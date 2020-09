Immer schön der Grenze nach: Schweizumrunder wandert auch durch den Thurgau Der 55-jährige Aargauer Roland Gröflin umrundet zu Fuss die Schweiz und will auf den 2000 Kilometern 22000 Franken für die Laureus Stiftung sammeln. Seine Tour führt ihn auch durch den Thurgau erreicht. Thomas Güntert 23.09.2020, 04.25 Uhr

Zur Regeneration setzt sich Roland Gröflin am liebsten in einen Dorfbrunnen. Bild: Thomas Güntert

Seit dem 1. August ist Roland Gröflin aus Rheinfelden (AG) daran, die Schweiz im Gegenuhrzeigersinn entlang den Landesgrenzen zu umrunden. Dabei wird er von seinem Freund Mosh Mangha begleitet. In den ersten sechs Wochen war auch seine Frau Patrizia im acht Meter langen Camper mit dabei.

Auf den ersten fünf Etappen durch den Jura begleiteten ihn aber auch Hitze, Gewitter, Regen und Wind. Speziell war die Etappe von Nernier nach Le Bouveret, die er am 12. August auf dem Segelboot eines Freundes über den Genfersee zurücklegte und mit seiner Frau einen unvergesslichen 25. Hochzeitstag feierte.

Der höchste Punkt der Tour liegt im Wallis

In den Alpen übernachtete Gröflin in Arolla (VS) auf knapp 2000 Meter auf dem höchst gelegensten Campingplatz Europas. Im Wallis passierte er auf dem 3268 Meter hohen Zwischbergenpass den höchsten Punkt der Tour. Vor allem die langen Abstiege beanspruchen die Oberschenkelmuskulatur, die er unmittelbar nach den Zielankünften schnell abkühlt und sich dazu am liebsten in einen Brunnen setzt. Die Schinderei in den Bergen kompensierte er mit der Vorfreude auf das Tessin. Als er jedoch in der Sonnenstube der Schweiz ankam, war die höchste Regen-Warnstufe gemeldet.

Im Tessin wurde Roland Gröflin kräftig gewaschen. Bild: Thomas Güntert

Die Wetterverhältnisse zwangen ihn, verschiedene Laufabschnitte von unwegsamen Berghöhen in die Talsohlen zu verlegen. Den tiefsten Punkt erreichte der Lauf Enthusiast auf einem Stand-up-Paddle-Board auf dem Lago Maggiore, den südlichsten in Chiasso und Halbzeit war in Brissago.

Die Königsetappe führte ihn am letzten Mittwoch auf die Bielerhöhe, wobei er in 11 Stunden 3000 Höhenmeter bewältigte. Am Samstag kam er in Maienfeld erstmals an den Rhein, der ihn bis ins Ziel immer wieder begleiten wird.

Am Dienstag hat Gröflin auf der Etappe Rorschach – Altnau den Thurgau erreicht und will am Mittwoch bis nach Steckborn laufen, wo seine Mutter aufgewachsen ist.

Roland Gröflin: «Mein Götti führte eine Schreinerei in der Ackerstrasse.»

Gröflin kommt noch regelmässig zu Besuchen an den Untersee. Der Extremläufer wird zwischen 15 und 16 Uhr am Schwimmbad-Campingplatz erwartet. Seine Cousinen haben für ihn ein kleines Fest auf dem Schlossturmplatz organisiert.

«Es gibt 1000 Gründe das zu machen»

Die Strecke führt zuerst in den nördlichsten Teil der Schweiz und dann den Rhein entlang nach Rheinfelden, wo er am 30. September erwartet wird. «Es gibt 1000 Gründe das zu machen und 1000 Gründe, das nicht zu machen», sagt Gröflin, der auf der Tour die Komfortzonen verlassen und das Leben intensiv geniessen will. Er isst jeden Tag anderthalb Kilo Müsli und schläft mindestens acht Stunden.

Roland Gröflin: «Das Spendenziel von 22000 Franken kann gerne überschossen werden»

Auf seiner Tour möchte er, dass jeder seiner rund 2,2 Millionen Schritte einen Rappen für die Laureus Stiftung einbringt, die ein spezielles Spendenkonto eingerichtet hat. Die Laureus Sport for Good Foundation Stiftung verbindet Spitzensport mit sozialem Engagement und unterstützt mit speziellen Sportprojekten hilfsbedürftige junge Menschen.