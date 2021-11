Irene Künzler arbeitet als Hoteldirektorin auf einem Flussschiff

Immer Unterwegs «Ich habe mich in die Flussschifffahrt verliebt»: Diese Frauenfelderin leitet ein schwimmendes Hotel Die 32-jährige Irene Künzler aus Frauenfeld arbeitet als Hoteldirektorin auf dem Flussschiff «Excellence Empress». Sie war schon auf Hochseeschiffen unterwegs, hat sich nun aber in die Flussschifffahrt verliebt. Die Pandemie hat den Betrieb zwar eine Zeit lang zum Erliegen gebracht, doch Künzler sieht Covid-19 nicht nur negativ. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irene Künzler vor dem Flussschiff «Excellence Empress». Bild: PD

«Jeden Tag überall sein» – das ist das Motto von Irene Künzler. Die 32-jährige Frauenfelderin ist Hoteldirektorin auf dem Schiff «Excellence Empress». Aktuell ist sie auf dem Rhein unterwegs. Die «Excellence Empress» ist ein luxuriöses Flussschiff, vergleichbar mit einem Viersternehotel.

Künzler hat eine Lehre als Restaurantfachfrau gemacht und dann im Jahr 2012 angefangen, auf Hochseeschiffen zu arbeiten. Sie war auf der MS Europa unterwegs und hat auf diese Weise viele Länder entdecken können. Dann hat Künzler die Berufsmatura gemacht und die Hotelfachschule in Zürich absolviert. Nun leitet sie ein schwimmendes Hotel.

44 Personen aus zehn Nationen

Die «Excellence Empress» gehört zur Excellence-Flotte des Reisebüros Mittelthurgau. Das Schiff hätte im Mai des vergangenen Jahres getauft werden sollen. Doch aufgrund der Pandemie hat sich das verzögert. Die ersten Gäste sind im Juli 2020 unterwegs gewesen. Das Luxus-Flussschiff verkehrt auf drei Routen. Einer einwöchigen Rundfahrt von Passau bis nach Bratislava oder in einer längeren Variante bis ans Schwarze Meer in Rumänien und wieder zurück und im Herbst gibt es Rundfahrten auf dem Rhein.

Die «Excellence Empress» Die «Excellence Empress» verfügt über 89 Aussenkabinen. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Weinbar und ein Swimmingpool. Das Schiff verfügt als erstes Passagierflussschiff der Welt über eine spezielle Katalysator-Technologie für den Dieselantrieb. So gelingt eine Schadstoffreduktion von 75 Prozent. Das macht die Fahrt auf der «Excellence Empress» umweltfreundlich.

Künzler fühlt sich wohl auf der «Excellence Empress». Sie erzählt, dass, im Gegensatz zu den meisten Schiffen, in dem Flussschiff viele helle Farben verbaut sind. «Man kommt rein und fühlt sich willkommen.» Die Crew, mit der Künzler arbeitet, umfasst 44 Personen aus zehn verschiedenen Ländern. Inklusive Kapitän und Matrosen. Mit den Gästen wird primär Deutsch gesprochen, doch unter einander sprechen die Crewmitglieder Englisch.

Irene Künzler an Bord der «Excellence Empress». Bild: PD

Immer unterwegs, aber nie fern vom Land

«Ich habe mich in die Flussfahrt verliebt», sagt Künzler, «ich finde die Landschaft und die Farben wunderschön.» Es sei durchaus ein grosser Unterschied, auf einem Fluss und nicht auf dem Meer unterwegs zu sein. Künzler erzählt, dass man auf dem Meer weit um sich kein Land sieht. Nur Wasser. Das sei zwar schon etwas unheimlich, aber eben auch sehr spannend. Auf dem Fluss sehe man immer das Ufer, und Künzler findet es faszinierend, auf einer fahrenden Hotel-Insel, wie sie es nennt, unterwegs zu sein.

Ein weiterer Unterschied ist es, dass auf dem Fluss praktisch gar nicht die Gefahr besteht, seekrank zu werden. Auf dem Meer sei das anders. Künzlers Tipp ist es, Ingwer zu kauen. Denn ob man seekrank wird oder nicht, sei einem einfach gegeben. «Ich hatte damit oft zu kämpfen», gesteht die Frauenfelderin.

Auf dem Fluss, nie weit von einer Anlegestelle entfernt zu sein, habe seine Vorteile, sagt Künzler. So sei es etwa möglich, bei Bedarf schnell etwas einzukaufen. Eine Tätigkeit, die sie oft und gerne am Nachmittag macht. «Ich kaufe gerne lokalen Wein oder regionale Spezialitäten für das Abendessen ein», erzählt die 32-Jährige. Doch Künzlers Tag beginnt um 7 Uhr mit einer morgendlichen Runde auf dem Schiff, wobei sie nach dem Rechten schaut. Dann hilft sie an der Rezeption sowie beim Mittagessen auf dem Flussschiff. Am Nachmittag hat sie Zeit für eine Pause, bevor es am Abend weitergeht. Künzler schätzt an ihrer Arbeit besonders, dass kein Tag wie der andere ist.

Verzicht auf soziale Kontakte für den Beruf

Aufgrund der Pandemie gelten auf der «Excellence Empress» noch immer die Maskenpflicht und ein Schutzprogramm. Das Schiff darf ausserdem nur zu 65 Prozent der möglichen Kapazität besetzt werden. Das entspricht rund 120 Personen. Doch Künzler sagt: «Covid-19 bringt nicht nur Nachteile.» Es habe sowohl auf dem Schiff als auch bei den Sehenswürdigkeiten, welche die Gäste auf den Ausflügen besuchen, weniger Leute.

Die Frauenfelderin ist fast das ganze Jahr unterwegs. Ihre Familie und Freunde sieht Künzler daher nicht so oft. Dieses Wegsein von Zuhause ist eine Herausforderung, sagt sie, aber: «Man zahlt immer einen Preis – weg zu sein und auf persönliche Kontakte zu Familie und Freunden zu verzichten, ist der meines Berufs. Dafür erlebe ich unterwegs auf den Schiffsfahrten viel.» Ausserdem sei es dank der technischen Mittel heutzutage einfacher, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und dann, wenn das Schiff jeweils im Budapester Hafen einfahre, der Künzler sehr gefällt, dann wisse sie genau, wieso sie diesen Beruf macht.