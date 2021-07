Das kantonale Impfzentrum im Festzelt in Frauenfeld schliesst

Impfkampagne im Thurgau Letzter Stich im Festzelt um 20.00 Uhr: Nach über 170 Betriebstagen ist das Impfzentrum in Frauenfeld Geschichte Im Frühsommer wurde es im weissen Zelt auf dem Oberen Mätteli bis zu 30 Grad heiss. Das ist mit ein Grund, wieso das Impfzentrum nun geschlossen wird. Den knapp 70'700 verabreichten Impfdosen taten die hohen Temperaturen aber keinen Abbruch. Denn für sie gab es Container mit Klimaanlage. Mathias Frei 08.07.2021, 05.10 Uhr

Am Mittwochnachmittag: der Eingangsbereich des kantonalen Impfzentrums in Frauenfeld. Bild: Andri Vöhringer

Das könnte knapp werden. Im Karton liegen noch sieben Kaffeepads. Es ist Mittwochvormittag. Bis zur allerletzten Impfung im kantonalen Impfzentrum auf dem Oberen Mätteli dauert es noch. Julienne Rüeger, Leiterin des Impfzentrums, sagt:

«20.00 Uhr. Dann sind wir spätestens um 20.15 Uhr fertig.»

Julienne Rüeger, Leiterin kantonales Impfzentrum Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Kaffee bestellt sie keinen mehr nach. Im Aufenthaltscontainer hinter dem grossen, weissen Festzelt hat es noch genug Teebeutel. Aber keine unhygienischen Altlasten im Kühlschrank. Lediglich noch zwei volle Flaschen Cola, dazu O-Saft, Mineralwasser und Energydrinks. Der Weisswein sei ein Geschenk gewesen, sagt Rüeger. Die Getränke werden nach 20 Uhr unter dem Personal verteilt. Dann ist das Impfzelt Geschichte. Am Donnerstag werden Zelt und Container ausgeräumt, am Freitag abgebaut. Ab Montag ist das Obere wieder ein hundskommuner Parkplatz.

Das Impfzelt von aussen. Bild: Andri Vöhringer

Fast 41'000 Menschen wurden geimpft

Die erste Impfung im kantonalen Impfzentrum in Frauenfeld erfolgte am 12. Januar um 15.30 Uhr. Das weiss Adriano Mari. Er ist Lead Operations bei der Hirslanden AG, die im Auftrag des Kantons Thurgau die Impfzentren betreibt, eben auch das Festzelt auf dem Oberen Mätteli. Mari sagt:

«An den ersten beiden Wochenenden war das Impfzentrum geschlossen, danach immer offen, also über 170 Tage lang.»

Adriano Mari, Lead Operations, Hirslanden AG. Bild: Kevin Roth

Immer von Acht bis Acht. In dieser Zeit wurden 70'636 Impfdosen an genau 40'948 Personen verabreicht. 64 Prozent Pfizer, 36 Prozent Moderna. Rund 40 Personen hätten für nach dem 7. Juli noch einen Impftermin in Frauenfeld gehabt. Sie sind aber frühzeitig umgebucht worden ins Riesen-Impfzentrum nach Weinfelden.

Frauenfeld schliesst auch wegen Weinfelden

Weinfelden trägt eine Mitschuld, dass Frauenfeld zumacht. Laut Mari lief das Impfzentrum Frauenfeld praktisch den ganzen Mai und Juni auf Volllast.

«Das heisst: 576 Impfungen pro Tag, verteilt auf die maximal möglichen vier Impfspuren.»

In Weinfelden kann man auf bis 14 Spuren hochfahren, also über 2000 Impfungen täglich verabreichen. Wie Mari sagt, erfolgt die Schliessung des Impfzelts, um die Kapazitäten zu reduzieren. «Ferner ist Weinfelden geografisch besser gelegen, und die Abläufe sind in Frauenfeld aufgrund der Grösse weniger effizient als in Weinfelden.» Eine Frage der besseren Skalierbarkeit aufgrund der effektiven Nachfrage.

Leere Stühle im kantonalen Impfzentrum in Frauenfeld. Bild: Andri Vöhringer

Bis zu 30 Grad wurden im Frühsommer gemessen

Ein weiteres Problem: die Sommerhitze im Zelt. Das ist unangenehm für die Impfwilligen und das rund 35-köpfige Team, das hier täglich gewirkt hat – von der Ärztin über die Pflegefachfrau bis zum Sicherheitspersonal. Beim Impfstoff wurde vorgesorgt. Bis zu 30 Grad Lufttemperatur habe man zwar diesen Frühsommer schon im Zelt gemessen, sagt Mari.

«Impfstoff und Notfallmedikamente waren aber immer unter Kontrolle in gekühlten Containern.»

Es sei auch nie zu viel Impfstoff im Voraus aufgezogen worden, sagt Mari, und die Container seien entsprechend mit Airconditioning ausgestattet, um höchste Sicherheit zu gewähren. Impfzentrumsleiterin Rüeger sagt, wichtig sei auch gewesen, dass es in den Impfkabinen maximal 25 Grad Celsius warm sein durfte.

«Seit der Boden der Airconditioning-Geräte mit Wasser gekühlt wird, wird es im Impfzelt auch nicht mehr so heiss. In den Impfkabinen war die Temperatur zu jeder Zeit einwandfrei.»

Im Impfzelt. Bild: Andri Vöhringer

Das schöne Gefühl einer sinnstiftenden Arbeit

Rüeger, diplomierte Pflegefachfrau HF, macht nach ihrem Einsatz auf dem Oberen Mätteli erst mal drei Wochen Ferien. Im Herbst beginnt sie ein Teilzeitstudium im Gesundheitsbereich. Sie zieht ein äusserst positives Fazit über den Betrieb des kantonalen Impfzentrums in Frauenfeld. Gerade einmal eine Handvoll Notfälle habe es vor Ort gegeben. Und:

«Vor allem bei den älteren Menschen, die sich ab Januar impfen lassen konnten, war eine grosse Erleichterung und Dankbarkeit spürbar.»

Das Impfzelt sei bestens durchorganisiert gewesen. Die Mitarbeitenden seien alle topmotiviert gewesen. Denn: «Wir alle hatten das schöne Gefühl, eine sinnstiftende Arbeit für die Gesellschaft leisten zu können.» Darauf ein Pröstli mit dem Weisswein, der noch im Kühlschrank steht. Kaffee braucht es am Mittwochabend wohl keinen mehr.