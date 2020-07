Serie Im Thurgau Ehrenbürger, in Frankreich ein Trottel – gestatten: Napoleon III. Im Thurgau ist er aufgewachsen, hier hält man ihn in Ehren. In Paris hingegen ist keine Strasse nach dem ehemaligen Kaiser benannt. Warum gilt Napoleon III. in Frankreich als Versager? Thomas Wunderlin 24.07.2020, 05.30 Uhr

Der letzte französische Kaiser, Napoleon III., um 1865, gemalt von Alexandre Cabanel. Bild: PD/Wiki Commons

Der Kanton Thurgau verlieh Louis Napoleon 1832 das Ehrenbürgerrecht und hält ihn seither in Ehren. Im Schloss Arenenberg, wo der spätere französische Kaiser einen Teil seiner Jugend verbrachte, führt der Kanton Thurgau ein Napoleonmuseum gemäss dem Wunsch seiner Witwe Eugénie. Sie wollte dort ein bonapartistisches Zentrum aufbauen, sah aber nach dem Tod ihres Sohns und allfälligen Thronfolgers keinen Sinn mehr darin.



Die Tourismuswerbung nützt ausgiebig den Bezug auf den Kaiser, etwa im Hinweis auf die «kaiserlichen Parkanlagen» des Arenenbergs. Das dortige Seminarhotel informiert seine Gäste, wenn es ihnen die Rechnung präsentiert, sie seien «zu Gast beim Kaiser». In Wäldi wurde 2017 ein Napoleonturm errichtet. Louis Napoleon (1808–1873) soll einst den Anstoss zu einem ähnlichen Aussichtsturm gegeben haben.

Keine Strasse in Paris trägt seinen Namen

In Frankreich hingegen wird er nahezu totgeschwiegen. In Paris trägt keine Strasse seinen Namen, nur die Hälfte eines Platzes. Seine sterblichen Überreste ruhen in England, jene des Onkels hingegen im Pariser Invalidendom. Gemäss dem deutschen Historiker Klaus Deinet ist Napoleon III. aus der offiziellen französischen Erinnerungskultur verbannt.



Dabei hat der letzte französische Kaiser wie kein zweiter Paris seinen Stempel aufgedrückt, schreibt Deinet in einer 2019 erschienen Biografie mit unverhohlener Bewunderung. Die grossen Boulevards, die das heutige Stadtbild prägen, entstanden in seiner 22-jährigen Regierungszeit.

Die mittelalterlich geprägte Stadt hatte sich planlos ausgedehnt. Zentrale Viertel verslumten, Choleraepidemien grassierten. Am Stadtrand entstanden Kopfbahnhöfe ohne innerstädtische Verbindungen. Diese schuf der Präfekt des Seine-Departements Georges Haussmann, der im Auftrag Napoleons III. kilometerlange Verbindungsstrassen anlegte.

Für Marx der Büttel der Bourgeoisie

Manche nationalsozialistische Theoretiker sahen in Napoleon III. ein Vorbild, da er die Lebensbedingungen der Arbeiter verbessern wollte, was ihm nicht gelang. Karl Marx bezeichnete ihn als «Büttel der Bourgeoisie».

1848 war Louis Napoleon dank seines grossen Namens zum französischen Präsidenten gewählt worden. Da seine Amtszeit von der Verfassung auf vier Jahre begrenzt war, schaltete er das Parlament aus und verwandelte Frankreich 1852 in ein Kaiserreich.

Er spiele die Rolle als Kaiser nur, fand sein Freund, der Earl of Malmesbury. Auf den Porträts wirke Napoleon III. «wie ein verkleideter Privatier», sein Hof wie «eine Ansammlung kostümierter Bourgeois», schreibt der Historiker Deinet. Durch den mit Glück erfolgreich abgeschlossenen Krimkrieg erreichte Frankreich wieder den Status einer Grossmacht, und Napoleon III. wurde Gastgeber des Friedenskongresses von 1856.



Widersprüchlich, undurchschaubar, visionslos



Französisch sprach er mit deutschem Akzent. Ein begabter Redner war er ebenso wenig wie sein Onkel. Der Neffe verfügte aber kaum über eine persönliche Ausstrahlung. Privat konnte er sich gewinnend geben. Im offiziellen Umgang zeigte er sich oft undurchschaubar. Oft verbargen sich dahinter Ambivalenz und fehlende Visionen, etwa in seiner widersprüchlichen Italienpolitik.

Mit einem Feldzug verhalf er der italienischen Einigungsbewegung 1859 zum Erfolg. Gleichzeitig schützte er aus Rücksicht auf die französischen Katholiken den Kirchenstaat. Dass er Frankreich bei dieser Gelegenheit um Savoyen und Nizza erweiterte, liess seinen Ruf als Hasardeur und Umstürzler aufleben.

