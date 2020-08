«Ich will das Geld nicht»: Frauenfelderin wehrt sich erfolgreich gegen den Verkauf ihres Hauses – wo eine Privatfirma 50 Wohnungen plant Dora Himmelberger kämpft für ihr Eigenheim in der Nähe in unmittelbarer Nähe zum sanierungsbedürftigen Hallenbad. Ihr kleines Paradies, wie es die 88-jährige Witwe nennt. Den Plänen einer Immobilienfirma beugt sie sich nicht, hat aber Angst. Samuel Koch 26.08.2020, 18.30 Uhr

Dora Himmelberger vor dem Eingang zu ihrem in den 1860er-Jahren erbauten Haus. Bild: Andrea Stalder

Aufgeben kommt nicht in Frage. Auch nicht wegen ihres verstorbenen Gatten. «Ich bin erleichtert, dass er das nicht mehr erleben muss», sagt Dora Himmelberger an ihrem Esstisch. Die 88-jährige Witwe ist froh. Denn sie weiss, wie sehr sich ihr Mann darüber ärgern würde. Sie selbst will das Ende des seit Monaten anhaltenden Spiessrutenlaufs unbedingt noch miterleben, obwohl sie mittlerweile nicht mehr so gut hört und sieht. Geistig mag die Besitzerin eines Eigenheims als Teil eines Reihenhauses an der Frauenfelder Schlossmühlestrasse aber noch bestens mithalten.

Ob sie am 29. November für den geplanten Neubau des Hallenbades in nächster Nähe ein Ja in die Urne einwirft, muss sich Himmelberger noch überlegen. Bevor sie mit den Schultern zuckt, sagt sie:

«Gegen das Bad habe ich ja eigentlich nichts.»

Was sie jedoch stört, sind die privaten Bestrebungen rundherum. Dort plant die Tobler Verwaltungs AG, grossmehrheitliche Eigentümerin der Nachbarparzellen an Schlossmühlestrasse und Klösterliweg, 50 Wohnungen. Möglichst im gleichen Atemzug wie die Arbeiten beim Hallenbad will die Immobilienfirma aus Sulgen mehrgeschossige Wohnkomplexe errichten. Alle jetzigen Mieter haben ihre Kündigungen per Ende März 2021 längst erhalten. Himmelbergers Eigenheim soll ebenfalls abgerissen werden und dem Neubauprojekt weichen.

Geld plus unentgeltliches Wohnrecht auf Lebzeiten

Himmelberger jedoch lässt sich davon nicht abschrecken, weder von den Bauplänen noch von Druckversuchen. «Sie wollten mir meinen Hausteil abkaufen», sagt sie. Sie aber will ihr 1868 erbautes und als bemerkenswert eingestuftes, ehemaliges Arbeiter- und Fuhrhalterhaus nach 43 Jahren nicht einfach so hergeben. Es sei ihr kleines Paradies, wo sie sich wohlfühle und wo sie sich noch täglich um ihre Blumen und Pflanzen kümmert. «Ich bin lieber im Garten als im Haus», sagt sie.

Im Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege ist das Gebäude an der Schlossmühlestrasse als bemerkenswert eingestuft. Bild: PD/Denkmalpflege

Mit den Inhabern der Tobler Verwaltungs AG liegt Himmelberger seit Anfang 2019 über Kreuz. Nebst dem Kaufangebot und zusätzlichen unentgeltlichen persönlichen Wohnrecht bis an ihr Lebensende versuchte die Firma, Himmelberger zum Verkauf zu bewegen. «Durch unseren Neubau– und ohne Einbezug Ihres Wohnhauses – verliert Ihr Haus an Kaufwert», heisst es unter anderem in einem persönlichen Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Obwohl in persönlichen Gesprächen über Geld nie konkret verhandelt worden sei, sagt Himmelberger:

Dora Himmelberger, Eigenheimbesitzerin. Bild: Andrea Stalder

«Ich brauche das Geld nicht.»

