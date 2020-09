Ihm gehorchen die Wärmepumpen: Der Frauenfelder Patrick Böhni hat ein System entwickelt, dass den Solarstrom vollends auskosten soll Ein Frauenfelder Student hat mit seiner Bachelorarbeit versucht, das Zusammenspiel von Wärmepumpe und Solaranlage zu optimieren und hat damit den Nachhaltigkeitspreis der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gewonnen. Sophie Ade 24.09.2020, 04.40 Uhr

Student Patrick Böhni auf dem Dach seines Elternhauses. (Bild: Donato Caspari)

Durch ein kleines Fenster klettert er auf das Dach seines Elternhauses. Dort ist installiert, was Teil seiner Bachelorarbeit war: eine Solaranlage. Fotovoltaik begleitet den Frauenfelder Patrick Böhni schon, seit er denken kann.

«Mein Vater hat früher Solaranlagen verkauft, und ich fand schon damals, dass es etwas sehr Schönes ist, wenn aus Sonne Strom produziert werden kann.»

Patrick Böhni (2.v.r.) bei der Verleihung der Urkunden beim Nachhaltigkeitspreis. (Bild: PD)

Böhni schloss dieses Jahr an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) sein Energie- und Umwelttechnikstudium ab. Für die gemeinsame Bachelorarbeit sind der 25-Jährige und sein Forschungspartner David Wicki mit dem 1. Platz beim ZHAW-Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Nicht nur der Jury gefiel ihre Idee, auch bei anwesenden Wirtschaftsvertretern stiess sie auf grossen Anklang. So gross, dass das Duo die Arbeit nun bei mehreren Firmen vorstellen darf. Über diese Anerkennung sowie die neuen Möglichkeiten freuen sie sich und blicken stolz auf ihre gemeinsame Leistung zurück. Böhni sagt:

«Im Alleingang wäre eine Arbeit in diesem Umfang nicht möglich gewesen.»

Effizient soll das Zusammenspiel sein

Ihre Bachelorarbeit widmeten Böhni und Wicki dem Problem des nicht optimal abgestimmten Zusammenspiels von Wärmepumpe und Solaranlage. Eine Wärmepumpe entzieht der Luft Wärmeenergie, um diese so umzuwandeln, dass sie für das Heizen eines Gebäudes benutzt werden kann. Für diesen Vorgang braucht die Wärmepumpe allerdings Strom. Idealerweise von einer Solaranlage. «Nun ist es aber so, dass sich die Wärmepumpe oft dann einschaltet, wenn gar kein Strom der Fotovoltaikanlage verfügbar ist. Beispielsweise wenn es kalt und dunkel ist», erläutert Böhni die Problematik.

«Deshalb greift die Wärmepumpe dann auf Strom aus dem Stromnetz zurück, und der selbstproduzierte Strom findet keine direkte Verwendung im Haus.»

Dieses Problem wollte Böhni mit einem Energiespeicher und einer Lastverschiebung lösen. Zu einem solchen Energiespeicher können alle möglichen gut isolierten Gebäude werden. In diesem Fall war das Haus von Böhnis Eltern besagter Speicher. Dort installierte er ihre eigens programmierte Steuerung. Diese versucht, die Phasen, in denen viel Strom verbraucht wird, auf Phasen zu verteilen, in denen viel Strom der Solaranlage zur Verfügung steht. Diesen Vorgang nennt man Lastverschiebung.

David Wicki und Patrick Böhni (Bild: PD)

Die Informationen für diese Verschiebung bezieht das System aus Wettervorhersagen und Angaben über den Stromverbrauch sowie die Innentemperatur des Hauses. So werden die Ein- und Ausschaltzeitpunkte der Wärmepumpe genau festgelegt, damit sie sich mit den Produktionszeiten der Fotovoltaikanlage decken und der benötigte Strom von dort bezogen werden kann. «Möglichst viel Strom der Solaranlage soll selbst gebraucht werden», fasst Böhni die zentrale Idee der Arbeit zusammen.

Durch die Fähigkeit des Hauses, Energie zu speichern, fällt die Temperatur im Inneren nie unter 20 Grad, auch wenn es draussen kälter und keine Beheizung durch die Wärmepumpe möglich ist.

Ziel ist es, die Kosten der Steuerung zu senken

Böhni ist überzeugt, dass diese Idee Zukunft hat. «Auch wenn es sich für den Einzelnen finanziell nicht lohnt, ist ein grosser ökologischer Mehrwert vorhanden.» Deshalb hofft er darauf, dass dieses System in Zukunft in ein Netz eines Stromanbieters integriert wird, damit die Kosten überschaubar werden. Auch in seinem alltäglichen Leben bemüht sich Böhni, so zu leben, wie er forscht, nämlich möglichst nachhaltig.

«Mit viel Velofahren, möglichst wenig Flugreisen und minimalem Fleischkonsum versuche auch ich, meinen Teil beizutragen und Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen.»

Seine berufliche Zukunft bewegt sich ebenfalls in die grüne Richtung. Mit dem kürzlich gewonnenen Preisgeld möchte er sein Masterstudium an der ETH Zürich mitfinanzieren, welches ihm Aussichten auf einen Beruf im Bereich des nachhaltigen Bauens oder der erneuerbaren Energien ermöglichen soll.