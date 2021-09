Vor der Sanierung muss das Frauenfelder Bürgerarchiv zügeln

Im Keller Wo Frauenfelds alte Geschichte daheim ist: Vor der Sanierung muss das Bürgerarchiv gezügelt werden – dabei stehen zwei TKB-Banktresore im Weg Bis Ende Oktober soll die Sanierung des Frauenfelder Bürgerarchivs abgeschlossen sein. Dann werden die Räumlichkeiten gut für die Zukunft aufgestellt sein. Bürgerarchivar Thomas Pallmann zeichnete mit Helfern für den Umzug des Archivguts in ein Zwischenarchiv verantwortlich. Mathias Frei 16.09.2021, 16.15 Uhr

Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Das zeigt sich bei den zwei Tresorschränken, die aktuell noch im Bürgerarchiv stehen. Sie wurden, bevor 1991 die Kellerdecke des Westflügels im Alterszentrum Stadtgarten zubetoniert wurde, in den Archivraum eingebaut – wohl zur Aufbewahrung von besonders wertvollem Archivgut. Dieser Meinung waren jedenfalls der damalige Bürgerpräsident und TKB-Direktor Max Steiner sowie der damalige Bürgerarchivar Walter Tuchschmid.

«Ihre Absichten waren gewiss gut.»

Das sagt der heutige Bürgerarchivar und alt Bürgerpräsident Thomas Pallmann. Die Bankschränke waren aber vor allem eines: sperrig. Sie sehen zwar schmuck aus, erwiesen sich laut dem Bürgerarchivar aber als unbrauchbar zur Aufbewahrung. Das Problem: Man kann die Tresore nicht einfach so abschrauben und abtransportieren. Es braucht Spezialisten und Spezialwerkzeug für die komplexe Demontage, auch weil sich in den Wänden gebundenes Asbest befindet, das nicht freigesetzt werden darf.

Bis 1979 im Rathaus, seither im Stadtgarten Als alt Bürgerarchivar Angelus Hux 1991 übernahm, begann er, den Archivbestand systematisch zu ergänzen und zu vertiefen. Ursprünglich war das Archiv in der heutigen «Bürgerstube» untergebracht. 1979 bis 1983 erfolgte der Umzug in den Stadtgarten. 1991 wurden die heutigen Räumlichkeiten im Westflügel in Betrieb genommen. Hux integrierte unter anderem die Archive der Stadt- und der Kurzdorfer Konstabler, der Erchinger Gesellschaft, der ehemaligen Bürgergemeinde Huben sowie der katholischen und der ehemaligen evangelischen Bürgergemeinde und verschiedene Firmenarchive. Weiter wurde das Bürgerarchiv mit dem Nachlass des ehemaligen Bankdirektors Heinz Schuppli zum Thema Automobilbau betraut. Und im Nachlass des Kunstmalers Ernest Hubert finden sich unter anderem 170 Ölgemälde. (ma)

Und es lagert wertvolles Archivgut in diesen Räumen. Das Gedächtnis des alten Frauenfelds, also bis etwa 1870, ist hier in Originaldokumententen gelagert. Die Verhältnisse sind zwar beengt, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind professionell überwacht. Unter anderem hat es wertvolle gesiegelte Dokumente aus dem 15. Jahrhundert, in denen die acht Alten Orte der Stadt Frauenfeld Sonderrechte gewährten und regelmässig bestätigten.

Bürgerversammlung hat 70'000 Franken genehmigt

Der Bürgerrat habe sich gefragt, ob man auch in Zukunft ein Archiv betreiben wolle, sagt Pallmann. Und man sei zur Erkenntnis gekommen:

«Ja, das wollen wir, solange wir die Ressourcen und Kompetenzen dafür haben.»

Der Grundsatzentscheid hatte zur Folge, dass man eine Sanierung angehen musste. Darum komme man nicht herum, sagt Pallmann, auch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Platznot. Zudem hätte man die Tresore sowieso einer Asbestsanierung unterziehen müssen. Pallmann gleiste die Arbeiten auf, die Bürgerversammlung genehmigte jüngst einstimmig einen Kredit über 70'000 Franken, der aber dank zweier Unterstützungsbeiträge im Umfang von 30'000 Franken nur gut zur Hälfte beansprucht werden muss.

12 Paletten Bilder aus dem Hubert-Nachlass und 40 Paletten Archivgut

Jüngst war nun Pallmann mit täglich drei Helferinnen und Helfern sowie Mitarbeitern der Firma Rieser + Vetter im Archiv zugange. Zwei Tage dauerten die Umzugsarbeiten. Das Archivgut wurde systematisch in Kartons verpackt und auf Paletten gestapelt. Letztlich kamen 12 Paletten mit Bildern, hauptsächlich aus dem Nachlass von Ernest Hubert, und 40 Paletten Archivgut zusammen. Pallmann sagt:

«Zum Glück konnten wir diese mit einem Palettenrolli durch den Stadtgarten-Keller an einen Zwischenlagerort bringen.»

Wenn das Archiv ausgeräumt ist, werden die Tresore demontiert, eine Sechsfach-Rollregalanlage wird eingebaut. Der Boden unter den Tresoren muss ausgebessert werden. Und zum Schluss findet eine Komplettreinigung der Räumlichkeiten statt. Pallmann freut sich und sagt: «So schaffen wir Platz für die Zukunft.»