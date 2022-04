IG Unteres Thurtal begleitet Thurrevitalisierung kritisch

Vereinsgründung Gegen «unverhältnismässige bauliche Eingriffe»: IG Unteres Thurtal will das kantonale Revitalisierungsprojekt «Thur+» kritisch begleiten Um gegenüber offizieller Ansprechpartner zu sein und mehr Gewicht zu haben: Deshalb haben sich Thurlandeigentümer und -pächter aus Frauenfeld am Donnerstagabend zu einer IG zusammengeschlossen. Ihre grosse Angst: Verlust von Kulturland und Auenwald durch die geplante Thurrenaturierung. Mathias Frei 29.04.2022, 16.35 Uhr

IG-Mitglied Hansruedi Hänni mit den Vorstandsmitglieder Michael Büchi und Ernst Lieber sowie IG-Präsident Alexander Gubler. Bild: Mathias Frei

28 Grundeigentümer, Pächter und Anlagenbetreiber aus dem Gebiet Thurauen/Wuhr haben am Donnerstagabend die IG Unteres Thurtal gegründet. Das Motto der Gründungsversammlung in Erzenholz lautete «Gemeinsam statt einsam». Die IG ist eine Nachfolgeorganisation der Privatwaldvereinigung Erzenholz-Horgenbach-Osterhald-Uesslingen und will dank der Vereinsstruktur ein Ansprechpartner für den Kanton sein, der das Thurrevitalisierungsprojekt «Thur+» ins Auge fasst. So habe man auch mehr Gewicht, sagte Gründungspräsident Alexander Gubler.