Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft bezeichnet die Regierung als «hoch». In jeder Phase der Pandemie galt es, gesundheitspolitische, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Interessen gegeneinander abzuwägen. Mittlerweile sei klar, dass vor allem ältere Menschen und Personen mit gewissen Vorerkrankungen, etwa Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronischen Atemwegserkrankungen, gefährdet sind. Die ergriffenen Massnahmen erachtet der Regierungsrat rückblickend als insgesamt erforderlich und angemessen, zumal die Schweiz im internationalen Vergleich verhältnismässig wenig einschneidende Massnahmen angeordnet hat. Zudem habe die Rezession dank rascher und wirkungsvoller Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft bisher verhältnismässig gut gemeistert werden können. Seit dem Frühjahr 2021 sei klar, dass die Impfung in der Pandemiebekämpfung der Schlüssel zurück zur Normalität sei. Entsprechend wichtig sei eine hohe Impfrate der Bevölkerung, weil dies den gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Interessen diene. Gesundheitspolitisch gelte es zudem, den Faktoren, welche die Bevölkerung in normalen Zeiten gesund halten, wieder vermehrt Raum und Aufmerksamkeit zu geben. (has)