Corona Impfschiff ahoi! Der Thurgau hat ein schwimmendes Impfzentrum Zivilschützer richteten am Mittwoch die MS Thurgau als Impfschiff her. Ab nächsten Dienstag werden an Bord die Spritzen gesetzt. Die ersten Tage sind bereits ausgebucht. Silvan Meile 27.01.2021, 18.00 Uhr

Zivilschützer bauen auf der MS Thurgau Trennwände für einen Impfbetrieb ein. Bild: Kevin Roth

Im Kassenhäuschen ist der Vorhang gezogen. Daneben werben Prospekte für das Fondue- und Raclette-Schiff. Doch das 1932 gebaute Motorschiff «Thurgau» hält in den nächsten Tagen Kurs auf Coronaimpfungen. 168 Personen sollen hier täglich von Montag bis Freitag auf dem Bodensee gegen das Virus geimpft werden. Dafür wird es die Häfen Romanshorn, Kreuzlingen und Arbon ansteuern.

«Wir impfen eine Woche in Romanshorn, verschieben dann am Sonntag für zwei Wochen nach Kreuzlingen und fahren danach mit dem Schiff für eine Woche nach Arbon», sagt Adriano Mari. Er ist als Projektleiter der Hirslanden-Kliniken verantwortlich für die Corona-Impfungen im Thurgau. Kehrt das Schiff nach drei Wochen zurück in den Hafen von Romanshorn, beginnt für dieselben Personen die Impfrunde der zweiten Dosis.

Jeder Geimpfte hat die Garantie für die zweite Spritze

Adriano Mari, Hirslanden-Projektleiter der Thurgauer Impfzentren. Kevin Roth

Der vorhandene Impfstoff reiche vorerst für die ersten acht Wochen, sagt Mari. Entsprechend werden Termine vergeben. So können also maximal 3360 Thurgauer auf dem Schiff durchgeimpft werden. Weiterhin sind es die an über 75-Jährigen, die sich impfen lassen dürfen.

Die ersten Impftage seien in allen drei Häfen bereits ausgebucht. Falls sich abzeichne, dass genügend zusätzliche Impfdosen verfügbar werden, nehme das Schiff in den darauffolgenden acht Wochen Kurs auf zwei weitere Impfrunden, sagt Mari.

Der Kanton Thurgau legt wert darauf, dass alle Impfwilligen die nötigen zwei Dosen erhalten. Markus Bürgi, Leiter der kantonalen Abteilung Zivilschutz, betont:

«Wer im Thurgau eine erste Spritze erhält, hat die zweite Impfung garantiert.»

Schon bei der Anmeldung erhalten die Betroffenen den Termin für die zweite Impfdosis, die wenige Wochen nach der ersten Spritze verabreicht werden muss. Das würden seiner Meinung nach nicht alle Kantone so handhaben und sei wohl ein Grund dafür, dass der Thurgau in der Impfstatistik des Bundesamtes für Gesundheit derzeit im hintersten Teil aufgelistet ist.



Wo sonst ausgeschenkt wird, werden die Spritzen angesetzt

20 Thurgauer Zivilschützer hat Bürgi für Mittwoch aufgeboten, um die MS Thurgau für den Impfbetrieb herzurichten. Die Männer tragen massive Holzplatten an Bord. Mit Bohrmaschinen verschrauben sie diese zu Trennwänden. Im vorderen Schiffsteil, wo sonst das Restaurantpersonal für die Passagiere Kaffee und Bier serviert, werden in zwei kleinen Impfzimmern ab Dienstag im Fünfminutentakt Spritzen verabreicht. Aufgezogen werden sie im Personalbereich im Oberdeck. Fünf Pflegefachpersonen, ein Arzt und eine Person für die Sicherheit stehen für das Impfschiff im Einsatz.



Markus Bürgi, Abteilungsleiter Zivilschutz beim Amt für Bevölkerungsschutz und Armee. Andrea Stalder

Die Geimpften gehen nach der Injektion für 15 Minuten in einen Warteraum mit ärztlicher Betreuung im hinteren Schiffsteil. Die Zivilschützer richten das Schiff so ein, dass eine Art Rundgang entsteht. Die Impfwilligen kreuzen sich dadurch nur beim Betreten und Verlassen über den Metallsteg.



Das schwimmende Impfzentrum ist einmalig

Auf der MS Thurgau wird gemäss Mari der Impfstoff von Moderna verabreicht. In Frauenfeld wird zusätzlich jener von Pfizer/Biontech injiziert. Mari sagt:

«Im Impfzentrum Frauenfeld hatten wir bisher keine Probleme mit Nebenwirkungen.»

Und die Angemeldeten würden pünktlich erscheinen, was bei dem strikten Terminablauf wichtig ist.

Die MS Thurgau liegt derzeit im Hafen von Romanshorn. Bild: Kevin Roth

Ein schwimmendes Impfzentrum ist schweizweit einmalig. Angst vor zu viel Wellengang hat Mari nicht. Schliesslich liege das Schiff immer im Hafen, wenn die Spritzen angesetzt werden. Während er spricht, ist durch ein Schiffsfenster die Einfahrt der Autofähre aus Friedrichshafen zu beobachten. Doch auch dieser schwimmende Koloss vermag die MS Thurgau nicht spürbar ins Wanken zu bringen. Dennoch schrauben die Zivilschützer die Trennwände so an, dass sie auch stürmischer See standhalten. Schliesslich müssen sie auch die Fahrt des Schiffes in den nächsten Hafen bestehen.



Ein Impfbus wie früher der Migroswagen

Die Idee des Thurgauer Impfschiffes schlug bei der Bekanntgabe national Wellen. Sogar Bundesrat Alain Berset will es am Dienstag im Hafen Romanshorn besuchen. Bürgi verrät, dass noch weitere Überlegungen für mobile Impfungen gemacht werden. Wie früher die Migros mit einem Verkaufswagen die Dörfer aufsuchte, könnte auch ein Impfbus durch den Kanton fahren. Profitieren würden etwa die Hinterthurgauer, die derzeit relativ weit weg von den Impfzentren sind.

Vor Ende März verfolge man solche Ideen aber aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes nicht weiter, sagt Bürgi. Ausserdem dürfte zuerst ein zusätzliches Impfzentrum in Weinfelden entstehen, bevor ein allfälliger Impfbus tatsächlich Thurgauer Dörfer ansteuert.