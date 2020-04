Ihr Zuhause ist in weiter Ferne: Eine mongolische Austauschschülerin in Frauenfeld, 9000 Kilometer von daheim entfernt So hat sie sich ihr Austauschjahr in Frauenfeld nicht vorgestellt. Und Bayarzul Tumur-Ochir kann auch nicht in die Mongolei zurückkehren. Viola Stäheli 07.04.2020, 04.30 Uhr

Sie kann nicht nach Hause: Die mongolische Austauschschülerin Bayarzul Tumur-Ochir vor der Kantonsschule Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

«Eigentlich finde ich diese Zeit ziemlich schön», sagt Bayarzul Tumur-Ochir. Auch sie ist derzeit sehr oft zu Hause – in ihrem zweiten Zuhause in Frauenfeld, denn eigentlich wohnt sie mit ihrer Familie in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator.

«Als ich ein Kind war, hatte mein Vater einen deutschen Chef.»

Das erzählt die 20-Jährige. «Er war sehr nett und lachte oft. Seitdem wollte ich Deutsch lernen.» Und Bayarzul – oder kurz Julie, wie sie ihre Schweizer Freunde nennen – folgt unbeirrt ihrem Ziel. Vor zwei Jahren hat sie die Aufnahmeprüfung an einer Pädagogischen Hochschule in Ulan Bator bestanden und ist auf dem besten Weg, Deutschlehrerin zu werden. Jetzt in der Mitte ihrer Ausbildung nutzte sie die Chance, die ihr der Verein Pro Mongolia bot, ein Austauschjahr an der Kantonsschule in Frauenfeld zu machen.

«Wenn ich zurück in die Mongolei komme, muss ich noch zwei Jahre studieren und habe dann mein Lehrerdiplom.»

Antwort der mongolischen Botschaft war ernüchternd

Wann das aber wieder möglich ist, steht in den Sternen. Tumur-Ochir ist seit Anfang August 2019 in der Schweiz und wohnte bis im Januar bei einer Gastfamilie in Felben-Wellhausen. Im Januar ist sie zu einer Familie in Frauenfeld gezogen, wo sie eigentlich noch den Rest des Schuljahres verbringen wollte. Aber dann überrollte die Coronakrise die Schweiz – und die stellt auch die Mongolin vor Herausforderungen. Nebst ihr machen noch vier weitere Schülerinnen aus der Mongolei ein vom Verein Pro Mongolia organisiertes Austauschjahr in der Schweiz. Sie sind aber nicht in Frauenfeld, sondern in Kreuzlingen, St.Gallen, Bettwiesen und Berg.

«Wir sind alle befreundet und gingen zusammen zu Beginn der Krise zur mongolischen Botschaft, um zu fragen, ob wir zurück in die Mongolei kommen.»

Das sagt Tumur-Ochir. Aber die Antwort der Botschaft war ernüchternd: Während andere Austauschschüler noch einen Flug nach Hause ergattern konnten, teilte ihnen die Botschaft mit, dass es derzeit nicht möglich ist, in die Mongolei zurück zu reisen.

Vorgezogene Rückkehr Abgesehen von Bayarzul Tumur-Ochir aus der Mongolei sind gemäss Oliver Szokody, Prorektor der Kantonsschule Frauenfeld, alle anderen Gastschüler heimgereist. Sie stammten aus Neuseeland, Japan, Costa Rica und Finnland. Auch die drei Thurgauer Schüler, die im Ausland weilten, mussten zurückkehren: Sie waren in Südkorea, Irland und den USA. Der Kurzaustausch der Schüler mit dem Schwerpunkt Spanisch in Peru endete zwei Wochen früher. (vst)

Mongolei seit Februar im Ausnahmezustand

«In der Mongolei herrscht seit Anfang Februar bereits der Ausnahmezustand», sagt Tumur-Ochir. Die Schulen sind geschlossen und die Grenzen bis frühestens Ende Mai zu.

«Es gibt aber erst etwa 14 bestätigte Coronafälle, und das sind alles Leute, die vom Ausland eingereist sind.»

An der Kanti Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Das sagt die Mongolin. Und dort, in Ulan Bator, beinahe 9000 Kilometer von Frauenfeld entfernt, ist auch ihre Familie. Sie hat zwei Schwestern und zwei Brüder. «Ihnen geht es allen gut. Sie können arbeiten. Meine älteste Schwester ist zum Beispiel Designerin und kann im Homeoffice arbeiten. Und mein Bruder arbeitet in einem kleinen Betrieb, in dem Plastiktüten hergestellt werden, mit genug Platz für ausreichende Distanz», sagt Tumur-Ochir.

«Ich habe keine Angst vor der Situation», sagt die junge Frau. Im Gegenteil: Sie geniesst es, Zeit mit ihren Gasteltern zu verbringen, zu backen und zu spazieren. «Ich mache mir jeden Tag einen Plan, was ich mache. Am Nachmittag erledige ich zum Beispiel immer die Aufgaben für die Schule. Beschäftigt bin ich immer», sagt sie und lacht. Nur ihre vorherige Gastfamilie würde sie eigentlich gerne wieder einmal besuchen oder ihre Freunde aus der Kantonsschule treffen. «Aber wir müssen uns im Moment einfach schützen», sagt sie und fügt an:

«Эруул энх сайн сайхньӀґ хусьеm, bleiben Sie gesund!»