Im Thurgau sind 17 Prozent aller Betriebe vom Corona-Lockdown betroffen Rund 3500 Betriebe mussten auf Befehl von Bern vorübergehend schliessen. Das zeigt eine Schätzung aus Neuenburg. Doch die Coronakrise zieht noch weitere Kreise: Kurzarbeitsanträge liegen beim Kanton gar 5150 vor. Sebastian Keller 24.04.2020, 05.10 Uhr

Im Thurgau mussten 705 Restaurants, Bars und Discos wegen des Lockdowns temporär schliessen. (Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE)

Ein letztes Bier, ein letzter Haarschnitt: Am 16. März fand der grösste Zapfenstreich seit Jahrzehnten statt. Doch wie viele Bars und Läden mussten auf amtlichen Befehl vorübergehend schliessen? Im Thurgau sind es 3512 Betriebe, was 17 Prozent aller Arbeitsstätten entspricht. Das ist eine Schätzung des Bundesamtes für Statistik (BfS). In den betroffenen Betrieben sind 10802 Beschäftigte (7,9 Prozent) tätig.