dabei», sagt sie. Ob am Plötzensee oder im Mauerpark. Vor Ort skizziere sie, erst daheim male sie, daheim an der Ackerstrasse. «Manchmal laufen die Leute auch weg, bevor die Skizze fertig ist», lacht sie.

Isler hat in den vergangenen Jahren vor allem Auftragsarbeiten ausgeführt. Es sei schön, in bescheidenem Rahmen von der eigenen Kunst leben zu können. «Aber an Wettbewerben konnte ich kaum noch teilnehmen.» Kein Wunder, denn die Aufträge hängen ja dann beim Auftraggeber. Die alten Muster hat Isler durchbrochen, auf eine neue Wohnsituation – Isler wohnte zuletzt in der Tiefenmühle, Weiningen – folgt Berlin. «Ich habe mich gefragt: Wo stehe ich mit meiner Kunst?» Diese Frage will Isler in Berlin für sich selber beantworten. Ohne Druck, auf eine Ausstellung hinarbeiten zu müssen, ohne bei einer Auftragsarbeit Zugeständnisse machen zu müssen. Einfach malen und die eigene Bildsprache weiterentwickeln.

«In Berlin ist alles so dermassen aufgeladen mit Geschichte.»

Das reize sie, rege sie an. Morgens geht Isler oft zum Joggen in den Humboldthain, einer von vielen Parks in der Millionenstadt und stark bewaldet. Eine Trümmeraufschüttung aus dem Zweiten Weltkrieg, wie Isler weiss. Oder sie fährt Velo, mit ihrem «Pegasus», das sie sich gekauft hat. «Berlin ist eine Velostadt.» Die Mauer-Gedenkstätte ist zwei Velominuten von ihrem Daheim entfernt.

Die Bühnen der Welt und des Alltäglichen

Blick in Carole Islers temporären Wohn- und Arbeitsort. (Bild: Mathias frei)

Isler hat zwei Arbeitsschwerpunkte im Gepäck nach Berlin gebracht. Erstens: die Theater Berlins und deren Bühnen, als thematische Wiederaufnahme der Untersuchung der Theater von Buenos Aires 2014/15. «El escenario» hiess die damals daraus entstandene Ausstellung. Übersetzt die Bühne oder der Schauplatz, die Welt- oder auch Alltagsbühne. Was zum zweiten Schwerpunkt überleitet: Darstellungen des Alltäglichen, wo Menschen interagieren. Im Atelier hängt eine Leinwand, an der sie arbeitet. Ein Paar liegt im Mauerpark im Gras. Isler malt in Berlin nicht Aquarell, sondern mit Öl, das braucht Zeit. Aber die hat sie ja jetzt, manchmal nimmt sie sich die bis tief in die Nacht. Malt sich in einen Zustand der Leichtigkeit, gewissermassen einen Rausch. Daneben schreibt sie. Dazu gibt es aber noch nicht allzu viel zu erzählen, wie sie sagt.

Manchmal geht Isler am Nachmittag auch Kaffee trinken, auf der Kastanienallee zum Beispiel, wo Berlin-Mitte lebt. Von ihrem halben Jahr als Bordmalerin auf einem Kreuzfahrtschiff kennt sie den Dokumentarfilmer Oli und die Schauspielerin Nadja. Vom Theater Luzern her ist sie mit Rico bekannt, der jetzt in der Off-Theaterszene aktiv ist. Sie alle leben in Berlin. Wegen ihnen ist es für Carole Isler wie ein Heimkommen.

«Kürzlich war ich in der Neuköllner Oper, einem wichtigen Ort der Freien Szene.»

Das erzählt Isler. Dort lief das Stück «Die Fleisch». Nebst Deutschem Theater und Berliner Ensemble will sie auch die Deutsche Oper und die Staatsoper sehen. Oder sie hört David Bowie. Ihn hat sie musikalisch entdeckt in Berlin. «Space Oddity», Kuriositäten im Raum. Davon gibt es viele in Berlin.