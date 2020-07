«Im Lockdown den Kopf entrümpelt»: Nach der Absage des Bücherfests liest Simone Lappert nun doch noch in Frauenfeld Erst las ganz Frauenfeld ihren Roman «Der Sprung», nun tritt die gefeierte Zürcher Schriftstellerin Simone Lappert Ende August in der Kanti Frauenfeld auf. Im Interview spricht sie über die neue Normalität und die Tücken von Online-Lesungen. Interview: Mathias Frei, Zürich 29.07.2020, 04.30 Uhr

Gefeierte Schriftstellerin: Simone Lappert im Café Lang in Zürich. (Bild: Mathias Frei)

Die Pandemie brachte das Frauenfelder Bücherfest 2020 zu Fall. Versöhnlich, dass die «Frauenfeld liest ein Buch»-Autorin Simone Lappert nun doch noch aus ihrem Roman «Der Sprung» lesen wird. Für den Auftritt – ein Text-Musik-Programm mit Martina Berther am 25. August in der Kantiaula – startet am 29. Juli der Vorverkauf.

Schon mit der neuen Normalität arrangiert?

Simone Lappert: (Seufzt) Wohl oder übel. Wobei ich mich nach der Interaktion mit dem Publikum sehne. Wenn die neue Normalität aber wie zuletzt nur noch im Internet stattfindet, mit Online-Lesungen, will ich nicht darin ankommen.

Sie treten wieder physisch vor Publikum auf?

Ja, es beginnt zaghaft. Es ist einfach anders, Auge in Auge mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sein statt vor einem Computerbildschirm.

Hat sich das Publikum seit dem Lockdown verändert?

Digitale Auftritte werden dem, was präsentiert wird, oft nicht gerecht. Da geht es dem Publikum gleich wie den Künstlerinnen und Künstlern: Man ist abgelenkt, kann nicht wirklich eintauchen. An meinem Stubentisch zu performen, hat nicht dieselbe Intensität.

Digital ersetzt live nicht.

Es war wichtig, digital zu experimentieren, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Aber viele Leute sitzen schon berufsbedingt vor dem Bildschirm. Da fehlt einem abends die Musse für den Kultur-Livestream.

Und es fehlt die Wertschätzung in Form von Eintrittseinnahmen?

Alle wurden überrumpelt. Es musste schnell gehen mit den digitalen Formaten. Aber es ist wichtig, dass wir nicht in die Selbstausbeutung zurückfallen und alles gratis machen. Das darf nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Es wäre mir fast lieber gewesen, auch mal die Lücke zuzulassen, damit die Leute merken, dass etwas fehlt ohne Liveveranstaltungen.

Woran haben Sie in dieser Zeit gearbeitet?

Ich bekam viele Anfragen für Texte. Aber ich hatte ja auch viel mehr Zeit zum Schreiben. Und ich habe Entrümpelungsgedichte geschrieben. Viele Leute haben in dieser Zeit daheim entrümpelt. Da dachte ich: Man könnte ja mal den Kopf ausräumen. Ich habe Wortmaterial aus dem Kopf heraus geschrieben und zu Gedichten gestapelt, ohne lange zu überlegen, zu meiner eigenen Erheiterung. Das hat Spass gemacht, ich schleife normalerweise sehr lange an Texten.

Simone Lapperts Sonnenbrille auf einem Tisch im Café Lang in Zürich. (Bild: Mathias Frei)

Sie seien keine Seismografin, sagen Sie über sich.

Es ist ein verständlicher Wunsch an Autorinnen und Autoren, zu reflektieren, was passiert. Natürlich macht das, was passiert, etwas mit mir. Aber ich bleibe dabei: Für mich brauchen Geschehnisse Zeit, bis daraus Geschichten entstehen.

Nun waren Sie kürzlich zum ersten Mal in Frauenfeld.

Im Rahmen von «Frauenfeld liest ein Buch» haben sich mehrere Kantiklassen mit «Der Sprung» beschäftigt. Darum war ich für eine Lesung mit anschliessender Diskussion in Frauenfeld. Ein wunderschönes Gebäude, diese Kantonsschule.

Ihr erster Eindruck von der Stadt?

Es war ein sonniger Tag. Nach der Lesung wurde angeregt diskutiert. Es gab Fragen zum Schreibprozess, zu den Figuren und zu meinem Schreiballtag.

Auch die Wieso-Frage?

Nein, ich glaube, jemand fragte, seit wann ich schreibe.

Wieso schreiben Sie?

Der Antrieb entspringt immer einer Dringlichkeit. Vielleicht unterscheiden sich die Fragen, wieso oder seit wann ich schreibe, gar nicht gross. Seit ich lesen konnte, wollte ich selbst schreiben. Ich habe von klein auf Tagebuch geschrieben, habe für meine Geschwister Geschichten erfunden und auf Kassetten aufgenommen. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es immer Bücher gab. Schreiben ist für mich Fragen, ich versuche, mich schreibend in Dinge hinein zu fragen, die ich nicht verstehe, die mich umtreiben.

Aber irgendwann gab es den bewussten Entscheid für das Studium am Literaturinstitut in Biel?

Nach der Matura und dem Beginn eines Germanistikstudiums wollte ich mir Zeit nehmen fürs Schreiben und ging auf eine längere Interrail-Reise durch Europa. Von Rom nach Paris und von Paris nach Berlin. Kreuz und quer, inklusive Couchsurfing bei wildfremden Menschen. Da habe ich viel geschrieben. Und als ich zurückkehrte, erfuhr ich vom Literaturinstitut. Da bewarb ich mich in Biel und hatte das Glück, angenommen zu werden.

Schreiben braucht Zeit – die man bisweilen geschenkt bekommt.

Jedes Stipendium ist geschenkte Schreibzeit. Ohne den ersten Werkbeitrag des Kantons Aargau wäre ich wohl nicht da, wo ich heute bin. Man ist am ersten Roman und weiss nicht, ob das jemals funktioniert. Rückenstärkung ist wichtig. Nach dem Studium arbeitete ich als Barkeeperin. Bis 4 Uhr morgens. Ich stand mittags auf, schrieb und ging abends wieder arbeiten.