Interview Wie ein Thurgauer Integrationsprogramm Migrantinnen und jungen Müttern im Thurgau hilft – seit 20 Jahren Im Jahr 2000 starteten im Thurgau drei Frauen Deutsch- und Integrationskurse für Migrantinnen. Heute steht das Programm auch Männern offen und wird sehr geschätzt. Durch die Coronakrise will die Anbieterin Heks die Kurse mit Onlineangeboten erweitern. Larissa Flammer 11.11.2020, 04.00 Uhr

Judith Schwanke und Gabriela Alfanz am Sitz des Heks in Amriswil, wo auch ein Teil der in-fra-Kurse angeboten werden. Bild: Reto Martin

Gabriela Alfanz ist Regionalstellenleiterin der Heks Ostschweiz, Judith Schwanke ist Programmleiterin der Deutsch- und Integrationskurse in-fra. Sie erläutern, was sich seit der Lancierung vor 20 Jahren geändert hat und wie sich die Kurse weiter entwickeln.

Angebot und Unterstützung Heks in-fra ist ein Integrationsprogramm für Frauen, Männer und Kinder und bietet in den Gemeinden Amriswil, Arbon, Kreuzlingen und Weinfelden Deutschkurse an. Die Teilnehmer werden zum Teil auch von Sozialdiensten zu den Kursen verpflichtet. Unterstützt wird das Programm vom Integrationskredit des Bundes und des Kantons, den Standortgemeinden, dem Bezirk Weinfelden, der Stadt und der Schule Amriswil, der Stadt Kreuzlingen, der Stadt Arbon und den Kirchgemeinden. Auf der Website der Heks können Spenden getätigt werden.

Die in-fra-Kurse stehen heute allen offen. Das Programm wurde jedoch vor 20 Jahren für Frauen aufgebaut. Warum?

Gabriela Alfanz: Die Idee war damals, dass Frauen ungestört unter sich Deutsch lernen können. Später haben wir für kurze Zeit auch reine Männerkurse angeboten, bevor wir dann gemischt haben.

Judith Schwanke: Oft melden sich Ehepaare zum Deutschlernen an. Ist es uns möglich, verteilen wir sie auf verschiedene Kurse, damit sie nicht in gewohnten Rollen verhaftet bleiben und offener über ihren Alltag sprechen können.

Woher kam die Idee für Integrations- und Sprachkurse für Frauen?

Alfanz: Angestossen haben das Programm drei Frauen in Kreuzlingen, die im Flüchtlingsbereich engagiert waren. Sie merkten: Die Männer lernen bei der Arbeit Deutsch, die Frauen sind jedoch zu Hause, für sie gibt es kein adäquates Angebot. Also suchten sie sich Räumlichkeiten, die ihnen eine Kirche zur Verfügung stellte, und boten den ersten Kurs an. Dazu gingen die Frauen von Haus zu Haus, haben überall, wo ein fremdländischer Name stand, geklingelt und das Angebot vorgestellt.

Wurden die Kurse damals von Bund und Kanton unterstützt?

Alfanz: Die Schweiz hat noch nicht lange das Gefühl, es sei ein gesellschaftlicher Auftrag, Deutschkurse zu subventionieren. Ab etwa dem Jahr 2000 fing der Bund damit an. Die Heks holte die in-fra-Kurse nach Amriswil im Wissen, dass unsere Gesellschaft ein grosses Interesse daran haben muss, dass diese Frauen Deutsch lernen.

Besonders an Ihren Kursen ist ja, dass parallel eine Kinderbetreuung angeboten wird.

Schwanke: Genau, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Dank der subventionierten Kinderbetreuung können wir eine der Zielgruppen, die uns am meisten am Herzen liegt, ansprechen – nämlich junge Mütter.

Alfanz: Was mich sehr freut: Kindergärtnerinnen sagen uns, dass sie einen Unterschied feststellen, ob Kinder zuvor mit ihren Müttern bei uns waren oder nicht. Obwohl wir keine explizite Frühförderung anbieten. Aber die Kinder werden in den Gruppen betreut und wir geben ihnen natürlich gewisse Dinge mit, Lieder zum Beispiel.

Schwanke: Oder was ein gutes Znüni ist.

Alfanz: Die Kinder lernen zum Beispiel auch, dass wir Finken anziehen und wie man sich in einer Gruppe verhält. Alles ganz grundlegende Dinge, die Schweizer Kinder in der Spielgruppe oder einfach in unserer Kultur lernen.

Welche Kurse gibt es?

Schwanke: Die in-fra-Kurse dienen immer dazu, die deutsche Sprache zu erlernen und sich im Alltag zurechtzufinden. Diese Kenntnisse vermitteln wir auf verschiedenen Niveaustufen von A1 bis B1. Zusätzlich haben wir Alphabetisierungskurse. Die sind für Teilnehmende, die unser Alphabet nicht können. Oder die einfach nie schreiben gelernt haben. Neben diesen Sprach-Integrationskursen bieten wir auch Fachkurse an. Hier geht es darum, alltagsnahes Deutsch entlang eines fachlichen Lernthemas zu vermitteln. Im Sommer zum Beispiel haben wir Kurse zu beruflicher Orientierung und sozialer Integration angeboten.

