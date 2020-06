«Imker und Obstbauern sind aufeinander angewiesen»: Der Präsident der Thurgauer Imker betont, wie wichtig Kommunikation und gegenseitiges Verständnis sind

Das nötige Fachwissen um die gute Bienenhaltung hat eine grosse Bedeutung. Genauso, wie in der Landwirtschaft die Rede von guter Agrarpraxis ist, sagt Imkerpräsident Armin Füllemann. Der Dokumentarfilm «More than honey» trug ab 2012 dazu bei, dass die Imkerei eine Renaissance erlebte: Jüngere Leute interessierten sich vermehrt für Imkerei. Füllemann sagt: «Nur Begeisterung und Interesse an Bienen reicht nicht aus.» Die Imkerei erfordert das Absolvieren eines Grundkurses. Und man müsse sich bewusst sein, dass der zeitliche Aufwand pro Volk und Woche für einen Anfänger bei mindestens einer Stunde liege. «Ich habe das Fazit gezogen: Beim Wissen um die Bienenhaltung lernt man nie aus. Um darin erfolgreich zu sein, muss man lernfähig bleiben.» Und vielleicht helfe es, sich bewusst zu werden, dass die Bienen ganz gut ohne Menschen überleben würden, wenn es die Varroamilbe nicht gäbe.