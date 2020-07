Ein Spielfeld auf 80 Tonnen Sand: Im Schlosspark in Frauenfeld tummeln sich die Sportbegeisterten Eine Lounge und ein Spielfeld auf 80 Tonnen Sand – das ist «Beachhouse@Schlosspark». Und in Frauenfeld kommt Strandfeeling auf. Viola Stäheli 20.07.2020, 05.20 Uhr

Bild: Reto Martin

«Wir haben Lichter gesehen und Musik gehört, deshalb sind wir hier gelandet.» Aline Herren und Fabien Jacomet haben aber statt der erwarteten Party etwas anderes angetroffen: Ein grosser Teil des Schlossparks ist mit Sand gefüllt, die eine Hälfte ist ein Spielfeld und wird gerade von einer zusammengewürfelten Gruppe für einen Beachvolleyballmatch genutzt, die andere ist als Lounge gestaltet. Es ist die zweite Ausgabe des «Beachhouse@Schlosspark», organisiert vom Verein und der Stiftung Sandhalle Frauenfeld.

«Im vergangenen Jahr hat sich die Idee für diesen Event spontan ergeben», sagt Remo Witzig, Präsident der Stiftung. Damals zeichnete sich eine Verzögerung des Bauprojektes einer Sandhalle in Frauenfeld ab, trotzdem sollte dem Sandsport im Sommer eine Plattform geboten werden. So entstand die Idee eines temporären Sandspielfeldes unter freiem Himmeln im Schlosspark mit Barbetrieb.

Sandhalle für Breiten- und Spitzensport Hinter dem im Mai 2017 öffentlich gewordenen Projekt «The Beachhouse» steckt ein Team um den Kantilehrer Markus Müller und den ehemaligen Beachvolley-Profi Sascha Heyer. Ein Verein organisiert den Betrieb, eine Stiftung die Finanzen. Das Beachhouse auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld ist als Zentrum für alle möglichen Sandsportarten geplant. Auf dem 4000 Quadratmeter grossen Grundstück hinter der Turnfabrik soll es drei Indoor- (950 Quadratmeter) und fünf Outdoor-Spielfelder (1350 Quadratmeter) geben. Breiten- und Spitzensport sollen gleichermassen Platz haben. Daneben sind Fitnessräume, Sportmedizin sowie Gastronomie/Hotellerie geplant. Die Kosten betragen rund vier Millionen Franken. Die Stadt Frauenfeld unterstützt das Projekt, indem sie das Bauland zu einem vergünstigten Baurechtszins abgibt. (ma)

Das Sandspielfeld steht allen offen, die spielen wollen – es kann online reserviert oder spontan bespielt werden, Beachvolleybälle können im Restaurant US-Mex ausgeliehen werden.

Sandfläche ist fast doppelt so gross wie 2019

Neu ist, dass die Sandfläche beinahe verdoppelt und daher auch wesentlich mehr Sand in den Schlosspark geschaufelt wurde: Statt 50 Tonnen sind es in diesem Jahr 80 Tonnen. Nebst einem Spielfeld gibt es eine Lounge, die für Strandfeeling in Frauenfeld sorgt. Loungebesucherin Yvonne Bai aus Schlatt sagt:

«Es ist ein wirklich schöner Ort hier, direkt an der Murg.»

Bild: Reto Martin

«Da gibt es ausserdem noch einen wesentlichen Unterschied zur letzten Ausgabe», sagt Remo Witzig. Letztes Jahr haben die Organisatoren nach dem Abbau einen ganzen Nachmittag mit Kiessieben verbracht, da viel Sand über den Spielfeldrand gedrungen ist.

Dieses Jahr sollte das aber nicht mehr passieren: Statt auf Sandsäcke setzten die Organisatoren auf ein Fliess und durchgehende Schwellen, die das Sandareal nach allen Seiten einfassen. «So landet hoffentlich kein Sand mehr im Kies des Schlossparks», sagt Witzig.

Das Spielfeld steht nicht nur für Beachvolleyball zur Verfügung. Auch Beachtennis und Beachsoccer können gespielt werden und auch fürs Schwingen ist der Platz geeignet. Witzig sagt:

«Wir hoffen immer noch darauf, dass jemand Lust und Zeit hat, ein Beachzumba anzubieten – das hatten wir bisher noch nicht.»

Bild: Reto Martin

Solche speziellen Anlässe werden im Voraus auf der Website des Beachhouses publiziert.

Es ist durchaus denkbar, dass auch nächstes Jahr der Schlosspark wieder in Sand gesetzt wird. Diese Aussicht freut insbesondere den 14-jährigen Leon Rufer und 15-jährigen Luca Mettrax aus Frauenfeld:

«Wir beachen gerne, aber in Frauenfeld gibt es nicht viele gute Sandfelder – dieses Feld ist aber richtig cool.»

Bild: Reto Martin

Mitgespielt hat auch der 21-jährige Josua Gall aus Oberwinterthur: «Hier ist die Chance gross, dass man Leute trifft, die ebenfalls beachen wollen, ohne dass etwas organisiert werden müsste – das macht Spass.»

Das «Beachhouse@Schlosspark» steht noch bis Samstag, 29. August. Barbetrieb ist montags bis freitags jeweils von 17 bis 22 Uhr, am Wochenende von 12 bis 22 Uhr.