Alfanz: Einer der Renner ist jeweils der Kurs Deutsch und Nähen. Den haben wir schon seit Beginn.

Schwanke: Die Nähkurse setzen bei vielen Bedürfnissen unserer Teilnehmenden an: sich kreativ betätigen, etwas mit den Händen tun, gepflegt aussehen. Und nicht zuletzt können sie auch Geld sparen, wenn sie ihre Kleider selbst flicken oder etwas für ihre Kinder nähen.

Sie bieten auch den Kurs «Deutsch am Arbeitsplatz» für Unternehmen und deren Mitarbeiter an.

Alfanz: Genau, Firmen fragen uns an, wenn viele ihrer Mitarbeitenden fremdsprachig sind. Zentral ist dabei die Vorbereitung zusammen mit dem Arbeitgeber. Wir fragen, welches die grössten Probleme in Zusammenhang mit einer sprachlichen Hürde sind, und dann werden diese Inhalte vermittelt.

Schwanke: Zum Beispiel gehen wir mit den Angestellten das Formular des Mitarbeitergesprächs durch. Oder wir besprechen Ablaufpläne und Vorgaben zum Verhalten bei Notfällen.

Alfanz: So steuern wir etwas zur Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden bei, weil sie dann wirklich etwas verstehen. Auch für die Vorgesetzten ist es eine Erleichterung im Alltag, wenn ein Team weiss, was zum Beispiel punkto Arbeitssicherheit erwartet wird. So muss man nicht immer die gleichen Sachen wiederholen.

Lernt man bei Ihnen Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?

Schwanke: Wir vermitteln eine alltagsnahe Sprache. Die Teilnehmenden lernen schon das Hochdeutsch, wir bringen ihnen aber auch spezielle Ausdrücke im Schweizerdeutsch näher. Es geht aber auch darum, dass sie am Ende mit einer Prüfung abschliessen können. Und in der Prüfung werden sie auf Hochdeutsch geprüft.

Sie meinen den Sprachnachweis fide?

Schwanke: Ja. Seit einem Jahr sind wir Prüfungsinstitut für fide – bisher das einzige im Thurgau.

Alfanz: Dieser Sprachnachweis wird von den Behörden verlangt, wenn es um Aufenthalt, Niederlassung oder Einbürgerung geht. Fide ist eine schweizerische Art einer solchen Sprachprüfung.



Gibt es Lehrmittel für Ihre Deutschkurse?

Schwanke: Wir greifen hauptsächlich auf ein Standardlehrmittel zurück. Wir kleben aber nicht an dem Buch. Das fide-Prinzip bedeutet, dass unsere Kursleitenden die Bedürfnisse der Teilnehmenden aufnehmen und auch mit alltagsnahem Material arbeiten. Zum Beispiel machen sie mal eine Exkursion zum Bahnhof, um am Automaten ein Ticket zu lösen.



Alfanz: Vor 20 Jahren haben alle Kursleitenden noch ihr eigenes Material zusammengestellt. Es war ein grosser Schritt, als wir zu einem gemeinsamen Lehrmittel wechselten.



Was passierte mit den Kursen während des Lockdowns?



Schwanke: Von einem auf den anderen Tag konnten wir unsere Kurse nicht mehr vor Ort durchführen und haben unsere Teilnehmenden daher auf einem anderen Kanal abgeholt. Das war vor allem Whatsapp, einzelne auch über Zoom. Die Teilnehmenden der Alphabetisierungskurse waren besonders schwierig zu erreichen. Unsere Kursleitenden haben auch viel telefoniert und Briefe geschrieben mit Aufträgen.



Wie ging das mit der Kinderbetreuung?

Schwanke: Unsere Betreuerinnen haben zum Beispiel Bastelanleitungen erstellt und so Ideen vermittelt, wie die Eltern ihre Kinder gut beschäftigen können. Sie haben Videos gemacht von Abklatschreimen und Liedern, die sie immer zusammen singen. Wir haben in Arbon sogar übers Fenster Bastelmaterial abgegeben, weil die Familien unserer Zielgruppe nicht alle Leim, Schere und buntes Bastelpapier zu Hause haben.



Alfanz: Uns war es wichtig, für unsere Zielgruppe da zu sein. Dafür haben wir auch den Aufwand und die Kosten gerne investiert. Es wäre uns nie in den Sinn gekommen, alles herunterzufahren. Denn die Kursleitenden sind manchmal auch eine Triagestelle. Teilnehmende kommen mit Sorgen zu ihnen. Das wollten wir nicht aufgeben.



Wie geht es in den nächsten 20 Jahren weiter?

Alfanz: Die Erfahrungen aus dem digitalen Fernunterricht wollen wir unbedingt weiter verfolgen, weil wir gemerkt haben, dass gewisse Teilnehmende so besser lernen.

Schwanke: Es geht vieles in Richtung Individualisierung. Die Bedürfnisse der Teilnehmenden werden individueller. Sie stellen auch höhere Ansprüche an eine zeitliche Flexibilität, an eine örtliche Flexibilität. Die Idee ist, dass wir diese individuellen Wünsche mit Onlineangeboten besser abdecken können. Wir wollen das als zusätzliches Angebot nächstes Jahr aufbauen.