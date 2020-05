Im städtischen Alterszentrum Park in Frauenfeld gibt es immer mehr Bewohner, die immer mehr Pflege brauchen Nicht nur in Frauenfeld steigt der Pflegebedarf. Das hat Auswirkungen auf die Einnahmen, aber auch auf die Personalkosten. Das Alterszentrum Park geht diese Herausforderung mit Massnahmen aktiv an. Mathias Frei 28.05.2020, 04.30 Uhr

Ältere Menschen bleiben heute länger daheim, der Eintritt in ein Altersheim erfolgt später. (Bild: Chris Iseli/AZ)

Die Zahlen sprechen Bände: von 116 Punkten via 120 auf über 127 Punkte im vergangenen Jahr. Die Werte im städtischen Alterszentrum Park beziehen sich auf das Pflegeindex-Jahresmittel des schweizweit standardisierten Bedarfsabklärungs-Instrument RAI. Dieser Durchschnittswert setzt sich aus Qualität und Quantität zusammen, also dem Pflegebedarf und der Anzahl Bewohner. Für das Jahr 2019 heisst das: Bei einer um 1,6 Prozent höheren Auslastung ist der Pflegebedarf um sechs Prozent gestiegen.

AZP-Leiter Bernhard Liepelt. (Bild: Andrea Stalder)

Der Anstieg des Pflegebedarfs hat Auswirkungen auf den Betrieb im Alterszentrum Park (AZP). Zum einen stiegen die Einnahmen, weil mehr krankenkassenpflichtige Leistungen abgerechnet wurden. Zum anderen brauchte es aber auch mehr Personal. Der interne Springerpool reichte nicht mehr aus. «Nachdem wir in den vergangenen Jahren die Ausgaben für Temporärpersonal dank unseres Springerpools fast auf Null senken konnten, mussten wir 2019 wieder vermehrt auf teureres externes Personal zurückgreifen», sagt AZP-Leiter Bernhard Liepelt. Gleichwohl habe man mit einem Überschuss und besser als budgetiert abschliessen können. «Erfreulich, dass wir diese Herausforderung gemeistert haben.»

Ältere Menschen kommen später ins Altersheim

Ihm mache der steigende Pflegebedarf keine Sorgen, sagt Liepelt.

«Letztlich ist das unsere Kernaufgabe.»

Der RAI-Index generiere praktisch den Stellenplan. «Als Heim hat man wenig Spielraum.» Im Übrigen sei dieser Anstieg ja nicht nur in Frauenfeld feststellbar. Fakt ist: Ältere Personen kommen später ins Altersheim, erst dann, wenn sie müssen. Liepelt spricht von den immer besser ausgebauten ambulanten Strukturen. «So können ältere Menschen länger daheim wohnen bleiben.» Zudem steige die Lebenserwartung, und man sei auch im Alter noch gesund. «Aber dann kommt der Moment, zum Beispiel in Form eines Unfalls.» Eben sei man noch aktiv, doch eine Woche später liege man im Krankenbett und habe Angst, allein daheim wohnen zu bleiben.

«Dann muss es schnell gehen, die Aufnahme kann nicht mehr vorbereitet erfolgen.»

Weitere Gründe für das Mehr an Pflege sind die Multimorbidität und die Zunahme an psychogeriatrischen Erkrankungen, etwa Demenzerkrankungen, im hohen Alter. Multimorbidität heisst: Wenn’s einen mal erwischt, dann zwickt’s grad an verschiedenen Orten. Dadurch wird die Pflege intensiver und komplexer. «Der Pflegeaufwand bei psychogeriatrischen Erkrankungen wird noch nicht vollumfänglich im RAI-Index abgebildet», sagt Liepelt. Er hoffe in diesem Bereich mittelfristig auf Anpassungen.

Das Alterszentrum Park aus der Luft. (Bild: Olaf Kühne)

Das AZP nimmt diese Entwicklungen aber nicht nur zur Kenntnis, sondern reagiert darauf. Wichtig war im Jahr 2017 die Schaffung einer Koordinationsstelle für die Aufnahme. «Diese neue Funktion hat sich sehr bewährt», sagt Liepelt. Es sei eine Leistung, trotz der noch grossen Zahl an eher unbeliebten Doppelzimmern die Auslastung steigern zu können und auch über Budget zu halten.

Ein weiterer Punkt ist der überdurchschnittlich hohe Ausbildungsgrad des Personals. Gemäss kantonaler Vorgaben muss 50 Prozent des Personals entsprechend ausgebildet sein. Davon müssen mindestens 15 Prozent einen HF-Abschluss (Höhere Fachschule) aufweisen. Im AZP sind es aber ganze 32 Prozent. Viel gut ausgebildetes Personal macht einen Arbeitsort attraktiv. Daneben bildet das AZP auch selber aus, von der Pflegeassistenz bis zum HF-Abschluss.

«In der Hoffnung, dass die Leute dann bei uns bleiben.»

Zudem setzt Liepelt konsequent auf ein Stellvertretersystem. Das heisst: Für jede Funktion gibt es eine Stellvertretung. Das dient nicht zuletzt der Bildung eines Pools für zukünftige Kader.

«Aufbruchstimmung herrscht im AZP»

Eingangsbereich des Alterszentrums Park. (Bild: Mathias Frei)

Eine wichtige personelle Anpassung ist dieses Jahr erfolgt: Durch eine Umlagerung hat der Bereich der Pflegeentwicklung nun mehr Gewicht. Von bislang 60 Prozent konnte der Bereich auf 120 Prozent verdoppelt werden. Aufgabe der Pflegeentwicklung ist es laut Liepelt, den Überblick über die Pflegeprozesse zu halten und, wo nötig Anpassungen in die Abläufe zu integrieren. «So gibt die Pflegeentwicklung dem Personal Sicherheit.»

Zudem ist das AZP an die Umsetzung der Legislaturschwerpunkte gegangen. Es geht um das AZP 2030, auch in baulicher Natur, den Skill&Grade-Mix, also den zielgerichteten Einsatz der verschiedenen Ausbildungsstufen, sowie um ein Qualitätsmanagement. Liepelt freut sich:

«Es herrscht Aufbruchstimmung im AZP.»