In Krieg mit Deutschland geschlittert

Ähnlich seine Deutschlandpolitik: Nachdem er lange Preussen gegenüber Österreich gefördert hatte, schlitterte er 1870 in einen Krieg mit dem vereinigten Deutschland. Bei der Schlacht von Sedan nahmen ihn die Deutschen gefangen, in Paris wurde er gestürzt. Deutschland annektierte Elsass und Lothringen – für Frankreich eine Katastrophe. Napoleon III. gilt seither in Frankreich als Verlierer von Sedan.

Er war weniger kriegerisch als sein Onkel, der bedenkenlos das Leben Hunderttausender opferte. Dennoch wird der Onkel laut Deinet mehr verehrt:

«Aber vor der Geschichte ist es manchmal besser, als Bösewicht denn als Trottel dazustehen; das eine vergibt die Nachwelt noch weniger als das andere.»

Napoleon III. und Bismarck nach der Schlacht bei Sedan, gemalt von Wilhelm Camphausen. PD/Wiki Commons

Der Direktor des Napoleonmuseums Arenenberg: «Ich sehe Napoleon III. gespalten»

Dominik Gügel, Direktor des Napoleonmuseums Arenenberg. Bild: PD

Der Historiker Dominik Gügel ist seit 2000 Direktor des Napoleonmuseum Arenenberg. Er ist in Konstanz geboren (Jahrgang 1962) und aufgewachsen.

Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Napoleon III. ?

Ich sehe ihn gespalten. Auf der einen Seite haben wir den jungen Louis Napoleon, der eine unheimlich faszinierende Persönlichkeit ist. Auf der andern Seite steht der Kaiser Napoleon III. mit seinen unterschiedlichen Facetten.



Der die Demokratie mit einem blutigen Staatsstreich aushebelte.



Vorsicht, das ist die Sicht von Karl Marx und Victor Hugo. 1848 wurde Louis Napoleon nach den damals geltenden Gesetzen zum Präsidenten der Republik gewählt. Dann putschte er in der Tat gegen sich selber. Vergleicht man ihn mit Napoleon I., seinem grossen Vorbild, ist er deutlich zurückhaltender. Er hat seine autoritären Züge, die aus heutiger Sicht zu verurteilen sind, das ist keine Frage. Er unterstützte aber auch die Gründung des Roten Kreuzes. Und bei der Schlacht von Sedan am 2. September 1870 entschied er sich, seinen Thron zu riskieren, um das Leben von 60000 französischen Soldaten zu retten. Ab 1865 tendierte er in Richtung einer konstitutionellen Monarchie – womit er sich gegen seine Frau stellte, eine absolutistische Hardlinerin.



In Frankreich wird Napoleon III. laut dem Historiker Klaus Deinet nicht in die offizielle Erinnerungskultur einbezogen.



Ich würde nicht so weit gehen. Je länger je mehr werden die Leistungen Napoleons III. in Frankreich anerkannt. Es geht nicht mehr nur um die militärische Niederlage, die er gar nicht zu verantworten hatte, sondern um die Leistungen auf wissenschaftlicher, baulicher und kultureller Ebene. Der heutige Präsident orientiert sich in seinen Auftritten stark an ihm. Das sah man beispielsweise, als er nach seiner Wahl allein durch den Louvre gegangen ist. Louis Napoleon hat es ebenso gemacht.



Ist es gerechtfertigt, dass der Kanton Thurgau ein Napoleonmuseum führt?



Das ist der zentrale Teil des Schenkungsvertrags. Sonst hätte der Kanton Thurgau den Arenenberg, ein Millionenvermögen, gar nicht gekriegt. Ausserdem ist die Familie Bonaparte ein wichtiger Bestandteil der jüngeren kantonalen und nationalen Geschichte. Das gilt auch über die Grenzen hinaus. Wir zeigen die Lebenswelt der Familie Bonaparte von 1815 bis 1906. Aber auch die Geschichte des jungen Kantons Thurgau ist ein Thema. Unser Schwerpunkt ist die Phase 1817 bis 1838, die Zeit der süddeutsch-schweizerischen Republikaner. All die Leute, die damals den Thurgau prägten, verkehrten auf dem Arenenberg. Unser Problem ist allerdings, dass uns Räume für Sonderausstellungen fehlen. Wir können nicht wie andere Museen grosse Sonderausstellungen machen, nur kleine feine Kabinettsausstellungen.



Wie derzeit die Ausstellung über Kaiserin Eugénie, die Ehefrau Napoleons III.



Aus denkmalpflegerischen und konservatorischen Gründen können wir nicht einfach unsere Salons ausräumen. Dennoch sind wir auch eines der grossen Ausflugsziele am Bodensee und bringen Geld in die Region. Der Arenenberg ist eines der wenigen Schlösser am See, die öffentlich zugänglich sind, und dazu in der Lage ist, sich zu einem erheblichen Teil selbst zu finanzieren. Unsere wissenschaftliche Arbeit geniesst internationale Reputation. Wie sich am jüngst verliehenen Prix Napoléon III des französischen Senats zeigt oder am Kreuz der Ehrenlegion für Christina Egli, die Vizedirektorin des Napoleonmuseums.