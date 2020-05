Ihre Busfahrten sind meistens recht süffig: Zwei junge Diessenhofer haben aus einem Trink- ein Brettspiel entwickelt

(sko) In Runde 1 fokussiert sich jeder Spieler auf seine eigenen fünf Spielkarten. Jemand nimmt die Karte verdeckt in die Hand und lässt Mitspieler raten, ob die nächste Karte zum Beispiel schwarz oder rot ist. Rät der Spieler richtig, wird er mit einer guten Aktionskarte belohnt. Rät der Spieler falsch, muss er eine Karte ziehen, die nachteilig ist. Sobald jeder seine fünf Spielkarten besitzt, folgt Runde 2. Dort geht es darum, alle seine Spielkarten bei zunächst verdeckt hingelegten und danach allfällig deckungsgleichen Karten in der Pyramide auf dem Brettspiel loszuwerden. Wer zum Schluss die meisten Spielkarten in der Hand hält, verliert und mutiert zum Busfahrer. Zur Strafe muss er bei fünf umgedeckten Karten erraten, ob die nächste Karte vom Zahlenwert her höher, tiefer oder gleich ist.