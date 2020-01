Der Kanton Thurgau hat das 150-Jahr-Jubiläum der eigenen Verfassung vergessen – im Gegensatz zu den Kirchen 

Dass die Thurgauer Landeskirchen 2020 das Jubiläum der Kantonsverfassung von 1869 feiern, «hat sich so ergeben», sagt Wilfried Bührer, Präsident des Evangelischen Kirchenrats. «Das Winterhalbjahr ist besser dafür geeignet.» Die Feierlichkeiten hätten immerhin bereits im Jubiläumsjahr, am 1. Dezember, begonnen; das Ende ist für den 1. Juni 2020 vorgesehen.

Die Stimmbürger nahmen die Kantonsverfassung am 28. Februar 1869 an; sie trat am 8. März 1869 in Kraft. Sie brachte eine weitgehende Trennung von Kirche und Staat. Aufgehoben wurden die fixe Vertretung der Konfessionen in den Behörden und konfessionell getrennte Schulen. Das letzte Kloster, St. Katharinental, wurde aufgehoben, die Zivilehe anerkannt. Die neue Verfassung reduzierte die Zahl der Regierungsmitglieder von sechs auf fünf. Als Präsident des Verfassungsrats amtierte der spätere Bundesrat Fridolin Anderwert. (wu)