Mit Schere und Schutzmaske – Berufswahl in Zeiten von Corona Die Berufsmesse Thurgau findet trotz Corona statt. Ein Rundgang durch die Messe in Weinfelden zeigt, wie Schüler und Aussteller mit der Situation umgehen. Sie dauert noch bis Samstag. Sebastian Keller 17.09.2020, 19.31 Uhr

Haar anlegen: An diesem Stand ist die Kunst des Frisierens zu sehen. Reto Martin

Die Berufswahl startet mit einem Porsche. Im ersten Zelt der Berufsmesse Thurgau steht ein Sportwagen des Typs «911 GT3 Cup». Ein Traumauto. Auch an der Messe darf geträumt werden – unverbindlich Traumberufe beschnuppern. 70 Aussteller präsentieren rund 200 Berufe – vom Abdichter bis zur Zinnpfeifenmacherin. Es ist eine Art begehbarer Berufswahlkatalog.

Dass dieser Katalog in diesem Jahr aufgeklappt wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Wegen Corona. Deshalb ist Marc Widler, Geschäftsführer des Thurgauer Gewerbeverbandes, am Donnerstagnachmittag in aufgeräumter Stimmung. Trotz Maske, die er trägt, ist das zu erkennen. Corona verteuert die Berufsmesse um rund 50000 Franken. Die Umsetzung des Schutzkonzeptes ist nicht gratis. Besonders froh ist Widler für die Jugendlichen. «Sie stecken jetzt in der Berufswahl.» Diesen Prozess könne man wegen Corona nicht einfach einfrieren.

Auch die Post ist da. Sie hat zwar keinen Porsche, aber dafür können die Jugendlichen auf einen Roller sitzen und ein Paket ausliefern – virtuell. Ein Mädchen kracht in ein Strassenschild. «Es kann nichts passieren», beschwichtigt die Frau am Stand, «es ist nur ein Spiel». Eine beliebtes, wie sie sagt: «Teilweise stehen die Jugendlichen Schlange.»

Virtuell ein Paket ausliefern - am Stand der Post ist das möglich. Reto Martin

Beliebt sind – wie an jeder Messe – auch Wettbewerbe. Eine Gruppe Knaben stürmt an einen Apérotisch des Nahrungsmittel-Herstellers Hochdorf. Mit Schreiber bewaffnet füllen sie Talons aus. Auf die Frage, welche Berufe sie neu entdeckt haben, sagt ein blonder Knabe durch die Maske: «Lebensmitteltechnologe habe ich noch nie gehört». Dabei verweist er auf ein Plakat des Messestands: Hochdorf bildet diesen Beruf aus.

Spitalluft schnuppert derzeit fast jedermann

Kein Novum ist die Maske für die beiden Frauen, die für die Pflegeberufe werben. «Das ist für uns Alltag», sagt die angehende Fachfrau Gesundheit. Wegen Corona könne nun jeder etwas Spitalalltag schnuppern – durch die Maske. Ihre Kollegin, die Fachfrau Betreuung lernt, erzählt, was die Jugendlichen von ihnen wissen wollen: Vor- und Nachteile des Berufs, aber auch Lohn. Einig sind sich die zwei Frauen, was Voraussetzung für ihre Berufe ist: «Man muss gerne mit Menschen arbeiten.» Das Funkeln in ihren Augen belegt, dass sie den richtigen Beruf gewählt haben.

«Ich arbeite gerne draussen»: Luca Schönholzer lernt Landschaftsgärtner. Bild: Sebastian Keller

Auch Luca Schönholzer ist mit seiner Wahl zufrieden. Der Landschaftsgärtner im dritten Lehrjahr steht beim Stand des Verbands Jardin Suisse. Er wacht über einen Bagger. Mit zwei Joysticks sollen die Schüler mit dem Baggerarm ein Stück Metall – so gross wie ein Red-Bull-Dose –versenken. «Sie merken», sagt Schönholzer, «dass es Fingerspitzengefühl braucht».

Der Stand steht draussen. Das ist mit der Berufsrealität vergleichbar: «Wir arbeiten immer draussen», sagt Schönholzer. Ihm gefalle das. Am Abend sehe man, was man gemacht hat. Eine Mauer, einen Sitzplatz.

«Wir müssen aber auch viel wissen: 420 Pflanzennamen – auf Deutsch und Lateinisch».

In der Ausbildungsküche: Oliver tischt die Vorzüge des Kochberufs auf. Reto Martin

In der Ausbildungsküche steht Kochlehrling Oliver. Mit Kochschürze und Maske. Er spricht Schüler an: «Möchtet ihr etwas wissen?» Und das wollen sie – nicht selten interessiert der Lohn. Eine Schülerin, die sich informieren lässt, sagt: «Mich interessieren Köchin oder Coiffeurin, aber ich kann mich noch nicht entscheiden.» Die Berufsmesse will da helfen.

«Die Idee ist», sagt Widler vom Gewerbeverband, «dass man neue Berufe entdecken kann, die man nicht auf dem Radar hat». In der Werkstatt der Autoberufe stehen ausgebaute Motoren. Diese dürfen Schüler anlassen. Das Abgas wird abgeleitet. Das Gaspedal lässt sich mit der Hand betätigen. Der Motor heult auf. Ein Schüler, der die Hand vom Gaspedal gelassen hat, geht zum Ausgang. «Zum Glück waren wir hier», sagt er zu seinem Kollegen.

«Es war geil.»

Berufsmesse Thurgau Freier Eintritt - Anmeldung wird empfohlen

Die Berufsmesse in Weinfelden dauert bis am Samstag. Am Freitag ist sie von 9 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Besucherzahl ist beschränkt. Der Veranstalter empfiehlt, sich vorab online für einen bestimmten Zeitblock anzumelden. Sofern Plätze frei sind, ist auch ein spontaner Besuch möglich. In diesem Fall müssen die Kontaktdaten vor Ort angegeben werden. Der Eintritt ist frei. Die Anreise mit Bahn und Bus wird empfohlen. (seb.)