Weiter, liest Himmelberger aus dem Brief vor, werde das ganze Gebiet ums Hallenbad für bis zu zwei Jahren «eine Grossbaustelle mit wenig Wohnkomfort». Es sei zu bedenken, dass ihr Hausteil nach dem Abbruch der umliegenden Häuser unmittelbar an den geplanten Wohnkomplex grenze.

Ausserdem erhielt Himmelberger einen detaillierten Zeitplan zum Projekt «Schlossmühle Wohnen» mit Eckdaten über die Planungsphase bis zur Baubewilligung auf Ende Jahr und zur Bauphase ab April 2021 bis 2023. Der Brief endet damit, dass Himmelbergers Nein zum Kaufangebot zwar akzeptiert werde. Aber: «Die Dinge werden ihren Lauf nehmen und stehen nicht mehr in unserer Verantwortung», heisst es zum Schluss.

Eine Nacht vergeht, bis Himmelberger auf den Brief aus Sulgen antwortet. Darin schreibt sie: «Nun sind ja die Würfel gefallen.» An ihrem Entscheid, ihr Haus nicht zu verkaufen, ändert das nichts. Denn eines Tages übergebe sie es ihrem Pflegesohn, welcher mit seiner Familie dereinst selbst inmitten des Zentrums wohnen wolle. Angst mache ihr einzig die Frage, ob das Haus dem Abriss der anderen Häuser sowie den Bauarbeiten standhalte. «Ein Fundament hat unser Haus nicht», sagt sie.

Einsam in der Nachbarschaft

Einen Trumpf im Ärmel hat Himmelberger kürzlich verloren. Denn die Familie Lehmann vis-à-vis am Klösterliweg, die sich lange ebenfalls gegen die Abriss- und Neubaupläne zur Wehr setzte, habe mittlerweile eingelenkt. Himmelberger sagt:

«Ich habe gehört, dass sie verkauft haben.»

Die Einsamkeit in der Nachbarschaft sei sie sich mittlerweile ohnehin gewohnt. Zu viele öffentliche Infrastrukturen stehen in der Nachbarschaft, zudem dominiert der Schlosspark das Erscheinungsbild. Einen Streit will Himmelberger nicht anzetteln, sondern nur für ihr Recht kämpfen.

Statik für einzelne Hauseinheit ungefährdet

Ein Baugesuch der Tobler Verwaltungs AG ist bisher beim städtischen Amt für Hochbau und Stadtplanung noch nicht eingegangen. Aber: Stadtbaumeister Christof Helbling sagt:

Christof Helbling, Leiter Amt für Hochbau und Stadtplanung. Bild: Andrea Stalder

«Das Projekt ist auf gutem Weg.»

Nebst den Wohngebäuden sehe die Tobler Verwaltungs AG auch den Bau einer Tiefgarage für Parkplätze für die Wohnnutzung vor. Wegen der historischen Bausubstanz der für den Abriss vorgesehenen Häuser habe eine Begehung mit der Denkmalpflege stattgefunden. Deren Mitarbeitenden haben festgestellt, dass die schützenswerte Substanz nach einer Aushöhlung in den 80er-Jahren nicht mehr vorhanden sei.

Deshalb stehe einer Bewilligung für den Abbruch dieser sogenannten Flarzhäuser grundsätzlich nichts mehr im Weg, auch nicht aus statischer Sicht. «Eine solche zusammengebaute Hauseinheit kann eigenständig bestehen bleiben», sagt Helbling. Wie im Fall vom Eigentum von Dora Himmelberger. Das befreie jedoch die Tobler Verwaltungs AG nicht davor, baurechtliche Gesetze wie genügenden Grenzabstand einzuhalten oder statisch nachzurüsten.

Bei der Tobler Verwaltungs AG wollte sich zu den geplanten Bauprojekten niemand äussern.