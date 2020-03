Im Frauenfelder Quartier Huben verjagen die Kinder mit Lichtern den Winter Mit Laternen und Glühmost ging der traditionelle «Funkesunntig» des Quartiervereins Huben vonstatten. Andreas Taverner 02.03.2020, 11.52 Uhr

Mit Laternen ziehen die Kinder durch Huben. (Bild: Andreas Taverner)

Grell orangefarben blinkt die Warnlampe am Sonntagabend bei der Bushaltestelle «Huben». Kurze Zeit später wird der Grund sichtbar. Immer mehr Kinder in Warnwesten kommen mit ihren Angehörigen zum Schulhaus Huben. Es sind Kindergartenkinder sowie Erst- bis Viertklässler, die am traditionellen «Funkesunntig» teilnehmen. «Es werden rund 240 Kinder sein», schätzt Peter Wanner, Präsident des Quartiervereins Huben. Der Verein organisiert den Anlass seit vielen Jahren, vom Glühmost bis zum «Funketännli», dass nur gegen einen Gutschein abgegeben wird.