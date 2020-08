Um die Villa Wohlfender zu verschieben, wird zunächst am neuen Standort ein identisches Kellergeschoss gebaut. Dann wird bei der Villa bodeneben ein Rost aus Stahlträgern eingezogen. Die Wände unterhalb des Rosts werden durchgeschnitten.

Mit hydraulischen Pressen zwischen Bodenplatte und Rost wird das Haus leicht angehoben und verschoben. Die effektive Verschiebung des Gebäudes dauert gemäss Helbling etwa einen Tag.

Eine Hausverschiebung ist nichts Neues. Diese Woche wird im bünderischen Mulegns an einer Engstelle der Julierpassstrasse die sogenannte Weisse Villa verschoben. In St. Gallen wurde 2017 die Villa Jacob an der Kreuzackerstrasse um 20 Meter verschoben, um Platz für ein gerontologisches Zentrum zu schaffen.

In Arbon machte 2011 der Breitehof der neuen Kantonsstrasse Platz. In Arbon wurde auch 1992 das um 1730 erbaute Mayr-Haus verschoben. In Siegershausen und Bottighofen gab es ebenfalls Häuserverschiebungen.

In Märstetten wurde 2012 die Verschiebung eines historischen Gebäudes am Engpass an der Kreuzlingerstrasse 8 als zu teuer erachtet.