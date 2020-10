«Im schlimmsten Fall kommt es zu Leber- und Nervenschäden»: Behörden warnen vor toxischen Blaualgen im Hüttwilersee Im Hüttwilersee bilden sich bei ungünstigen Bedingungen giftige Stoffe. Gewässerbiologin Margie Koster erklärt, was es mit diesem Phänomen auf sich hat, das vor allem für Hunde gefährlich sein kann. Samuel Koch 13.10.2020, 11.30 Uhr

Algenrückstände liegen am Ufer des Hüttwilersee. Bild: Margrith Pfister-Kübler (Hüttwilen, 9. Oktober 2020)

Dem Zufall sei Dank, sind die Blaualgenblüten am Hüttwilersee überhaupt erst entdeckt worden. Denn Badegäste säumen sich bei diesem Wetter nicht mehr an dessen Ufer. Die Zeit für abkühlende Schwimmrunden ist vorbei, die Badi mittlerweile geschlossen.

So haben Mitarbeitende des Amtes für Umwelt (AfU) die Ansammlungen der sogenannten Cyanobakterien vergangene Woche am Ufer bei der Badi Hüttwilen zufällig entdeckt. Was für den Menschen harmlos ist, kann für Hunde schlimme Folgen nach sich ziehen. «Hunde schauen nicht, was sie trinken», sagt Gewässerbiologin Margie Koster, beim AfU zuständig für Gewässerqualität und -nutzung.

Grösse der Gewässer spielt untergeordnete Rolle

Die AfU-Mitarbeiter haben wegen der Algenteppiche sofort die Gemeinde kontaktiert, die wiederum Warnschilder aufgestellt hat.

Das Infoschreiben des Amtes für Umwelt für die Bevölkerung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Trinken Hunde vergiftetes Wasser, kann das tödlich enden. «Im schlimmsten Fall kommt es zu Erbrechen oder sogar Leber- und Nervenschäden», sagt Koster. Ein völlig neues Phänomen sind Blaualgenblüten am Hüttwilersee nicht. Seit sie vor Jahren womöglich von Wasservögeln eingeschleppt wurden, wachsen diese spezifischen Blaualgen der Gattung Lyngbya in hiesigen Gewässern Jahr für Jahr, vor allem aber im warmen Spätsommer. «Es handelt sich um ein natürliches Phänomen», sagt Koster.

Margie Koster, Gewässerbiologin im Amt für Umwelt. Bild: Andrea Stalder

Auf dem Hüttwilersee vermehrt aufgetreten sind Blaualgenteppiche zuletzt 2013 und 2014. Für die Bildung von Toxinen durch Blaualgen spiele die Grösse des Sees keine Rolle, meint Koster. Das zeigen auch vereinzelte Vorkommnisse auf dem Bodensee der vergangenen Jahre.

Vielmehr hat die Gefahr durch Blaualgentoxine mit perfekten Wetterbedingungen zu tun. Sobald nämlich das Wasser aufgrund sinkender Temperaturen abkühlt, sterben die Algen ab, sammeln sich an der Wasseroberfläche und beginnen zu gären. Die Biologin sagt:

«Wenn der Wind die Algen ans Ufer treibt und sie bei Vorrichtungen wie dem Sprungturm hängen bleiben, bildet sich ein Teppich.»

So könnten sehr lokal Toxine freigesetzt werden. «Ausserhalb der Algenbiomasse jedoch ist das Wasser weiterhin einwandfrei und ungefährlich.»

Schwimmer können ohne Bedenken bleiben

Gross war der Aufschrei in diesem Sommer. Am Neuenburgersee haben die Behörden kurzzeitig ein Badeverbot erlassen, nachdem sechs Hunde an einer Vergiftung von Cyanobakterien gestorben seien. Margie Koster relativiert mit Kenntnissen eines früheren Vorfalls in der Schweiz. Damals wurde publik, dass drei Hunde angeblich an den Folgen von toxischen Bakterien von Blaualgen gestorben seien. «Später wurde festgestellt, dass das nicht stimmte», sagt Koster.

Es sei wissenschaftlich belegt, dass Cyanobakterien für Tiere tödlich sein könnten. Deshalb sollten sie nicht unterschätzt werden. Koster legt aber auch Wert darauf zu sagen, dass für den Menschen keine Gefahr besteht. Im Hüttwilersee sei Schwimmen also weiterhin möglich – derzeit aber nur noch für Hartgesottene.