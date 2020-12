Impfstrategie Thurgau «Wir wollen bereit sein für alle, die sich impfen lassen wollen»: Der Thurgau startet am 4. Januar mit den Corona-Impfungen – der Ticker zum Nachlesen Ab 4. Januar werden Impfungen in Pflegeheimen durchgeführt. In Frauenfeld ist ein zentrales Impfzentrum geplant. Ab dem 11. Januar soll es betrieben werden. Später folgt ein zweites Zentrum am Bodensee.

Silvan Meile 22.12.2020, 15.46 Uhr

Regierungsrat Urs Martin an der Sitzung des Grossen Rates des Kantons Thurgau vom 16. Dezember in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Reto Martin

16:25 Uhr

Die Medienkonferenz ist beendet.

16:24 Uhr

Wie viel eine beziehungsweise zwei Impfungen kosten, wissen man derzeit nicht. Die Kosten stünden derzeit nicht im Vordergrund, sagt Urs Martin.

16:21 Uhr

Welche Kosten hat der Kanton für diese Impfungen veranschlagt? Martin:

«Wir werden das über den Covid-Kredit vom letzten Jahresabschluss finanzieren.»

16:19 Uhr

Die Fragerunde beginnt

Es ist nun Zeit für Fragen: Wie will der Thurgau die Bevölkerung vom Impfen überzeugen? Regierungsrat Martin: «Wir wissen wirklich nicht, wie viele Personen sich impfen lassen wollen. Wenn etwa nur noch geimpfte Personen fliegen oder in ein Hotel einchecken dürfen, wird die Impfbereitschaft steigen. Wir haben keinen Impfzwang. Aber mit Impfungen ist diese Pandemie schneller zu bewältigen. Wir wollen bereit sein für alle, die sich impfen lassen wollen.»

16:17 Uhr

Zuerst sei die Risikogruppe an der Reihe. Unbekannt sei derzeit, wann zusätzliche Impfstofftypen zum Einsatz kommen. Sollten solche zugelassen werden, würden auch diese sofort im Thurgau in Betracht gezogen werden.

16:16 Uhr

Regierungsrat Urs Martin sagt, auch mit dem Impfstoff dürfe man nicht meinen, das Coronaproblem sei damit behoben. Es werde sich um die grösste Impfaktion handeln, die der Thurgau je gesehen hat. Er hoffe, dass sich möglichste viele Personen impfen lassen werden.

16:14 Uhr

Die Wirkung des Impfstoffes liege bei 95 Prozent. Von der gesamten Bevölkerung müssen weiterhin das Maskentragen sowie die Hygienemassnahmen eingehalten werden.

16:13 Uhr

Geimpft werden muss zwei Mal. Für die geimpfte Person fallen keine Kosten an. Diese teilen sich Krankenkassen, Bund und Kantone.

16:13 Uhr

Der Impfstoff sei bereits Millionen von Personen verabreicht worden. Nebenwirkungen können Kopfweh oder Fieber sein. Diese würden normalerweise nur wenige Tag dauern, sagt Burkhalter. Zu wenig Daten gebe es für die Impfung von Schwangeren und Personen unter 16 Jahren. Diese Gruppen werden nicht geimpft.

16:11 Uhr

Priorität haben Personen ab 65 und das Gesundheitspersonal. Weiter sind es Privatpersonen mit engem Kontakt zu Personen der Risikogruppe. Danach sind es Personen in Behindertenheimen oder etwa Gefängnissen.

16:09 Uhr

Kantonsärztin Agnes Burkhalter:

«Ziel der Impfung gegen das Covid-19-Virus ist, die Anzahl an schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen zu verhindern. Und es soll die Spitäler entlasten. »

16:08 Uhr

Die administrativen Prozesse erleichtert ein Tool des Bundes. «Damit können wir selektionieren und gezielt zuteilen», sagt Kantonsapothekerin Nadja Müller.

16:06 Uhr

Damit können 5000 Personen geimpft werden. Dieser Impfstoff ist wenig geeignet für Hausarztpraxen und Apotheken.

16:05 Uhr

Der Impfstoff wird in zirka 10'000 Dosen geliefert. Sie müssen gemäss Kantonsapothekerin Nadja Müller einzeln in Spritzen aufgezogen werden. Bis er verabreicht wird, braucht es eine Kühlkette.

16:04 Uhr

Später soll auch ein Impfzentrum am Bodensee in Betrieb genommen werden. Bei Bedarf ist auch eines in Weinfelden geplant.

16:03 Uhr

Bürgi: «Wir starten in einer ersten Phase mit mobilen Einheiten und impfen Heimbewohner und Pflegepersonal. Später impfen wir Risikopersonen in einem Zentrum beim Bahnhof Frauenfeld. »

16:02 Uhr

Regierungsrat Urs Martin begrüsst die Medienschaffenden. Zuerst soll Markus Bürgi vom Zivilschutz erklären, was die Arbeitsgruppe Impfen bisher machte.



15:56 Uhr

Gesundheitsdirektor Urs Martin, Kantonsärztin Agnes Burkhalter, Kantonsapothekerin Nadja Müller sowie Markus Bürgi vom Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee sind bereit, die Thurgauer Impfstrategie vorzustellen.

15:28 Uhr

Am Wochenende hat Swissmedic die erste Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff in der Schweiz erteilt. In den nächsten Tagen sollen die ersten Impfdosen an die Kantone verteilt werden.

Zwar sind im Thurgau Vorkehrungen für Impfzentren getroffen worden. Die Zulassungen kommt dennoch überraschend. Ursprünglich war geplant, dass ab Ende Januar die Infrastruktur für zwei bis vier Impfzentren bereit steht.