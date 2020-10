In 112 Minuten gelingt der siegreiche Ausbruch: An der Schweizer Escape-Room-Meisterschaft in Frauenfeld kann sich das Team «Murphy's Law» den Sieg schnappen Am Sonntagvormittag fand im «Houdini’s Quest» in Frauenfeld die «Escape Together Championship» statt. Zwei Räume voller Rätsel trennten die Finalisten vom Sieg. Viola Stäheli 05.10.2020, 17.48 Uhr

Die Sieger der Escape-Room-Schweizer-Meisterschaft in Frauenfeld: das Team «Murphy’s Law». (Bild: PD)

Ein Pokal in der Form einer grossen Sanduhr und eine mobile Rätselbox: Darum spielen die beiden Teams im «Houdini’s Quest» in Frauenfeld. Sie haben es geschafft, sich bis ins Finale der «Escape Together Championship» zu rätseln, der Escape-Room-Schweizer-Meisterschaft. Trotz dieses bereits ansehnlichen Erfolgs wurden die beiden Teams am Sonntagvormittag nochmals richtig gefordert. Während sich im ersten Durchgang das Team «Border Control» im Labor versuchte zurechtzufinden, tüftelte sich «Murphy’s Law» durch das Schlafzimmer der Frau des Entfesslungskünstlers Houdini.